Ο Τζένσον Μπάτον μίλησε ανοιχτά για τη ψυχολογική φθορά στη Formula 1 και το γιατί οι οδηγοί χάνουν πολύ περισσότερο απ’ όσο κερδίζουν.

Δίχως αμφιβολία η Formula 1 θεωρείται ως η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, γεμάτη δόξα, νίκες και παγκόσμια αναγνώριση. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, υπάρχει μία πραγματικότητα πολύ πιο σκληρή ψυχολογικά.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2009, Τζένσον Μπάτον μίλησε ανοιχτά για τον ψυχολογικό αντίκτυπο της Formula 1, περιγράφοντας την τεράστια πίεση που συνοδεύει έναν οδηγό στο κορυφαίο επίπεδο του motorsport. Πρόκειται για μία πλευρά του αθλήματος που, όπως παραδέχθηκε, συχνά υποτιμάται ή αγνοείται εντελώς.

Το «κλαμπ των πιράνχας»

Ένα περιβάλλον όπου η πίεση για άμεση απόδοση είναι ακραία και όπου μία περίοδος ντεφορμαρίσματος μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για ολόκληρη την καριέρα ενός οδηγού.

Κάθε λάθος αναλύεται δημόσια. Κάθε αδύναμο αποτέλεσμα σχολιάζεται από ομάδες, media και εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Και οι οδηγοί ζουν διαρκώς μέσα σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και κριτικής, μιας και η ανάγκη για ανάδραση στα social media τροφοδοτείται από αρνητικότητα και τοξικότητα.

Ο Μπάτον στάθηκε ιδιαίτερα και σε μία ψυχολογική πραγματικότητα που, όπως είπε, κάνει κάθε επαγγελματικό άθλημα εξαιρετικά δύσκολο. Ο Βρετανός αποκάλυψε πως είχε συζητήσει το θέμα ακόμη και με τον Ρότζερ Φέντερερ.

«Μίλησα πέρυσι με τον Ρότζερ Φέντερερ για τον αθλητισμό και την ψυχολογική πλευρά του. Και μου είπε: “Πρέπει να σκεφτείς ότι θεωρούμαι ο πιο επιτυχημένος τενίστας όλων των εποχών. Κι όμως έχασα το 75% των πόντων που έπαιξα και αυτό θεωρείται εξαιρετικό ποσοστό”. Στη Formula 1 έτρεξα σε 300 Grand Prix και κέρδισα τα 15. Άρα έχασα 285 αγώνες. Ο Λιούις Χάμιλτον, με όλα όσα έχει πετύχει, εξακολουθεί να έχει χάσει πολύ περισσότερους αγώνες απ’ όσους έχει κερδίσει. Και αυτός είναι ο λόγος που ψυχολογικά είναι τόσο δύσκολο οποιοδήποτε άθλημα, επειδή χάνεις πολύ περισσότερο απ’ όσο κερδίζεις», ανέφερε ο πρωταθλητής του 2009 στο podcast της F1 με τίτλο «Beyond the Grid».

Ο ρόλος του Ρος Μπρον

Ο Βρετανός εξήγησε πως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στην καριέρα του ήταν ο Ρος Μπρον. Όχι επειδή μπορούσε να τον κάνει ταχύτερο οδηγό, αλλά επειδή ήξερε πώς να διαχειρίζεται ψυχολογικά δύσκολες περιόδους.

«Νομίζω πως η ήρεμη στάση του ήταν εξαιρετική στις δύσκολες ημέρες. Δεν πιστεύω πραγματικά ότι κάποιος μπορεί να σε κάνει καλύτερο οδηγό αγώνων. Εξαρτάται από εσένα να αντιμετωπίσεις τους δικούς σου “δαίμονες”. Νομίζω πως οι άνθρωποι μπορούν να σε ακούσουν, και αυτό είναι που χρειάζεσαι από έναν ηγέτη. Να ακούει τα προβλήματα του οδηγού του, αλλά να μην είναι υπερβολικά παρεμβατικός ή απόλυτος», είπε.

Ο Μπάτον, που αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 2000 έως το 2016 και κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2009 με τη Brawn GP.

