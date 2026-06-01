MV Agusta Brutale 1000 ABT: Ιταλική τέχνη με γερμανική ενίσχυση (vid)

Μια μοτοσικλέτα αποτέλεσμα συνεργασίας δύο εμβληματικών εργοστασίων, ένα έργο τέχνης σε δύο τροχούς σε περιορισμένη παραγωγή.

Η MV Agusta παρουσιάζει το Brutale 1000 ABT, ένα αποκλειστικό μοντέλο που γεννήθηκε από τη συνεργασία δύο εμβλημάτων της ευρωπαϊκής μηχανικής υψηλών επιδόσεων: της MV Agusta και της ABT Sportsline. Θα κατασκευαστεί σε μόνο 130 αριθμημένες μονάδες παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει την απόλυτη σύνθεση της ιταλικής τέχνης της μοτοσικλέτας και της γερμανικής ακρίβειας στις επιδόσεις. Αυτή η συνεργασία φέρνει κοντά δύο μάρκες που ενώνονται από μια κοινή φιλοσοφία, την αδιάκοπη επιδίωξη της καινοτομίας, της ασυμβίβαστης κατασκευής και τη φιλοδοξία να μετατρέψουν την αριστεία της μηχανικής σε μια συναισθηματική εμπειρία οδήγησης. Η παραγωγή σε 130 μονάδες σηματοδοτεί την 130ή επέτειο της ABT Sportsline, μιας εταιρείας που για περισσότερο από έναν αιώνα ασχολείται με την εξέλιξη πάνω στην αύξηση των επιδόσεων.

Μια συνεργασία που ορίζεται από κοινές αξίες

Η συνεργασία μεταξύ της MV Agusta και της ABT είναι η φυσική σύγκλιση δύο εταιρειών που έχουν σταθερά διευρύνει τα όρια της απόδοσης στους αντίστοιχους κλάδους τους. Η κληρονομιά της MV Agusta στην αριστεία στο σχεδιασμό και το αγωνιστικό DNA συναντά την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της ABT στην κόσμο των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, δημιουργώντας μια μοτοσικλέτα που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια της κατηγορίας.

Το Brutale 1000 ABT δεν είναι απλώς μια ειδική έκδοση, αλλά μια δήλωση προθέσεων, μια μοτοσικλέτα όπου η προηγμένη τεχνολογία, η αποκλειστικότητα και το συναίσθημα του σχεδιασμού συνυπάρχουν σε τέλεια ισορροπία.

Σχεδιασμός με υπογραφές σλόγκαν

Το Brutale 1000 ABT διαθέτει μια ξεχωριστή εμφάνιση που συνδυάζει τα χρώματα Nero Carbonio Metallizzato και Rosso Fuoco, εκφράζοντας τόσο επιθετικότητα όσο και κομψότητα, ενώ παράλληλα συγχωνεύει οπτικά τις ταυτότητες των δύο μαρκών. Όλα τα γραφικά εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας premium τεχνολογία water decal, δημιουργώντας ένα φινίρισμα μηδενικού προφίλ πλήρως ενθυλακωμένο κάτω από το διαφανές χρώμα. Η διαδικασία περιλαμβάνει ακριβή χειροκίνητη εφαρμογή, ελεγχόμενους κύκλους σκλήρυνσης και τελική διαφανή επίστρωση, με αποτέλεσμα εξαιρετική ανθεκτικότητα, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και άψογη οπτική ενσωμάτωση με τις βαμμένες επιφάνειες.

Ένα στοιχείο αφήγησης διατρέχει και τις δύο πλευρές της μοτοσικλέτας: η γερμανική σημαία σε συνδυασμό με το σύνθημα της ABT «Από την πίστα στο δρόμο» στη μία πλευρά και η ιταλική σημαία σε συνδυασμό με το εμβληματικό σύνθημα «Τέχνη μοτοσικλέτας» της MV Agusta στην άλλη.

Έμπνευση από υπεραυτοκίνητα

Το Brutale 1000 ABT αντλεί σαφή έμπνευση από το σχεδιαστικό κόσμο των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, ενσωματώνοντας λειτουργικά στοιχεία που προέρχονται από αγωνιστική τεχνολογία. Η σέλα διαθέτει μοτίβο κυψελοειδούς υφής, μια σχεδιαστική γλώσσα συνώνυμη με το εσωτερικό των Hypercars. Οι δαγκάνες των Brembo Stylema είναι βαμμένες σε μαύρο χρώμα με κόκκινα λογότυπα, αλλά το πιο ξεχωριστό στοιχείο είναι το κάλυμμα της ζάντας του πίσω τροχού από ανθρακονήματα, εμπνευσμένο από αγωνιστικές ζάντες τύπου turbofan. Πέρα από την οπτική του επίδραση, αυτό το εξάρτημα μειώνει ενεργά την αεροδυναμική αναταραχή γύρω από τον πίσω τροχό, συμβάλλοντας στη βελτίωση του συντελεστή οπισθέλκουσας και μεταφράζοντας τη μηχανική του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε μετρήσιμα οφέλη απόδοσης στο δρόμο.

Απόδοση τετρακύλινδρου εν σειρά

Στην καρδιά του Brutale 1000 ABT βρίσκεται ο διαβόητος πλέον τετρακύλινδρος κινητήρας 1000cc της MV Agusta, αναβαθμισμένος για να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Euro5+, διατηρώντας παράλληλα τα πρότυπα απόδοσης αναφοράς της μάρκας. Η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με Arrow Titanium Slip-on 4 σειρών, που προσφέρεται στο ειδικό κιτ (μόνο για αγωνιστική χρήση).

Οι βασικές ενημερώσεις περιλαμβάνουν νέους εκκεντροφόρους, αναθεωρημένη χαρτογράφηση κινητήρα, βελτιωμένη ευαισθησία γκαζιού, βελτιστοποιημένες σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων και μικρότερη σχέση τελικής μετάδοσης για να βελτιώνει την επιτάχυνση και την απόκριση.

Στοιχεία απόδοσης

201Hp/13.500rpm (στάνταρ εξάτμιση)

208Hp/14.000rpm (έκδοση κιτ με χάρτη ECU, μόνο για αγωνιστική χρήση)

116Nm/11.000rpm (στάνταρ εξάτμιση)

Ένα ειδικό αγωνιστικό κιτ περιλαμβάνει μια εξάτμιση Arrow Titanium Slip-on με ειδική χαρτογράφηση ECU (μόνο για αγωνιστική χρήση).

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση

Το Brutale 1000 ABT είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα εξαρτήματα ανάρτησης Öhlins κορυφαίας σειράς, σχεδιασμένα για να παρέχουν μέγιστη ακρίβεια και σιγουριά στον αναβάτη:

Ανεστραμμένο πιρούνι Nix EC με επιφανειακή επεξεργασία TiN

Προοδευτικό πίσω αμορτισέρ EC TTX

Αμορτισέρ τιμονιού EC με ηλεκτρονικές λειτουργίες χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης

Το σύστημα επιτρέπει την ηλεκτρονική ρύθμιση της απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς

Σφυρήλατες ζάντες και αεροδυναμική αποδοτικότητα

Οι σφυρήλατες ζάντες μπροστά και πίσω εξασφαλίζουν βέλτιστη ακαμψία, μειώνοντας παράλληλα τη μη αναρτημένη μάζα, βελτιώνοντας την ευελιξία και την απόκριση στο χειρισμό. Το πίσω κάλυμμα ζάντας από ανθρακονήματα, που προέρχεται από την αεροδυναμική των αγωνιστικών αυτοκινήτων, μειώνει τις αναταράξεις και συμβάλλει στη βελτιωμένη αεροδυναμική απόδοση. Ο μπροστινός τροχός διαθέτει διακριτικές κόκκινες ρίγες που συνδέονται οπτικά με τα χρώματα του Rosso Fuoco.

Φρενάρισμα αγωνιστικών προδιαγραφών

Το σύστημα φρένων ενσωματώνει μπροστινούς δίσκους Braking Batfly 320mm (μόνο για αγωνιστική χρήση), σχεδιασμένους με γεωμετρία καναλιού με καμπυλωτό περίγραμμα για ανώτερη απαγωγή θερμότητας και συνεχή αυτοκαθαριζόμενη δράση. Σε συνδυασμό με μονομπλόκ δαγκάνες Brembo Stylema, το σύστημα προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα, διαμόρφωση και απόδοση φρεναρίσματος αγωνιστικού επιπέδου.

Ανθρακονήματος το ανάγνωσμα

Ούτε λίγο ούτε πολύ, 19 εξαρτήματα της μοτοσικλέτας είναι φτιαγμένα από ίνες άνθρακα! Από τη βάση του μπροστινού φτερού, το καπάκι του φιλτροκουτιού και τους εσωτερικούς αεραγωγούς σε κάθε πλευρά μέχρι τα πλαϊνά πάνελ ρεζερβουάρ καυσίμου, τη μπροστινή αεροτομή και το κάλυμμα της πίσω ζάντας.

Αποκλειστικό κιτ

Κάθε Brutale 1000 ABT παραδίδεται με ένα αποκλειστικό πακέτο που περιλαμβάνει:

Arrow Titanium Slip-on με ειδικό χάρτη ECU*

Μπροστινούς δίσκους Batfly*

Κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη από ανθρακονήματα

Πλάκες ρύθμισης άξονα ψαλιδιού

Ειδικό κάλυμμα μοτοσικλέτας

Κιτ καλωσορίσματος και πιστοποιητικό γνησιότητας

Ειδικά μικρά εξαρτήματα και κουτί οδηγιών

*Εξαρτήματα αγωνιστικής χρήσης.

Είναι πολλά τα λεφτά

Η προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης στην Ιταλία ορίστηκε στα 40.990€ και η έναρξη παραγωγής για το 4ο τρίμηνο του 2026.

