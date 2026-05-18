Ford: Η νέα στρατηγική Ready-Set-Ford στην Ευρώπη με επτά νέα μοντέλα

Η Ford ανακοίνωσε το πλάνο της για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας έμφαση στα επαγγελματικά οχήματα, στις συνδεδεμένες υπηρεσίες και στη διεύρυνση της γκάμας των επιβατικών.

Η Ford παρουσίασε ένα νέο, δυναμικό όραμα για το μέλλον της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο μιας συνάντησης με εμπόρους και συνεργάτες, η εταιρεία ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρουσίασης νέων προϊόντων και τεχνολογιών που θα ξεδιπλωθεί τα επόμενα τρία χρόνια. Η νέα αυτή ευρωπαϊκή στρατηγική υποστηρίζεται από την παγκόσμια πλατφόρμα Ready-Set-Ford, η οποία εστιάζει στους τομείς της επαγγελματικής χρήσης, των επιδόσεων και των εκτός δρόμου δυνατοτήτων.

Το πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει την ενίσχυση της θέσης της στα επαγγελματικά αυτοκίνητα μέσω της Ford Pro, αλλά και την παράλληλη παρουσίαση πέντε ολοκαίνουργιων multi-energy επιβατικών μοντέλων. Παράλληλα, η Ford απευθύνει κάλεσμα προς το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, τονίζοντας την ανάγκη για μια πιο ευέλικτη και ρεαλιστική μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών και την κατάσταση των υποδομών.

Αναβάθμιση επαγγελματικών υπηρεσιών

Η Ford Pro, η οποία διατηρεί την πρώτη θέση στις πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη για 11 συνεχόμενα έτη, εξελίσσεται από έναν κατασκευαστή σε συνεργάτη παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις. Μέσω των νέων υπηρεσιών Dealer Uptime Services, οι επίσημοι έμποροι θα αξιοποιούν τα δεδομένα των συνδεδεμένων οχημάτων για τον προληπτικό εντοπισμό βλαβών προτού αυτές παρουσιαστούν. Τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να μειώσει τον χρόνο επισκευής στα συνεργεία έως και κατά 50%.

Στο προϊοντικό κομμάτι, η γκάμα της Ford Pro εμπλουτίζεται με δύο νέα οχήματα. Το πρώτο είναι το Ford Ranger Super Duty, ένα pick-up βαρέως τύπου με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 4,5 τόνους και συνολικό μεικτό βάρος έως 8 τόνους, σχεδιασμένο για απαιτητικές χρήσεις όπως υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και εξορύξεις. Το δεύτερο μοντέλο είναι το Transit City, ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό βαν, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για αστικές διανομές σε ζώνες όπου επιτρέπονται μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Πέντε νέα επιβατικά οχήματα με αγωνιστικό DNA έως το 2029

Στον τομέα των επιβατικών οχημάτων, η Ford σχεδιάζει να παρουσιάσει πέντε ολοκαίνουργια μοντέλα έως το τέλος του 2029, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη. Η νέα αυτή γκάμα θα συνδυάζει το εκτός δρόμου DNA της μάρκας με την αγωνιστική της κληρονομιά, προσφέροντας επιλογές προσαρμοσμένες στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ανάμεσα στα νέα μοντέλα ξεχωρίζει ένα νέο compact SUV που θα προστεθεί στην οικογένεια Bronco και θα κατασκευάζεται στη Βαλένθια από το 2028, ένα μικρό ηλεκτρικό Hatchback, ένα μικρό ηλεκτρικό SUV εμπνευσμένο από τους αγώνες ράλι, καθώς και δύο crossover.

Κλείνοντας την παρουσίασή της, η Ford υπογράμμισε τη σημασία των στρατηγικών συνεργασιών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη δημιουργία αξίας στην παραγωγή. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας ζήτησε από την Ευρώπη τη θέσπιση ρεαλιστικών στόχων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την υποστήριξη μεταβατικών τεχνολογιών, όπως τα plug-in υβριδικά οχήματα, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν αδικαιολόγητα οι μικρές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.

