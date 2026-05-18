Ο Μαξ Φερστάπεν μπήκε στο κλαμπ των παγκόσμιων πρωταθλητών της Formula 1 που έχει συμμετάσχει σε αγώνα αντοχής διάρκειας 24 ωρών.

Η συμμετοχή του Μαξ Φερστάπεν στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ δεν ήταν απλώς μία αγωνιστική εξόρμηση του τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1. Στην πραγματικότητα, ο Ολλανδός μπήκε σε ένα εξαιρετικά κλειστό και ιστορικό κλαμπ οδηγών που κατάφεραν να συνδυάσουν την κορυφή της F1 με τους πιο απαιτητικούς αγώνες αντοχής στον κόσμο.

Ο Φερστάπεν πήρε μέρος στον ιστορικό αγώνα με τη Winward Racing και οδήγησε τη #3 Mercedes-AMG GT3. Μαζί με τους Ντάνι Ζουκαντέγια, Ζουλ Γκουνιόν και Λούκα Στολζ ήταν στη μάχη για τη νίκη για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Όμως με κάτι παραπάνω από 3 ώρες για το φινάλε, το αγωνιστικό αυτοκίνητο αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα ενώ ήταν στην 1η θέση και κατρακύλησε πολλές θέσεις.

Οι πρωταθλητές της F1 σε 24ωρους αγώνες αντοχής

Στα 76 ιστορίας της, η Formula 1 έχει συνολικά 35 παγκόσμιους πρωταθλητές. Από αυτούς, μόλις οι 28 έχουν εκκινήσει έστω και σε έναν 24ωρο αγώνα αντοχής. Και παρότι πολλοί θεωρούν πως τέτοιου είδους συμμετοχές ήταν συνηθισμένες παλαιότερα, η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετη. Οι διαφορετικές εποχές της Formula 1, οι εμπορικές υποχρεώσεις, τα συμβόλαια των ομάδων αλλά και οι τεράστιοι κίνδυνοι των αγώνων αντοχής διαμόρφωσαν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις από γενιά σε γενιά.

Ο Φερστάπεν έγινε μόλις ο δεύτερος πρωταθλητής της Formula 1 που πήρε μέρος στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ μετά τον αείμνηστο Νίκι Λάουντα. Μάλιστα, ο θρυλικός Αυστριακός είχε κερδίσει τον αγώνα το 1973, πολλά χρόνια πριν γίνει τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1.

Οι πρωταθλητές που έγραψαν ιστορία στους αγώνες αντοχής

Ανάμεσα στους πρωταθλητές της Formula 1 υπάρχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία των αγώνων αντοχής. Ο Φιλ Χιλ κατέκτησε 3 νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν, ενώ ο Γκρέιαμ Χιλ ολοκλήρωσε το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού κερδίζοντας στο Λε Μαν το 1972. Από τους νεότερους πρωταθλητές, ο Ζακ Βιλνέβ έκανε ντεμπούτο στο θρυλικό αγώνα το 2007, ο Νάιτζελ Μάνσελ το 2010, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο το 2018.

Συνολικά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της Formula 1 μετρούν:

8 συνολικές νίκες στο Λε Μαν

2 νίκες κατηγορίας στο Λε Μαν

2 νίκες στις 24 Ώρες Σπα

1 νίκη στις 24 Ώρες Ντεϊτόνα

1 νίκη στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ

Οδηγός Le Mans Daytona Spa Nürburgring Νίκες Giuseppe Farina 1953 - 1936, 1953 - Σπα 1953 Juan Manuel Fangio 1950, 1951, 1953, 1955 - 1953 - - Alberto Ascari 1952, 1953 - 1953 - - Mike Hawthorn 1953, 1955-1958 - 1953 - Λε Μαν 1955, Spa 1953 Jack Brabham 1957, 1958, 1970 1970 - - - Phil Hill 1953, 1955-1967 1962, 1964, 1966, 1967 - - Λε Μαν 1958, 1961, 1962 / Ντεϊτόνα 1964 Graham Hill 1958-1966, 1972 - - - Λε Μαν 1972 Jim Clark 1959-1962 - - - - John Surtees 1963-1965, 1967 - - - - Denny Hulme 1961, 1966, 1967 1966, 1967 - - Λε Μαν νίκη κατηγορίας 1961 Jackie Stewart 1965 - - - - Jochen Rindt 1964-1967 - - - Le Mans 1965 Emerson Fittipaldi - 1985 - - - Niki Lauda - - 1971 1973 Nürburgring 1973 James Hunt - - 1973 - - Mario Andretti 1966, 1967, 1982, 1983, 1988, 1995-1997, 2000 1966-1968, 1970, 1984, 1989, 1991, 1993 - - Λε Μαν νίκη κατηγορίας 1995 Jody Scheckter - - 1973 - - Alan Jones 1984, 1987 - - - - Nelson Piquet 1996, 1997 - - - - Keke Rosberg 1991 - - - - Nigel Mansell 2010 - - - - Michael Schumacher 1991 - - - - Damon Hill 1989 - - - - Jacques Villeneuve 2007, 2008 - 2009 - - Fernando Alonso 2018, 2019 2018, 2019 - - Λε Μαν 2018, 2019 / Ντεϊτόνα 2019 Jenson Button 2018, 2023-2025 - 1999 - - Max Verstappen - - - 2026 - Lando Norris - 2018 - - -

Οι πρωταθλητές που δεν έτρεξαν σε αγώνα αντοχής

Η περίπτωση του Φερστάπεν πάντως δείχνει πως η νέα γενιά οδηγών Formula 1 θέλει να εξερευνήσει τους αγώνες αντοχής. Η συμμετοχή του στο Νίρμπουργκρινγκ έγινε με τις «ευλογίες» της Red Bull Racing και το γεγονός πως ο αγώνας δεν ήταν το ίδιο τριήμερο με Grand Prix Formula 1.

Παγκόσμιος Πρωταθλητής F1 Τίτλοι Alain Prost 4 Ayrton Senna 3 Mika Hakkinen 2 Kimi Raikkonen 1 Lewis Hamilton 7 Sebastian Vettel 4 Nico Rosberg 1

Πέρα από την περίπτωση του Αλόνσο, το 2015 ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, που τότε αγωνιζόταν στη Force India, έτρεξε στις 24 Ώρες Λε Μαν με την Porsche και πήρε τη νίκη μαζί με τους Ερλ Μπάμπερ και Νικ Τάντι. Το μεγάλο πρόβλημα για τους τωρινούς οδηγούς είναι η άρνηση των ομάδων τους να δώσουν συγκατάθεση ώστε να πάρουν μέρος σε αγώνες άλλων πρωταθλημάτων.