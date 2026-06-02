Η Ducati σβήνει τα πρώτα 100 κεράκια της και το γιορτάζει με ειδικές εκδόσεις σε περιορισμένη έκδοση.

Τα δέκα μοντέλα που δέχθηκαν τα εορταστικά κοστούμια απεικονίζουν το καθένα με τη σειρά του ιστορικά μοντέλα της Ducati, μια αριθμημένη σειρά που θυμίζει τους αγώνες και τις θρυλικές στιγμές της μάρκας στις ασφάλτινες πίστες όλου του κόσμου. To κάθε ένα εξ αυτών θα παραχθεί σε μόλις 100 μονάδες και μην μπείτε στον κόσμο να σκεφτείτε την αγορά κάποιου καθόσον έχουν ήδη ..πουληθεί! Η λίστα των συλλεκτικών μοντέλων περιλαμβάνει τα Panigale V4, Panigale V2, Streetfighter V4, Monster, XDiavel V4, Diavel V4 RS, Multistrada V4 RS, Scrambler, Hypermotard V2 και DesertX.

Η πίστα του Mugello, όπου η Ducati έχει γράψει αξέχαστα κεφάλαια, ήταν το σκηνικό για την παρουσίαση της Collezione 100. Δέκα μοντέλα, δέκα αριθμημένες εκδόσεις περιορισμένες σε μόλις 100 μονάδες η καθεμία, ανατρέχουν σε δέκα στιγμές στην ιστορία της Ducati. Πραγματικά σύγχρονα σύμβολα που δημιουργήθηκαν για να γιορτάσουν την εκατονταετηρίδα του κατασκευαστή του Borgo Panigale. Κάθε μοντέλο είναι μοναδικό χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του: μια εμφάνιση εμπνευσμένη από μια εμβληματική μοτοσικλέτα από την ιστορία της Ducati, σέλες από Alcantara ή δέρμα με κεντημένο λογότυπο Ducati και εξαιρετικές τεχνικές λεπτομέρειες όπως οι δαγκάνες φρένων Centenary Bronze. Αυτό το χρώμα είναι αποκλειστικό για τη συλλογή και χρησιμοποιείται επίσης για την κορώνα της τάπας του ρεζερβουάρ, την αριθμημένη πλάκα στο τιμόνι και τα μπουλόνια U. Διάφορα μηχανικά εξαρτήματα σε κάθε μοτοσικλέτα έχουν ένα αποκλειστικό χρώμα που συμπληρώνει την ιστορική εμφάνιση. Ο ξηρός συμπλέκτης, για πρώτη φορά για τα μοντέλα V2* (*Εξαιρούνται τα DesertX 100 και Scrambler 100), ολοκληρώνει την αυθεντικότητα αυτής της ιστορικής συλλογής.

Κάθε μοτοσικλέτα συνοδεύεται από αποκλειστικό κράνος και πίσω βάση (σταντ), βαμμένα στα ίδια χρώματα, ένα κάλυμμα μοτοσικλέτας και ένα πιστοποιητικό γνησιότητας. Και φυσικά, όπως συμβαίνει με όλα τα συλλεκτικά Ducati, η εμπειρία οδήγησης θα γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή με το “καλωσόρισμα” στην οθόνη των οργάνων. Για τη Συλλογή 100 η Ducati επιβεβαιώνει τη σύνδεσή της με τον κόσμο της τέχνης εμπλέκοντας τον καλλιτέχνη Ugo Nespolo. Κορυφαία φυσιογνωμία στην ιταλική τέχνη των τελών του 20ού αιώνα και παθιασμένος Ducatista, ο Nespolo συμμετείχε με ενθουσιασμό σε αυτό το έργο. Κάθε μοντέλο της συλλογής 100 θα συνοδεύεται από ένα ζευγάρι αριθμημένων καλλιτεχνικών εκτυπώσεων που φέρουν τον ίδιο σειριακό αριθμό με τη μοτοσικλέτα και είναι υπογεγραμμένες από τον ίδιο τον Nespolo.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη θρυλική ευθεία της πίστας της Τοσκάνης, όπου, για πρώτη φορά στην ιστορία του MotoGP, η Ducati διοργάνωσε μια εκδήλωση. Μια μοναδική εικόνα, που θύμιζε γκαλερί τέχνης, όπου τα έργα του Nespolo καλωσόρισαν τους καλεσμένους, οδηγώντας τους σε ένα ταξίδι που κορυφώθηκε με την αποκάλυψη των δέκα μοτοσικλετών της Collezione 100. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Marc Márquez και Pecco Bagnaia αποκάλυψαν τις μοτοσικλέτες της ομάδας Ducati Lenovo, διακοσμημένες με μια ειδική εμφάνιση για τον αγώνα του Mugello. Ο σχεδιασμός συνδύαζε τα δέκα γραφικά των μοτοσικλετών Collezione 100, με τα ονόματα των υπαλλήλων της Ducati στα φέρινγκ. Οι εορταστικές λεπτομέρειες για την εκατονταετηρίδα και οι ημερομηνίες 1926-2026 λαμπερές, θυμίζοντας την ιστορική 750 Imola Desmo, ενώ στο φέρινγκ τα μοντέρνα γραφικά έρχονται σε αντίθεση με μια οβάλ πινακίδα κυκλοφορίας και μια vintage γραμματοσειρά. Η επόμενη ευκαιρία για το κοινό να δει από κοντά τη Συλλογή 100 θα είναι στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati, όπου θα τα θαυμάσει σε ένα χώρο που προορίζεται για όλους τους Ducatisti στις 3, 4 και 5 Ιουλίου. Στη συνέχεια, οι δέκα μοτοσικλέτες θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι που θα τις οδηγήσει στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood και, τέλος, η Συλλογή 100 θα επιστρέψει στη Μπολόνια για να εκτεθεί σε διάφορα τοπικά μουσεία.

Panigale V4 S 100 (750 Imola Desmo – 1972)

Είναι εμπνευσμένο από τα γραφικά της μοτοσικλέτας που κέρδισε την πρώτη έκδοση του Imola 200 Miles το 1972 με αναβάτες τους Paul Smart και Bruno Spaggiari

Panigale V2 S 100 (750 Super Sport Desmo – 1975)

Είναι εμπνευσμένο από τα γραφικά του 750 Super Sport Desmo που χρησιμοποίησε ο Franco Uncini στη σεζόν του 1975 για το ιταλικό πρωτάθλημα ταχύτητας, το οποίο και κέρδισε

Streetfighter V4 S 100 (Ducati 900 Sport Desmo Darmah – 1979)

Είναι εμπνευσμένο από το 900 Sport Desmo Darmah του 1979, τότε που τα μαύρα και χρυσά γραφικά ήταν της μόδας στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Monster 100 (Monster S4Rs Tricolore – 2008)

Είναι εμπνευσμένο από το Monster S4Rs Tricolore του 2008, ένα μοντέλο που ουσιαστικά αντιπροσώπευσε ένα είδος τελικής έκδοσης για την πρώτη γενιά Monster, αυτή που η Ducati κατασκεύαζε από το 1993 έως και το 2008

XDiavel V4 100 (750 Super Sport “California Hot Rod” – 1977)

Εμπνευσμένο από την ειδική έκδοση California Hot Rod του 750 Super Sport, της μοτοσικλέτας με την οποία ο Cook Neilson μπήκε στην ιστορία της Ducati κερδίζοντας στη Daytona το 1977. Ήταν η πρώτη φορά που μια ιταλική μοτοσικλέτα κέρδισε αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες

Diavel V4 RS 100 (900 Replica – 1979)

Εμπνευσμένο από τα γραφικά του 900 Replica του 1979, μιας από τις πιο εμβληματικές μοτοσικλέτες στην ιστορία της Ducati, που κέρδισε το Tourist Trophy του 1978 στη Νήσο του Μαν. Ήταν η πρώτη ρέπλικα δρόμου μιας αγωνιστικής μοτοσικλέτας Ducati

Multistrada V4 RS 100 (500 SL Pantah – 1979)

Εμπνευσμένο από το 500 SL Pantah του 1979, μιας χρονιάς που είδε σημαντικές τεχνικές καινοτομίες στη Ducati. Το πλαίσιο χωροδικτύωμα και η εγκατάλειψη των κωνικών γραναζιών ήταν τα σημεία που το χαρακτήριζαν

Scrambler 100 (250 Scrambler – 1962)

Εμπνευσμένο από το Scrambler 250 του 1962, της πρώτης έκδοσης της σειράς Ducati Scrambler, που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για την αγορά των ΗΠΑ

Hypermotard V2 SP 100 (860 “24 Horas de Montjuïc” – 1975)

Εμπνευσμένο από το 860 24 Horas de Montjuïc, νικητή στον περίφημο αγώνα Imola 200 Miles του 1972

DesertX 100 (Pantah “Ice” – 1981)

Εμπνευσμένο από το Pantah “Ice” του 1981, μιας από τις πιο περίεργες μοτοσικλέτες στην ιστορία της Ducati, στην ουσία ένα τροποποιημένο Pantah 500 για χρήση σε παγωμένες πίστες