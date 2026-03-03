Η διεξαγωγή Grand Prix της Formula 1 στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αμφίβολη αυτήν τη στιγμή, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές να είναι αρκετές.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει μεγάλες αναταραχές σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο όσον αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η Formula 1 επηρεάζεται έμμεσα από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, μιας και έχει προγραμματίσει δύο αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία τον Απρίλιο.

Στην παρούσα φάση, οποιαδήποτε σκέψη για διεξαγωγή αγώνα στις δύο αυτές χώρες είναι απαγορευτική. Η FOM σε συνεργασία με την FIA εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, με την αντικατάσταση των δύο Grand Prix να είναι η προφανής λύση, σε περίπτωση που δεν μπορεί να διεξαχθεί αγώνας εκεί.

Us checking to see if its Race Week yet 👀#F1 pic.twitter.com/OzOQDuslOC — Formula 1 (@F1) March 1, 2026

Οι πιθανοί προορισμοί

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρώτη «επιλαχούσα» πίστα για να μπει στο πρόγραμμα ως αντικαταστάτρια άλλης είναι η Ίμολα. Η πίστα στην Εμίλια-Ρομάνια της Ιταλίας έχασε τη θέση της με την προσθήκη της Μαδρίτης και φαντάζει ως ιδανικός προορισμός, ειδικά από τη στιγμή που η Ferrari δείχνει να έχει μια καλή βάση για το ξεκίνημα της σεζόν.

Το πρόβλημα της Ίμολα είναι η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Στις 12 Απριλίου, που είναι προγραμματισμένο να γίνει το GP Μπαχρέιν -και που συμπίπτει με το Πάσχα των ορθόδοξων- στην ιταλική πίστα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του WEC, κάτι που σημαίνει πως μοναδική διαθέσιμη ημερομηνία είναι η 19η Απριλίου.

Η δεύτερη πίστα που είναι υποψήφια είναι το Πορτιμάο της Πορτογαλίας. Το Αλγκάρβε έχει επιβεβαιωθεί πως θα βρίσκεται στο καλεντάρι το 2027 για πρώτη φορά μετά το 2021. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή διαδρομή που προσφέρει μοναδικά πλάνα και είναι πρόκληση για οδηγούς και μονοθέσια.

Η τελευταία πίστα που μπορεί να πάρει τη θέση είτε του Μπαχρέιν είτε της Σαουδικής Αραβίας είναι αυτή της Κωνσταντινούπολης. Η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην επιστροφή της στη Formula 1 από το 2027 και ψάχνει εδώ και χρόνια τρόπο να επιτρέψει στο καλεντάρι.

Η απόφαση δεν θα είναι απλή

Μπορεί η αντικατάσταση των δύο αγώνων να φαντάζει ως η ιδανική λύση, ωστόσο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Σαουδική Αραβία θέλουν να είναι στο πρόγραμμα της Formula 1 και δεν αποκλείεται να πιέσουν ώστε να διεξαχθούν οι αγώνες τους στο δεύτερο μέρος της σεζόν.

Τα συμβόλαια των δύο χωρών περιλαμβάνουν υπέρογκα παράβολα διεξαγωγής αγώνα, κάτι το οποίο η Formula 1 θα προσμετρήσει στη λήψη των τελικών αποφάσεων.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 ξεκινά το τριήμερο 6-8 Μαρτίου με το Grand Prix Αυστραλίας.

Δείτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο