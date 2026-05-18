Το βαθμολογικό προβάδισμα που έχει ο Κίμι Αντονέλι στη βαθμολογία, όμως η πραγματική μάχη στη φετινή Formula 1 δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Μόλις στα 19 του χρόνια, ο Κίμι Αντονέλι πρωταγωνιστεί στη Formula 1. O Ιταλός έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και μετά από τέσσερα αγωνιστικά τριήμερα προηγείται με διαφορά 20 βαθμών από τον δεύτερο της βαθμολογίας Τζορτζ Ράσελ.

Η Mercedes-AMG μπορεί να κυριαρχεί, ωστόσο η διαφορά της από τον ανταγωνισμό είναι μικρή, με τον Αγώνα Σπριντ στο Μαϊάμι να έχει νικητή τον Λάντο Νόρις της McLaren.

Η διαχείριση του Αντονέλι στο προσκήνιο

Όσο η Mercedes έχει κυριαρχεί στη φετινή αγωνιστική σεζόν τόσο μεγαλώνει και το ερώτημα για το πώς θα διαχειριστεί η Mercedes-Benz μία πιθανή εσωτερική μάχη των Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ.

Ο πρώην οδηγός Formula 1 και αναλυτής του F1 TV, Τζόλιον Πάλμερ, θεωρεί πως ο Αντονέλι εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη στη φάση της προσαρμογής και δεν πρόκειται προς το παρόν να δημιουργήσει εσωτερική ένταση μέσα στη Mercedes.

«Είναι ακόμη πολύ νέος. Και τεχνικά αυτή τη στιγμή δεν έχει καν συμβόλαιο μετά το τέλος της χρονιάς, κάτι που ακούγεται απίστευτο με βάση όσα κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο F1 Nation Podcast.

Ο Πάλμερ πιστεύει πως ο Ιταλός δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να ρισκάρει μία εσωτερική σύγκρουση με τον Ράσελ για μικρές βαθμολογικές διαφορές: «Δεν νομίζω πως θα τινάξει την ομάδα στον αέρα δημιουργώντας τοξικό κλίμα με τον Τζορτζ μόνο και μόνο για επτά ή δέκα βαθμούς διαφοράς, τουλάχιστον όχι σε αυτό το στάδιο».

Η πραγματική μάχη δεν έχει ξεκινήσει

Εάν οι δύο οδηγοί βρίσκονται κοντά βαθμολογικά μετά το καλοκαίρι τότε η πίεση θα αυξηθεί. Για τον Πάλμερ, αυτό είναι το σημείο-κλειδί που θα δείξει το πραγματικό χαρακτήρα του Αντονέλι.

«Ίσως αν βρίσκονται κοντά τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, τότε να αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματικά ποιος είναι ο Κίμι», είπε.

Για τη Mercedes η επανάληψη ενός σεναρίου αλά «Χάμιλτον-Ρόσμπεργκ» είναι το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο που θα έκανε το κλίμα εντός της ομάδας τοξικό. Για το λόγο αυτό, ο επικεφαλής και CEO της, Τότο Βολφ, θέλει να το αποφύγει.

«Δεν βλέπω τον Τότο να υποστηρίζει ανοιχτά τον Κίμι όπως έκανε κάποτε ο Χέλμουτ Μάρκο με τον Σεμπάστιαν Φέτελ στη Red Bull. Ο Τότο θα είναι απολύτως δίκαιος, γιατί έχει ήδη περάσει από την εμπειρία Ρόσμπεργκ-Χάμιλτον και πιθανότατα έχει πλέον πολύ καλύτερη εικόνα για το πώς πρέπει να διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση».

