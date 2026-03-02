Αισιοδοξία επικρατεί στη Formula 1 πως θα ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα στην Αυστραλία, ωστόσο δεν είναι σίγουρο πως θα γίνουν οι αγώνες στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν είχε θέσει σε κίνδυνο την έναρξη της σεζόν στην Αυστραλία. Το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα ταξιδιωτικό χάος στον πλανήτη, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται και εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου να ταλαιπωρούνται.

Παρά τις ανησυχίες, όλα δείχνουν ωστόσο πως ο αγώνας στη Μελβούρνη θα διεξαχθεί κανονικά.

Η διαβεβαίωση του GP Αυστραλίας

Οι διοργανωτές του Grand Prix Αυστραλίας εμφανίζονται καθησυχαστικοί ενόψει της πρεμιέρας της Formula 1 για το 2026, ξεκαθαρίζοντας πως ο αγώνας στη Μελβούρνη δεν απειλείται. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και το εκτεταμένο ταξιδιωτικό χάος που έχει προκληθεί δεν θα επηρεάσουν τον αγώνα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός έχει ήδη φτάσει στη Μελβούρνη. Το γεγονός αυτό ενισχύει την πεποίθηση πως δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, για την αποφυγή καθυστερήσεων, η Formula 1 προχώρησε στην οργάνωση ειδικών charter πτήσεων ώστε να μεταφερθούν περίπου 500 άτομα του paddock στην Αυστραλία.

Ο επικεφαλής της Australian Grand Prix Corporation, Τράβις Όουλντ, εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος πως το αγωνιστικό τριήμερο θα διεξαχθεί χωρίς προβλήματα: «Οι οδηγοί θα είναι εδώ, οι μηχανικοί θα είναι εδώ, οι επικεφαλής των ομάδων θα είναι εδώ. Αυτοί ήταν η προτεραιότητα. Δεν πρόκειται να δούμε εκπλήξεις με διαφορετικούς οδηγούς κάτω από τα κράνη».

Laying down the most important paint on the grid 🖌️ #AusGP #F1 pic.twitter.com/EMjU13lGwk — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) March 2, 2026

Δυσοίωνη η κατάσταση για Μπαχρέιν και Σ. Αραβία

Σύμφωνα με τη Formula 1, οι τρεις πρώτοι αγώνες σε Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία δεν κινδυνεύουν, καθώς οι μετακινήσεις εξοπλισμού και υπαλλήλων δεν επηρεάζονται από το ταξιδιωτικό χάος. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τους δύο αγώνες που ακολουθούν.

Στις 12 και 19 Απριλίου η Formula 1 έχει προγραμματίσει αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. Με την υπάρχουσα κατάσταση, δεν είναι επιτρεπτή η διεξαγωγή κανενός Grand Prix και η επίλυση του ζητήματος στη Μέση Ανατολή είναι άγνωστο το πότε θα γίνει. Εάν δεν υπάρξει παύση του πυρός σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ πιθανό οι δύο αγώνες να μην διεξαχθούν στο 2026.

Την ίδια ώρα στο Κατάρ είναι προγραμματισμένος ο πρώτος αγώνας του WEC στις 28 Μαρτίου, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι επίσημες χειμερινές δοκιμές στην ίδια πίστα. Η πλειονότητα των αγωνιστικών αυτοκινήτων, ο εξοπλισμός και το προσωπικό ομάδων και της FIA είναι ήδη στην πίστα και αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να φύγουν από την περιοχή.

Στην παρούσα φάση ο αγώνας δεν πρόκειται να γίνει, ενώ είναι άγνωστο αν θα υπάρξει λύση για να μεταφερθεί όλος ο εξοπλισμός για τον αγώνα της Ίμολα στις 19 Απριλίου.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει και το MotoGP, καθώς είναι άγνωστο για το πώς θα επιστρέψουν στην Ευρώπη οι ομάδες από την Ταϊλάνδη που έγινε ο πρώτος αγώνας της σεζόν.