Η Formula 1 είναι πολύ πιθανό να ταξιδέψει στην Τουρκία από το 2027, με τη συμφωνία για διεξαγωγή αγώνα να είναι πιο κοντά από ποτέ.

Η διαδικασία διαμόρφωσης του αγωνιστικού προγράμματος της Formula 1 για το 2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η FOM έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της, καθώς καλείται να ισορροπήσει μεταξύ εμπορικών συμφωνιών, ιστορικών διαδρομών και γεωγραφικής στρατηγικής.

Η εναλλαγή της Βαρκελώνης με το Σπα αφήνει ένα «παράθυρο» στο ευρωπαϊκό σκέλος του προγράμματος, και η αποχώρηση της Ολλανδίας αφήνει δύο κενές θέσεις. Την πρώτη θα καλύψει η Πορτογαλία, με τη Formula 1 να επιστρέφει στο Πορτιμάο από την επόμενη χρονιά. Ωστόσο δεν θα είναι η μόνη νέα προσθήκη στο πρόγραμμα.

2006 TURKEY



Felipe Massa clinches his maiden win at Istanbul, whilst Fernando Alonso stays ahead of Michael Schumacher in a photo finish #F1 pic.twitter.com/rE1IlCKtBV — F1 Stats & No Bants (@CrystalRacing) March 15, 2024

H Τουρκία είναι κοντά στην επιστροφή

Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, στο περιθώριο του χειμερινού τεστ στο Μπαχρέιν, ρωτήθηκε σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Ο Ιταλός απέφυγε να επιβεβαιώσει οριστικά την επιστροφή της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο δεν έκλεισε την πόρτα.

«Η Τουρκία δεν είναι, ας πούμε, 100% επιβεβαιωμένη. Μείνετε συντονισμένοι για την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του δεν ήταν τυχαία. Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η κριτική ότι το καλεντάρι της F1 περιλαμβάνει υπερβολικά πολλούς αγώνες σε σιρκουί πόλης. Ο Ντομενικάλι έσπευσε να απαντήσει έμμεσα σε αυτό το επιχείρημα.

«Αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους έλεγαν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες σε πόλης. Οι νέες προσθήκες που έρχονται είναι πίστες, όχι street races. Είναι διαδρομές με ιστορία και ισχυρό αγωνιστικό υπόβαθρο», πρόσθεσε.

Τελευταία φορά που είδαμε την Τουρκία στο αγωνιστικό πρόγραμμα ήταν το 2021.

The moment 🏁



Watch and listen to @LewisHamilton's reaction after he crossed the line to claim the most unlikely of wins, and seal his 7th world title!#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/lTBRshCUSr November 16, 2020

Πίστες με «κληρονομιά» στο πλάνο του 2027

Η αναφορά σε «πίστες με κληρονομιά» ενισχύει το σενάριο επιστροφής της πίστας της Κωνσταντινούπολης, μιας διαδρομής που έχει φιλοξενήσει αγώνες της Formula 1 στο παρελθόν και θεωρείται τεχνικά απαιτητική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στροφή 8. Ωστόσο έρχεται σε αντιπαραβολή με την εναλλαγή Σπα-Βαρκελώνης, καθώς η βελγική πίστα είναι από τις πιο θρυλικές του μηχανοκίνητου αθλητισμού και αγαπημένοι των φίλων του σπορ.

Παράλληλα, το Πορτιμάο επίσης φέρεται να εξετάζεται ως εναλλακτική ή συμπληρωματική επιλογή, στο πλαίσιο μιας πιο «παραδοσιακής» ευρωπαϊκής ταυτότητας του προγράμματος.

