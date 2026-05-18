Σαν Σήμερα: Μάχες θρύλων της F1 στους δρόμους του Μονακό (vid)

Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 θα θυμηθούμε τι έγινε σε τρεις αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Πριγκιπάτο του Μονακό, έναν στην Αυστρία και έναν στην Ελβετία. Στο MotoGP παραμένουμε στη Γαλλία και το θρυλικό Λε Μαν για δύο Grand Prix.

Σαν σήμερα το 1952, ο Πιέρο Ταρούφι επικράτησε στο Grand Prix Ελβετίας και την πίστα του Μπρεμγκάρτεν για την μοναδική του νίκη στην F1. Σε έναν αγώνα που είδε τους Αλμπέρτο Ασκάρι και Λουίτζι Βιλορέσι, η Ferrari εκπροσωπήθηκε μόνο από τους Ταρούφι, Τζουσέπε Φαρίνα και Αντρέ Σιμόν. Με τους δύο τελευταίους να εγκαταλείπουν στον αγώνα, ο Ταρούφι κέρδισε άνετα για πρώτη και τελευταία φορά στην F1, μπροστά από την ιδιωτική Ferrari 500 του Ρούντι Φίσερ και την Gordini T16 του πρωτοεμφανιζόμενου Ζαν Μπερά.

Σαν σήμερα το 1958, η Lotus του Κόλιν Τσάπμαν έκανε το ντεμπούτο της στην F1 στο GP Μονακό. Εκπροσωπήθηκε από τους Κλιφ Άλισον και Γκρέιαμ Χιλ, με τον πρώτο να τερματίζει 6ος και τον δεύτερο να εγκαταλείπει λίγο μετά τα 2/3 του αγώνα. Ο Μορίς Τριντινιάν της Cooper κατέκτησε την δεύτερη νίκη του στο Πριγκιπάτο και τελευταία του στην F1. Μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα το grid σχεδόν αποδεκατίστηκε, με τις Ferrari των Λουίτζι Μούσο και Πίτερ Κόλινς να καταλαμβάνουν τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου. Επίσης, ο αείμνηστος Τζακ Μπράμπαμ τερμάτισε 4ος, για τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 1967, γεννήθηκε ο βετεράνος οδηγός της F1, Χανς-Χάραλντ Φρέντζεν. Ο Γερμανός ήταν μέλος της Ακαδημίας Οδηγών της Mercedes και προβιβάστηκε στη Formula 1 το 1994. Οι πρώτες τρεις αξιόλογες χρονιές του αποδείχθηκαν αρκετές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του Φρανκ Ουίλιαμς, ο οποίος τον έφερε στην ομάδα του το 1997 για να αντικαταστήσει τον πρωταθλητή Ντέιμον Χιλ. Ο Φρέντζεν κέρδισε στην Ίμολα και τερμάτισε δεύτερος στη βαθμολογία εκείνης της σεζόν. Το 1999 μεταπήδησε στη Jordan και εξέπληξε πολλούς όταν κατέκτησε άλλες δύο νίκες, θέτοντας για αρκετό διάστημα υποψηφιότητα για τον τίτλο. Μετά από μερικά βραχυπρόθεσμα περάσματα στις ομάδες των Prost, Arrows και ξανά στη Sauber, ο Φρέντζεν αποσύρθηκε από την F1 το 2003.

Σαν σήμερα το 1969, ακριβώς 11 χρόνια μετά το ντεμπούτο του στην F1 στο ίδιο μέρος, ο πρωταθλητής Γκρέιαμ Χιλ κατέκτησε την 5η του νίκη στο GP Μονακό. Αυτή ήταν μάλιστα η 14η και τελευταία του νίκη στο πρωτάθλημα, με το ασύλληπτο ρεκόρ του στο Πριγκιπάτο να ισοφαρίζεται μόνο από τον Άιρτον Σένα το 1993. Ο νεαρός συμπατριώτης του Πιρς Κουράζ τερμάτισε δεύτερος με μια νοικιασμένη Brabham BT26A της ομάδας του Φρανκ Ουίλιαμς, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Τζο Σιφέρ.

Σαν σήμερα το 1980, η εκκίνηση του GP Μονακό έμεινε στην ιστορία για το τεράστιο ατύχημα στη στροφή 1 ανάμεσα στους Ντέρεκ Ντέιλι, Ζαν-Πιέρ Ζαριέ, Μπρούνο Τζακομέλι και Αλέν Προστ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ευτράπελα, αλλά οι υπόλοιποι οδηγοί του grid έπρεπε να προσέξουν στον επόμενό τους γύρο τα μονοθέσια που απομακρύνονταν καθώς, όπως ήταν αναμενόμενο για εκείνη την εποχή, ο αγώνας δεν διεκόπη. Ο Ντιντιέ Πιρονί εκκίνησε από την pole position και ηγήθηκε το μεγαλύτερο σκέλος του αγώνα, μέχρι να τρακάρει στη στροφή του Καζίνο στον 55ο γύρο. Ο Άλαν Τζόουνς της Williams είχε ήδη εγκαταλείψει από την δεύτερη θέση, με τη νίκη έτσι να καταλήγει στον Κάρλος Ρόιτμαν. Το βάθρο έκλεισε από τους Ζακ Λαφίτ και Νέλσον Πικέ, ενώ ο Έμερσον Φιτιπάλντι τερμάτισε 6ος με την επώνυμη ομάδα του για τον τελευταίο βαθμό της καριέρας του στο πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 2003, η πίστα του A1-Ring φιλοξένησε για τελευταία φορά το Grand Prix Αυστρίας της F1, μέχρι να εξαγοραστεί η πίστα από την Red Bull και να επιστρέψει στο καλεντάρι το 2014. Ο poleman, Μίκαελ Σουμάχερ, ήταν επικεφαλής του αγώνα μέχρι την πρώτη φάση των pit-stops στον 23ο γύρο, όταν έχασε μερικά δευτερόλεπτα στο pit-box της Ferrari εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε κατά τον ανεφοδιασμό. Ωστόσο, επέστρεψε στον αγώνα όντας πλέον τρίτος και κινήθηκε σε ταχύτατα για να προσπεράσει τον Κίμι Ράικονεν της McLaren με εντυπωσιακό τρόπο. Τελικά κατέκτησε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, ύστερα από την εγκατάλειψη του επικεφαλής Χουάν Πάμπλο Μοντόγια εξαιτίας αστοχίας στον κινητήρα της BMW. Ο Ράικονεν, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε στον δικό του κινητήρα, κρατήθηκε μπροστά από την έτερη Ferrari του Ρούμπενς Μπαρικέλο και αμφότεροι πλαισίωσαν τον Σουμάχερ στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2008, ο Βαλεντίνο Ρόσι επικράτησε στο GP Γαλλίας και έφτασε τις 90 νίκες στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας έτσι τον αείμνηστο θρύλο Ανχέλ Νιέτο. Ο αγώνας αποδείχθηκε ονειρικός για τη Yamaha, με την εργοστασιακή ομάδα να κάνει το 1-2 και την δορυφορική Tech 3 να κλείνει το βάθρο. Πέντε δευτερόλεπτα πίσω από τον «Γιατρό» τερμάτισε ο τραυματίας Χόρχε Λορένθο, ανακάμπτοντας εντυπωσιακά μετά την κακή του εκκίνηση, με τρίτο τον Κόλιν Έντουαρντς.

Σαν σήμερα το 2014, ο ασταμάτητος Μαρκ Μάρκεθ έκανε το «5 στα 5» στη σεζόν του MotoGP και στέφθηκε νικητής στο GP Γαλλίας στο Λε Μαν. Συγκριτικά με τους πρώτους τέσσερις αγώνες, ο Ισπανός πρωταθλητής χρειάστηκε να παλέψει περισσότερο παρόλο που εκκίνησε από την pole position. Ένα λάθος στο φρενάρισμά του στον πρώτο γύρο τον έριξε στη 10η θέση, αλλά μέχρι τον 10ο γύρο είχε βρεθεί πίσω από τον επικεφαλής Βαλεντίνο Ρόσι. Τρεις γύρους αργότερα ο «Γιατρός» έκανε το λάθος και ο Μάρκεθ ανέκτησε την πρωτοπορία, βάζοντας πλώρη για ακόμα μία νίκη στη σεζόν. Με τον Ρόσι δεύτερο, η τρίτη θέση του βάθρου καταλήφθηκε από τον Άλβαρο Μπαουτίστα.

