QJMotor SRT 450RX: Έρχεται σε τιμή που δεν το πιστεύεις

Μια μοτοσικλέτα Adventure με σκληροτράχηλο χαρακτήρα και κορυφαία τεχνολογία βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην κατηγορία.

Φωτιά ανάβουν πλέον τα μικρομεσαία Adventure και η QJMotor ρίχνει λάδι για να τη δυναμώσει ακόμα περισσότερο και παράλληλα να κοιτάξει στα μάτια τόσο καταξιωμένους ανταγωνιστές, όπως τα best sellers των τελευταίων ετών CFMoto 450MT και Voge DS525X, όσο και τους νέους αναμενόμενους, δηλαδή BMW F 450 GS, Kawasaki KLE500 και Morbidelli T502X.

Το νέο SRT 450RX θα βρίσκεται στη χώρα μας τον ερχόμενο Απρίλιο και σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε δει πέρυσι στο Μιλάνο διαφοροποιείται στο μπροστινό φτερό, που είναι χαμηλά τοποθετημένο. Μέσα από το αναλυτικό δελτίο τύπου της αντιπροσωπείας που ακολουθεί θα ανακαλύψετε ένα μοντέλο που δίνει πολλά ζητώντας λίγα:

Διττός χαρακτήρας για κάθε χρήση

Το SRT 450RX δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να κυριαρχήσει στα μεσαία adventure, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιδόσεων, εξοπλισμού και τιμής. Με νέο εξελιγμένο δικύλινδρο κινητήρα, μαλακό στη χρήση κιβώτιο ταχυτήτων, ελαφριά κατασκευή και πέδηση που φροντίζει η Brembo, προσφέρει την ισορροπία που χρειάζεται κάθε αναβάτης για να κινείται με αυτοπεποίθηση σε δρόμο ή χώμα. Ο σύγχρονος εξοπλισμός, η προσεγμένη εργονομία και η δυναμική σχεδίαση συνθέτουν μια μοτοσυκλέτα που θα αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην κατηγορία των 450cc adventure.

Ισχύς που εξαντλεί το όριο της κατηγορίας

Ο νέος δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας των 450cc, 8βάλβιδος με διπλό εκκεντροφόρο (DOHC), διαθέτει σχέση συμπίεσης 11.5:1 και αποδίδει 48 ίππους (35 kW), το ανώτατο όριο για την κατηγορία Α2, καθώς και 41 Nm ροπής, με γεμάτη απόδοση και άμεση απόκριση. Η τροφοδοσία EFI της Bosch, οι δύο χαρτογραφήσεις Normal και Sport, το 6τάχυτο κιβώτιο και η αλυσίδα DID δημιουργούν ένα σύγχρονο σύνολο με κατανάλωση 4,4 L/100 km κατά WMTC3. Με ρεζερβουάρ 18 λίτρων, το SRT 450RX είναι έτοιμο και για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

Σύγχρονος φωτισμός LED με προβολείς ομίχλης

Τα full LED φωτιστικά σώματα συνδυάζουν σύγχρονη σχεδίαση και λειτουργικότητα. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει ο projector προβολέας, ο οποίος πλαισιώνεται από εντυπωσιακά DRL με αιχμηρή αισθητική, που χαρίζουν έντονη και άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα. Τα φλας είναι ενσωματωμένα στις προστατευτικές χούφτες του τιμονιού, ενώ στο στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται και φώτα ομίχλης, τα οποία βελτιώνουν σημαντικά την ορατότητα σε απαιτητικές συνθήκες. Στο πίσω μέρος, τα φλας ενσωματώνουν και τη λειτουργία του πίσω φωτιστικού σώματος, δημιουργώντας μία καλοσχεδιασμένη διάταξη που ενισχύει τόσο την αισθητική όσο και την πρακτική πλευρά της μοτοσυκλέτας.

TFT Οθόνη – Συνδεσιμότητα & Πρακτικότητα

Η κάθετα τοποθετημένη TFT οθόνη υπογραμμίζει το σύγχρονο χαρακτήρα της μοτοσικλέτας και εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση. Υποστηρίζει δύο διαφορετικά interfaces, ανάλογα με την επιλεγμένη χαρτογράφηση, καθώς και συνδεσιμότητα Bluetooth και Wi-Fi με πλοήγηση Turn-by-Turn. Στις ενδείξεις της περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες του συστήματος TPMS με θερμοκρασία και πίεση ελαστικών, καθώς και βασικά δεδομένα λειτουργίας, όπως τάση μπαταρίας, θερμοκρασία κινητήρα και δεδομένα των ηλεκτρονικών συστημάτων. Ακριβώς κάτω από την οθόνη βρίσκεται διπλή θύρα USB Type-A και Type-C για φόρτιση συσκευών, ενώ το τιμόνι μεταβλητής διατομής ρυθμίζεται ως προς την κλίση του, ώστε να προσφέρει καλύτερη θέση οδήγησης. Την εικόνα συμπληρώνουν τα θερμαινόμενα γκριπ ρυθμιζόμενης έντασης και οι αναδιπλούμενοι καθρέπτες, που ενισχύουν τόσο την άνεση όσο και την πρακτικότητα της μοτοσυκλέτας στην καθημερινότητα και στη χρήση εκτός δρόμου.

Θερμαινόμενη σέλα & εργονομική θέση οδήγησης

Η μεγάλη, ενιαία αντιολισθητική σέλα, είναι σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει την κίνηση και στην εκτός δρόμου οδήγηση, με το συνεπιβάτη να τοποθετείται ψηλότερα, ενισχύοντας την εργονομία για δύο άτομα. Θερμαινόμενη για τον αναβάτη και με ρυθμιζόμενη ένταση, προσθέτει ένα ουσιαστικό στοιχείο άνεσης στις μετακινήσεις. Η στενή σχεδίασή της στο εμπρός τμήμα βοηθά στην ευκολότερη πρόσβαση των ποδιών στο έδαφος, κάνοντάς την πιο φιλική και σε αναβάτες χαμηλότερου αναστήματος. Στο πίσω μέρος, η μεγάλη σχάρα αλουμινίου με τις ενσωματωμένες χειρολαβές συνεπιβάτη αναβαθμίζει την πρακτικότητα και την ευχρηστία στην καθημερινή χρήση και στο ταξίδι. Τα λαστιχένια ένθετα στα μαρσπιέ αφαιρούνται για τις χωμάτινες διαδρομές.

Ελαφριά με ουσιαστικό πλεονέκτημα

Το νέο SRT 450RX βασίζεται σε ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο κλειστού τύπου, με αφαιρούμενο, ξεχωριστό υποπλαίσιο, σχεδιασμένο για υψηλή αντοχή και αυξημένη ακαμψία. Στη συνολική μείωση του βάρους συμβάλλει και το αλουμινένιο ψαλίδι, ενώ η γωνία κάστερ 24° προσφέρει ευελιξία και άμεση αλλαγή κατεύθυνσης, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα του συνόλου. Με βάρος μόλις 171 kg χωρίς καύσιμο, το SRT 450RX συγκαταλέγεται στα ελαφρύτερα σύνολα της κατηγορίας. Στο βάρος αυτό περιλαμβάνονται και στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού, όπως το κεντρικό σταντ, η ποδιά κινητήρα και η πίσω σχάρα.

Πέδηση από την Brembo

Το SRT 450RX εξοπλίζεται με σύστημα πέδησης Brembo, ενισχύοντας το δυναμικό χαρακτήρα της και προσφέροντας υψηλό επίπεδο ελέγχου σε κάθε συνθήκη. Στο μπροστινό τροχό συναντάμε ημίπλευστο δίσκο 320mm με τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα Brembo, ενώ πίσω υπάρχει δίσκος 240mm με δαγκάνα του ιταλικού οίκου, δημιουργώντας ένα σύνολο με ισχυρή και προοδευτική απόκριση. Το δικάναλο ABS συμβάλλει στη σταθερότητα κατά την πέδηση και μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν οι συνθήκες οδήγησης το απαιτούν. Αντίστοιχα, το σύστημα Traction Control διαθέτει επίσης δυνατότητα απενεργοποίησης, επιτρέποντας στον αναβάτη να προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με το τερέν και το στυλ οδήγησης.

Πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις

Η μοτοσικλέτα διαθέτει σύστημα αναρτήσεων σχεδιασμένο να διατηρεί τον έλεγχο και την ποιότητα κύλισης σε πολύ διαφορετικές συνθήκες οδήγησης. Μπροστά συναντάμε πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι διαμέτρου 41mm με διαδρομή 200mm, το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματική απορρόφηση των ανωμαλιών και στη σταθερότητα του συνόλου. Πίσω, η ανάρτηση αποτελείται από monoshock με μοχλικό σύστημα και εξωτερικό δοχείο αζώτου, επίσης πλήρως ρυθμιζόμενο. Οι δυνατότητες ρύθμισης σε προφόρτιση, απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόζει τη λειτουργία της ανάλογα με το φορτίο, τις συνθήκες και το στυλ οδήγησης.

Πλήρης προστασία

Το SRT 450RX εξοπλίζεται με μεγάλη αλουμινένια ποδιά κινητήρα, που καλύπτει πλήρως το κάτω μέρος και εκτείνεται προς τα εμπρός για ακόμη καλύτερη προστασία. Με απόσταση 210mm από το έδαφος, προσφέρει την απαιτούμενη σιγουριά σε ανώμαλο τερέν. Η μοτοσικλέτα διαθέτει στάνταρ κάγκελα που ξεκινούν από χαμηλά, προστατεύοντας τον κινητήρα και επεκτείνονται προς τα επάνω, καλύπτοντας το ρεζερβουάρ και το ψυγείο.

Ρυθμιζόμενη ζελατίνα

Η συμπαγής, αεροδυναμική ζελατίνα εκτρέπει αποτελεσματικά τη ροή του αέρα από το άνω μέρος του κορμού του αναβάτη. Ρυθμίζεται σε ύψος σε πολλαπλές θέσεις, προσφέροντας καθαρό οπτικό πεδίο στη χαμηλή της θέση και αυξημένη προστασία στην υψηλότερη.

Πότε και πόσο;

To SRT 450RX αναμένεται τον Απρίλιο του 2026 σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς (Άσπρο και Μαύρο) και η τιμή τoυ ανακοινώθηκε σττα μόλις 5.295€

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά SRT 450RX

✓ Δικύλινδρος κινητήρας 450cc, 8V, DOHC

✓ Ιπποδύναμη 48Hp (35 kW) & 41Nm ροπής

✓ BOSCH EFI

✓ Χαρτογραφήσεις Normal & Sport

✓ Βάρος 171kg

✓ Αλουμινένιο ψαλίδι

✓ Πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις

✓ Ανεστραμμένο πιρούνι (USD)

✓ Mονό αμορτισέρ πίσω με μοχλικό & εξωτερικό δοχείο αζώτου

✓ Πέδηση Brembo

✓ Δικάναλο ABS απενεργοποιούμενο

✓ TCS απενεργοποιούμενο

✓ Τροχοί 21”- 18”

✓ TFT οθόνη κάθετης διάταξης

✓ Bluetooth / Wi-Fi

✓ Turn-by-Turn πλοήγηση

✓ TPMS σύστημα

✓ USB Type-A & Type-C

✓ Θερμαινόμενα γκριπ

✓ Θερμαινόμενη σέλα

✓ Ρυθμιζόμενη ζελατίνα

✓ Αναδιπλούμενοι καθρέπτες

✓ Full LED φωτιστικά σώματα

✓ Projector προβολέας & DRL

✓ Προβολάκια ομίχλης

✓ Χούφτες με ενσωματωμένα φλας

✓ Αλουμινένια ποδιά κινητήρα

✓ Στάνταρ προστατευτικά κάγκελα

✓ Στάνταρ κεντρικό σταντ

✓ Σχάρα αλουμινίου

✓ Απόσταση από το έδαφος 21 mm

✓ Ρεζερβουάρ 18 λίτρων

