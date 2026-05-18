F1: Οι πρωταθλητές που έχουν πάρει μέρος σε 24ωρους αγώνες αντοχής

Ο Μαξ Φερστάπεν μπήκε στο κλαμπ των παγκόσμιων πρωταθλητών της Formula 1 που έχει συμμετάσχει σε αγώνα αντοχής διάρκειας 24 ωρών.

Η συμμετοχή του Μαξ Φερστάπεν στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ δεν ήταν απλώς μία αγωνιστική εξόρμηση του τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1. Στην πραγματικότητα, ο Ολλανδός μπήκε σε ένα εξαιρετικά κλειστό και ιστορικό κλαμπ οδηγών που κατάφεραν να συνδυάσουν την κορυφή της F1 με τους πιο απαιτητικούς αγώνες αντοχής στον κόσμο.

Ο Φερστάπεν πήρε μέρος στον ιστορικό αγώνα με τη Winward Racing και οδήγησε τη #3 Mercedes-AMG GT3. Μαζί με τους Ντάνι Ζουκαντέγια, Ζουλ Γκουνιόν και Λούκα Στολζ ήταν στη μάχη για τη νίκη για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Όμως με κάτι παραπάνω από 3 ώρες για το φινάλε, το αγωνιστικό αυτοκίνητο αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα ενώ ήταν στην 1η θέση και κατρακύλησε πολλές θέσεις.

Οι πρωταθλητές της F1 σε 24ωρους αγώνες αντοχής

Στα 76 ιστορίας της, η Formula 1 έχει συνολικά 35 παγκόσμιους πρωταθλητές. Από αυτούς, μόλις οι 28 έχουν εκκινήσει έστω και σε έναν 24ωρο αγώνα αντοχής. Και παρότι πολλοί θεωρούν πως τέτοιου είδους συμμετοχές ήταν συνηθισμένες παλαιότερα, η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετη. Οι διαφορετικές εποχές της Formula 1, οι εμπορικές υποχρεώσεις, τα συμβόλαια των ομάδων αλλά και οι τεράστιοι κίνδυνοι των αγώνων αντοχής διαμόρφωσαν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις από γενιά σε γενιά.

 

Ο Φερστάπεν έγινε μόλις ο δεύτερος πρωταθλητής της Formula 1 που πήρε μέρος στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ μετά τον αείμνηστο Νίκι Λάουντα. Μάλιστα, ο θρυλικός Αυστριακός είχε κερδίσει τον αγώνα το 1973, πολλά χρόνια πριν γίνει τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1.

Οι πρωταθλητές που έγραψαν ιστορία στους αγώνες αντοχής

Ανάμεσα στους πρωταθλητές της Formula 1 υπάρχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία των αγώνων αντοχής. Ο Φιλ Χιλ κατέκτησε 3 νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν, ενώ ο Γκρέιαμ Χιλ ολοκλήρωσε το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού κερδίζοντας στο Λε Μαν το 1972. Από τους νεότερους πρωταθλητές, ο Ζακ Βιλνέβ έκανε ντεμπούτο στο θρυλικό αγώνα το 2007, ο Νάιτζελ Μάνσελ το 2010, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο το 2018.

Συνολικά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της Formula 1 μετρούν:

  • 8 συνολικές νίκες στο Λε Μαν
  • 2 νίκες κατηγορίας στο Λε Μαν
  • 2 νίκες στις 24 Ώρες Σπα
  • 1 νίκη στις 24 Ώρες Ντεϊτόνα
  • 1 νίκη στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ
ΟδηγόςLe MansDaytonaSpaNürburgringΝίκες
Giuseppe Farina1953-1936, 1953-Σπα 1953
Juan Manuel Fangio1950, 1951, 1953, 1955-1953--
Alberto Ascari1952, 1953-1953--
Mike Hawthorn1953, 1955-1958-1953-Λε Μαν 1955, Spa 1953
Jack Brabham1957, 1958, 19701970---
Phil Hill1953, 1955-19671962, 1964, 1966, 1967--Λε Μαν 1958, 1961, 1962 / Ντεϊτόνα 1964
Graham Hill1958-1966, 1972---Λε Μαν 1972
Jim Clark1959-1962----
John Surtees1963-1965, 1967----
Denny Hulme1961, 1966, 19671966, 1967--Λε Μαν νίκη κατηγορίας 1961
Jackie Stewart1965----
Jochen Rindt1964-1967---Le Mans 1965
Emerson Fittipaldi-1985---
Niki Lauda--19711973Nürburgring 1973
James Hunt--1973--
Mario Andretti1966, 1967, 1982, 1983, 1988, 1995-1997, 20001966-1968, 1970, 1984, 1989, 1991, 1993--Λε Μαν νίκη κατηγορίας 1995
Jody Scheckter--1973--
Alan Jones1984, 1987----
Nelson Piquet1996, 1997----
Keke Rosberg1991----
Nigel Mansell2010----
Michael Schumacher1991----
Damon Hill1989----
Jacques Villeneuve2007, 2008-2009--
Fernando Alonso2018, 20192018, 2019--Λε Μαν 2018, 2019 / Ντεϊτόνα 2019
Jenson Button2018, 2023-2025-1999--
Max Verstappen---2026-
Lando Norris-2018---

Οι πρωταθλητές που δεν έτρεξαν σε αγώνα αντοχής

Η περίπτωση του Φερστάπεν πάντως δείχνει πως η νέα γενιά οδηγών Formula 1 θέλει να εξερευνήσει τους αγώνες αντοχής. Η συμμετοχή του στο Νίρμπουργκρινγκ έγινε με τις «ευλογίες» της Red Bull Racing και το γεγονός πως ο αγώνας δεν ήταν το ίδιο τριήμερο με Grand Prix Formula 1.

Παγκόσμιος Πρωταθλητής F1Τίτλοι
Alain Prost4
Ayrton Senna3
Mika Hakkinen2
Kimi Raikkonen1
Lewis Hamilton7
Sebastian Vettel4
Nico Rosberg1

Πέρα από την περίπτωση του Αλόνσο, το 2015 ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, που τότε αγωνιζόταν στη Force India, έτρεξε στις 24 Ώρες Λε Μαν με την Porsche και πήρε τη νίκη μαζί με τους Ερλ Μπάμπερ και Νικ Τάντι. Το μεγάλο πρόβλημα για τους τωρινούς οδηγούς είναι η άρνηση των ομάδων τους να δώσουν συγκατάθεση ώστε να πάρουν μέρος σε αγώνες άλλων πρωταθλημάτων.

@Photo credits: Mercedes-AMG media

