Η τσεχική μάρκα έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα εξωτερικά σκίτσα της νέας της ηλεκτρικής ναυαρχίδας, που θα ονομάζεται Peaq.

Η Skoda Auto προχωρά με γρήγορους ρυθμούς τη διεύρυνση της ηλεκτρικής της γκάμας, αποκαλύπτοντας τα πρώτα επίσημα εξωτερικά σκίτσα του επερχόμενου Skoda Peaq. Πρόκειται για ένα μεγάλο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με επταθέσια διάταξη καμπίνας, το οποίο πρόκειται να αναλάβει τον ρόλο της νέας τεχνολογικής και σχεδιαστικής ναυαρχίδας για τη μάρκα, εισάγοντας προηγμένα χαρακτηριστικά στην κατηγορία του.

Τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ένα αυτοκίνητο με έντονη οπτική παρουσία, η οποία καθορίζεται από καθαρές επιφάνειες, αναλογίες που αποπνέουν ισορροπία και ιδιαίτερα εμφατικά φωτιστικά σώματα. Το Peaq είναι σχεδιασμένο με βάση τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Modern Solid» της Skoda, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική με τον αυξημένο πρακτικό χαρακτήρα που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τα μοντέλα της εταιρείας.

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα Modern Solid στην πράξη

Σύμφωνα με τον Καρλ Νόιχολντ, Επικεφαλής Εξωτερικού Σχεδιασμού της Skoda Auto, η εφαρμογή της νέας σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid εξασφαλίζει στο μεγάλο SUV μια σίγουρη και διαχρονική παρουσία στον δρόμο. Οι με ακρίβεια σμιλεμένες επιφάνειες και οι καθαρά δομημένες λεπτομέρειες συνυπάρχουν με ένα χαρακτηριστικό μοτίβο πλαισίου, το οποίο χαρίζει στο Peaq μια ξεχωριστή και άμεσα αναγνωρίσιμη οπτική ταυτότητα από την πρώτη κιόλας ματιά.

Η επίσημη αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη αποκάλυψη του μοντέλου έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η Skoda έχει προγραμματίσει την παγκόσμια πρεμιέρα του. Τα αποκαλυπτήρια του νέου Skoda Peaq θα πραγματοποιηθούν στο Μονετιέ-Μορνέξ της Γαλλίας, στις 23 Ιουνίου 2026, όπου και θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι προδιαγραφές των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και η ακριβής διαμόρφωση των εσωτερικών του χώρων.

