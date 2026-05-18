F1: Οι πρωταθλητές που έχουν πάρει μέρος σε 24ωρους αγώνες αντοχής
Η συμμετοχή του Μαξ Φερστάπεν στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ δεν ήταν απλώς μία αγωνιστική εξόρμηση του τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1. Στην πραγματικότητα, ο Ολλανδός μπήκε σε ένα εξαιρετικά κλειστό και ιστορικό κλαμπ οδηγών που κατάφεραν να συνδυάσουν την κορυφή της F1 με τους πιο απαιτητικούς αγώνες αντοχής στον κόσμο.
Ο Φερστάπεν πήρε μέρος στον ιστορικό αγώνα με τη Winward Racing και οδήγησε τη #3 Mercedes-AMG GT3. Μαζί με τους Ντάνι Ζουκαντέγια, Ζουλ Γκουνιόν και Λούκα Στολζ ήταν στη μάχη για τη νίκη για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Όμως με κάτι παραπάνω από 3 ώρες για το φινάλε, το αγωνιστικό αυτοκίνητο αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα ενώ ήταν στην 1η θέση και κατρακύλησε πολλές θέσεις.
Οι πρωταθλητές της F1 σε 24ωρους αγώνες αντοχής
Στα 76 ιστορίας της, η Formula 1 έχει συνολικά 35 παγκόσμιους πρωταθλητές. Από αυτούς, μόλις οι 28 έχουν εκκινήσει έστω και σε έναν 24ωρο αγώνα αντοχής. Και παρότι πολλοί θεωρούν πως τέτοιου είδους συμμετοχές ήταν συνηθισμένες παλαιότερα, η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετη. Οι διαφορετικές εποχές της Formula 1, οι εμπορικές υποχρεώσεις, τα συμβόλαια των ομάδων αλλά και οι τεράστιοι κίνδυνοι των αγώνων αντοχής διαμόρφωσαν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις από γενιά σε γενιά.
Ο Φερστάπεν έγινε μόλις ο δεύτερος πρωταθλητής της Formula 1 που πήρε μέρος στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ μετά τον αείμνηστο Νίκι Λάουντα. Μάλιστα, ο θρυλικός Αυστριακός είχε κερδίσει τον αγώνα το 1973, πολλά χρόνια πριν γίνει τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1.
Οι πρωταθλητές που έγραψαν ιστορία στους αγώνες αντοχής
Ανάμεσα στους πρωταθλητές της Formula 1 υπάρχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία των αγώνων αντοχής. Ο Φιλ Χιλ κατέκτησε 3 νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν, ενώ ο Γκρέιαμ Χιλ ολοκλήρωσε το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού κερδίζοντας στο Λε Μαν το 1972. Από τους νεότερους πρωταθλητές, ο Ζακ Βιλνέβ έκανε ντεμπούτο στο θρυλικό αγώνα το 2007, ο Νάιτζελ Μάνσελ το 2010, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο το 2018.
Συνολικά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της Formula 1 μετρούν:
- 8 συνολικές νίκες στο Λε Μαν
- 2 νίκες κατηγορίας στο Λε Μαν
- 2 νίκες στις 24 Ώρες Σπα
- 1 νίκη στις 24 Ώρες Ντεϊτόνα
- 1 νίκη στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ
|Οδηγός
|Le Mans
|Daytona
|Spa
|Nürburgring
|Νίκες
|Giuseppe Farina
|1953
|-
|1936, 1953
|-
|Σπα 1953
|Juan Manuel Fangio
|1950, 1951, 1953, 1955
|-
|1953
|-
|-
|Alberto Ascari
|1952, 1953
|-
|1953
|-
|-
|Mike Hawthorn
|1953, 1955-1958
|-
|1953
|-
|Λε Μαν 1955, Spa 1953
|Jack Brabham
|1957, 1958, 1970
|1970
|-
|-
|-
|Phil Hill
|1953, 1955-1967
|1962, 1964, 1966, 1967
|-
|-
|Λε Μαν 1958, 1961, 1962 / Ντεϊτόνα 1964
|Graham Hill
|1958-1966, 1972
|-
|-
|-
|Λε Μαν 1972
|Jim Clark
|1959-1962
|-
|-
|-
|-
|John Surtees
|1963-1965, 1967
|-
|-
|-
|-
|Denny Hulme
|1961, 1966, 1967
|1966, 1967
|-
|-
|Λε Μαν νίκη κατηγορίας 1961
|Jackie Stewart
|1965
|-
|-
|-
|-
|Jochen Rindt
|1964-1967
|-
|-
|-
|Le Mans 1965
|Emerson Fittipaldi
|-
|1985
|-
|-
|-
|Niki Lauda
|-
|-
|1971
|1973
|Nürburgring 1973
|James Hunt
|-
|-
|1973
|-
|-
|Mario Andretti
|1966, 1967, 1982, 1983, 1988, 1995-1997, 2000
|1966-1968, 1970, 1984, 1989, 1991, 1993
|-
|-
|Λε Μαν νίκη κατηγορίας 1995
|Jody Scheckter
|-
|-
|1973
|-
|-
|Alan Jones
|1984, 1987
|-
|-
|-
|-
|Nelson Piquet
|1996, 1997
|-
|-
|-
|-
|Keke Rosberg
|1991
|-
|-
|-
|-
|Nigel Mansell
|2010
|-
|-
|-
|-
|Michael Schumacher
|1991
|-
|-
|-
|-
|Damon Hill
|1989
|-
|-
|-
|-
|Jacques Villeneuve
|2007, 2008
|-
|2009
|-
|-
|Fernando Alonso
|2018, 2019
|2018, 2019
|-
|-
|Λε Μαν 2018, 2019 / Ντεϊτόνα 2019
|Jenson Button
|2018, 2023-2025
|-
|1999
|-
|-
|Max Verstappen
|-
|-
|-
|2026
|-
|Lando Norris
|-
|2018
|-
|-
|-
Οι πρωταθλητές που δεν έτρεξαν σε αγώνα αντοχής
Η περίπτωση του Φερστάπεν πάντως δείχνει πως η νέα γενιά οδηγών Formula 1 θέλει να εξερευνήσει τους αγώνες αντοχής. Η συμμετοχή του στο Νίρμπουργκρινγκ έγινε με τις «ευλογίες» της Red Bull Racing και το γεγονός πως ο αγώνας δεν ήταν το ίδιο τριήμερο με Grand Prix Formula 1.
|Παγκόσμιος Πρωταθλητής F1
|Τίτλοι
|Alain Prost
|4
|Ayrton Senna
|3
|Mika Hakkinen
|2
|Kimi Raikkonen
|1
|Lewis Hamilton
|7
|Sebastian Vettel
|4
|Nico Rosberg
|1
Πέρα από την περίπτωση του Αλόνσο, το 2015 ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, που τότε αγωνιζόταν στη Force India, έτρεξε στις 24 Ώρες Λε Μαν με την Porsche και πήρε τη νίκη μαζί με τους Ερλ Μπάμπερ και Νικ Τάντι. Το μεγάλο πρόβλημα για τους τωρινούς οδηγούς είναι η άρνηση των ομάδων τους να δώσουν συγκατάθεση ώστε να πάρουν μέρος σε αγώνες άλλων πρωταθλημάτων.