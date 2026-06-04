Ο Τζέιμς Βόουλς πιστεύει πως τα επόμενα χρόνια η Williams Racing θα καταφέρει να επανέλθει στην κορυφή της Formula 1.

Η Williams συνεχίζει τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότησή της υπό την ηγεσία του Τζέιμς Βόουλς. Ο επικεφαλής της βρετανικής ομάδας της Formula 1 με κάθε ευκαιρία ξεκαθαρίζει πως ο στόχος δεν είναι απλώς η επιστροφή στις πρώτες θέσεις, αλλά η διεκδίκηση πρωταθλημάτων τα επόμενα χρόνια.

Ο Βρετανός αποκάλυψε ότι το project που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γκρόουβ έχει ορίζοντα το 2030, χρονιά κατά την οποία η Williams φιλοδοξεί να λειτουργεί πλέον σε επίπεδο πρωταθλητισμού.

Στη Williams αλλάζουν τα πάντα

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Βόουλς έχει ξεκινήσει μία συνολική αναδιοργάνωση της ομάδας, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε τομέα της λειτουργίας της. Όπως τόνισε πριν από το Grand Prix Μονακό ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου δεν έχει σταματήσει.

«Έχουμε αλλάξει τα πάντα στη Williams από την κορυφή μέχρι τη βάση. Πραγματικά δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να έχουμε αφήσει ανέγγιχτο», ανέφερε αρχικά

One week until we go racing in the streets of Monaco 🇲🇨



Is this the best circuit on the calendar? 💬 pic.twitter.com/GRqKf6LDj2 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) May 31, 2026

Ο επικεφαλής της ομάδας εξήγησε ότι βασικός στόχος είναι η δημιουργία σταθερών διαδικασιών και δομών που θα επιτρέψουν στη Williams να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε κάθε τομέα.

«Δεν είχαμε συστήματα, δομές ή διαδικασίες που να μας επιτρέπουν να επαναλαμβάνουμε την ίδια δουλειά με συνέπεια κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς προσπαθείς να καλύψεις το χαμένο έδαφος αντί να εξελίσσεσαι πραγματικά».

Το σχέδιο «2030»

Παρά τη σημαντική πρόοδο που θεωρεί ότι έχει σημειώσει η ομάδα, ο Βόουλς παραδέχεται ότι η Williams απέχει ακόμη από το επίπεδο των κορυφαίων ομάδων του grid. Όπως τόνισε ο Βρετανός, ο στόχος της ομάδας του Γκρόουβ είναι να φτάσει το επίπεδο που επιθυμεί στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Υπάρχει μία διαδρομή μπροστά μας που φτάνει περίπου μέχρι το 2030 ώστε να το πετύχουμε».

Ωστόσο, ο ίδιος βλέπει ήδη τα πρώτα σημάδια ότι η ανασυγκρότηση αρχίζει να αποδίδει: «Είναι λίγο σαν έναν κινητήρα. Μόλις πάρει μπροστά, αρχίζει να επιταχύνει όλο και περισσότερο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα. Βλέπω νέες σχεδιαστικές ιδέες, νέα συστήματα και νέους τρόπους σκέψης να εμφανίζονται κάθε εβδομάδα και να χτίζουν πάνω σε όσα έχουμε ήδη δημιουργήσει».

Όσο για τη φετινή σεζόν, ο Βόουλς αναγνωρίζει τα λάθη που έγιναν το χειμώνα, αλλά είναι αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν:

«Δεν τα κάναμε όλα σωστά τον χειμώνα. Όμως αυτό που καταφέρνουμε είναι να αντιδρούμε πολύ γρήγορα και να επιστρέφουμε στη μάχη για βαθμούς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα σε τρεις ή τέσσερις αγώνες επιστρέψαμε εκεί που θέλαμε και πιστεύω ότι με τη συνεχή εξέλιξη θα βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρότερη θέση μέχρι το τέλος της σεζόν».

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