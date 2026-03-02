Μία ακόμη αγωνιστική σεζόν στη Formula 1 ετοιμάζεται να αρχίσει με την αγωνία να φτάνει στα ύψη, ενώ τα ερωτηματικά είναι πολλά.

Για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες μπορούμε να πούμε φωναχτά ένα σύνθημα που μας γεμίζει χαρά: «It’s Race Week». Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Αυστραλίας να είναι ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν. Έχουν μεσολαβήσει 12 εβδομάδες από τη μέρα που ο Λάντο Νόρις στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά και ακόμα μοιάζει σαν αυτό να συνέβη χθες.

Στο διάστημα αυτό είδαμε τα μονοθέσια νέας γενιάς που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Η αεροδυναμική φιλοσοφία έχει αλλάξει, ενώ οι μονάδες ισχύος παράγουν πλέον ισόποση ισχύ μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού κινητήρα. Αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, την οποία πρέπει να συνηθίσουμε, όχι μόνο εμείς αλλά και οι ίδιοι οι οδηγοί.

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Το racing αλλάζει

Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο τρόπος με τον οποίο θα δίνουν μάχη οι οδηγοί στην πίστα θα αλλάξει φέτος. Η διαχείριση ενέργειας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στα πρώτα στάδια του πρωταθλήματος θα βλέπουμε τους οδηγούς να προσπαθούν όσο καλύτερα μπορούν να προσέχουν την μπαταρία τους. Είναι ιδανικό για το θέαμα αυτό; Μάλλον όχι, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε ακόμη στην «αυγή» των νέων κανονισμών και όλα είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η εικόνα στο ξεκίνημα του 2026 δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή στο τέλος της χρονιάς, πόσο μάλλον με το τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει μία λέξη που λέγεται «εξέλιξη» και δεν πρέπει να το ξεχνάμε πως οι ομάδες θα κάνουν πρόοδο, όπως έκαναν με τους κανονισμούς του 2014. Αλλά ο κόσμος ξεχνάει, το αφήγημα αυτό δεν συμφέρει, μιας και αν γραφτεί κάτι μη καταστροφολογικό δεν παίρνει τα ίδια «κλικ».

Ας ζήσουμε τη νέα γενιά κανονισμών, δεν χρειάζεται να την κρίνουμε από τώρα. Θα μας πάρει καιρό να συνηθίσουμε το «Overtake Mode», το «Boost» και τις νέες τεχνολογίες, όμως δεν είναι σωστό να τις καταδικάζουμε πριν τις δούμε να δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες. Σημασία έχει το racing να είναι καλό και να απολαμβάνουμε τους αγώνες.

What are the main challenges for the drivers heading into this season? 🤔



Jolyon Palmer breaks them down in The Ultimate Guide to Racing in 2026, out now on YouTube 📺⬇️#F1 February 27, 2026

Προβλέψεις; Ποιες προβλέψεις;

Γιατί πρέπει να θεωρούμε τη Ferrari ως το φαβορί για το 2026; Ή τη Mercedes; Σίγουρα οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες θα είναι αυτές οι δύο μαζί με τις McLaren και Red Bull Racing, αλλά δεν πρέπει να στέψουμε από τώρα πρωταθλητή.

Crowning Drivers' Champions since 1950 🏆



Who will secure the title in 2026? 👀#F1 pic.twitter.com/a2i7WaZQ4z — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Οι κανονισμοί και τα μονοθέσια είναι τόσο καινούργια που πολλά θα αλλάξουν εντός της σεζόν. Δεν εγγυάται κανείς πως όποιος κερδίσει στην Αυστραλία θα πάρει το πρωτάθλημα. Το 2026 θα είναι αγώνας αναβαθμίσεων και οι τρεις πρώτοι αγώνες θα μας δώσουν διαφορετική εικόνα ο καθένας. Η McLaren θα τρέξει με το ίδιο μονοθέσιο με αυτό που πήρε μέρος στο shakedown της Βαρκελώνης και το πρώτο πακέτο αναβαθμίσεων θα αργήσει να «κουμπώσει» στην MCL40. Το σενάριο να ξεκινήσει δίχως βάθρο για τους πρώτους 5-6 αγώνες είναι ορατό και στη συνέχεια μια αναβάθμιση θα μπορούσε να την κάνει ακόμα και πρώτη δύναμη. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες.

Οι πίστες σε Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και θα αναδείξουν μονοθέσια με διαφορετικές αρετές. Οι απαιτήσεις στη διαχείριση ενέργειας αλλάζουν επίσης, κάτι που μπορεί να ανακατέψει πολύ την τράπουλα.

There's plenty of changes to spot on this season's F1 cars! 🤓



You can watch The Ultimate Guide To The 2026 F1 Cars now on our YouTube channel, as Sam Collins details what to watch out for 👀⬇️#F1 — Formula 1 (@F1) February 27, 2026

Μάχες για όλες τις θέσεις

Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στις μπροστά θέσεις. Η επιστροφή της Mercedes στη διεκδίκηση τίτλων είναι κάτι που ψάχνουν χρόνια και μεγάλη αντίπαλός της ενδέχεται να είναι η Ferrari, τουλάχιστον για το πρώτο μέρος της σεζόν. Οι McLaren και Red Bull σίγουρα δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια, κάτι που δημιουργεί ακόμη περισσότερη ένταση και ανυπομονησία για το ξεκίνημα της χρονιάς.

Νέοι «παίκτες» όπως η Audi και η Cadillac θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον στο midfield. H γερμανική μάρκα έχει ως στόχο την κορυφή αλλά το ταξίδι της ξεκινάει τώρα και θα είναι από τις χαμηλές θέσεις του grid. Αντίθετα η νέα αμερικανική ομάδα θα κάνει τα πρώτα της βήματα και ένας μόνο βαθμός θα είναι επιτυχία.

Αντιθέτως, δύσκολα είναι τα πράγματα στην Aston Martin και ό,τι είδαμε στο δεύτερο τεστ του Μπαχρέιν φαίνεται ότι θα συνεχιστεί στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Οι λόγοι για αυτή την κατάσταση είναι πολλοί και το μερίδιο ευθύνης δεν είναι αποκλειστικά μίας πλευράς, ωστόσο δεν είναι ώρα για να ρίξουμε ευθύνες. Δεν χτυπάμε ποτέ κάποιον που είναι πεσμένος στο έδαφος. Αυτό που θέλουμε είναι να τους δούμε να ανακάμπτουν, αν και δύσκολα θα συμβεί αυτό σύντομα.

Around the world in Bahrain Pre-Season Testing 🌍



This season's running really went the distance... with the total surpassing the Earth's circumference! 😱👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/wnYnxH07jp February 26, 2026

Έρχεται το πρωινό ξύπνημα

Μπορεί οι ώρες που διεξάγεται ο αγώνας στην Αυστραλία να είναι πολύ πρωινές για εμάς, όμως αυτό δεν θα μας σταματήσει από το να ρυθμίσουμε τα ξυπνητήρια μας στις 03:00 το χάραμα. Είναι πάντα απόλαυση να βλέπεις όλα τα μονοθέσια μαζί στην πίστα για πρώτη φορά, να αναλύεις χρόνους, γραμμές, τηλεμετρίες…

Η Formula 1 πρέπει να λειτουργεί ως ένας μηχανισμός απόδρασης από την γκρίζα καθημερινότητα, η οποία τα τελευταία 24ωρα γίνεται ολοένα και πιο μουντή. Η νέα σεζόν ξεκινά με αισιοδοξία και ελπίδα πως φέτος θα ζήσουμε έντονες συγκινήσεις, δράση και ανατροπές. Εσείς είστε έτοιμοι;