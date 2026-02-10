Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, με το Μπαχρέιν να υποδέχεται για τρεις ημέρες τις 11 ομάδες που θα πάρουν μέρος.

Το δεύτερο τεστ της Formula 1 για το 2026 είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει στην πίστα αυτή την εβδομάδα 11-13 Φεβρουαρίου με το πρώτο από τα δύο επίσημα τεστ στο Μπαχρέιν. Οι τρεις ημέρες δοκιμών στο Μπαχρέιν είναι το πρώτο πραγματικό σημείο αναφοράς μετά τα shakedowns και τις ιδιωτικές δοκιμές του Ιανουαρίου, εκεί όπου οι ομάδες πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, το 2026 δεν προσφέρεται για άμεσα συμπεράσματα. Νέα αεροδυναμική φιλοσοφία, πλήρως ανασχεδιασμένες μονάδες ισχύος και αυξημένος ρόλος της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπουν το τεστ του Μπαχρέιν περισσότερο σε άσκηση κατανόησης παρά σε αναζήτηση χρόνων.

Back. On. Track. 😤



This week, we're putting the class of 2026 through their paces at Testing in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/UBvYLIJ4HJ — Formula 1 (@F1) February 9, 2026

Σε αντίθεση με το shakedown της Βαρκελώνης, στο Μπαχρέιν θα πάρουν μέρος και οι 11 ομάδες, με τη Williams να βρίσκεται ήδη στο Σακχίρ.

Πρόγραμμα και τηλεοπτική κάλυψη

Το τεστ διεξάγεται σε δύο σκέλη (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου), με κάθε ομάδα να έχει στη διάθεσή της περιορισμένο χρόνο και συγκεκριμένο αριθμό γύρων. Ο βασικός στόχος είναι η συσχέτιση δεδομένων: έλεγχος αξιοπιστίας, επιβεβαίωση προσομοιώσεων και πρώτη χαρτογράφηση της συμπεριφοράς των νέων μονοθεσίων σε πραγματικές συνθήκες.

Η διαχείριση ενέργειας, τα νέα αεροδυναμικά modes (Corner / Straight Mode) και η κατανόηση των ορίων των μονάδων ισχύος βρίσκονται στο επίκεντρο. Για πολλές ομάδες, η απρόσκοπτη ολοκλήρωση stint μεγάλης διάρκειας θα θεωρηθεί επιτυχία, ανεξαρτήτως θέσης στο ανεπίσημο timesheet.

"More fun to drive" 🗣️



Lewis Hamilton speaks highly of the new generation following shakedown in Barcelona #F1 pic.twitter.com/o7CM8mLv4h — Formula 1 (@F1) February 7, 2026

Οι δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν διεξάγονται σε τρεις συνεχόμενες ημέρες, με ενιαίο ωράριο για όλες τις ομάδες. Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε δύο σκέλη, με μεσημεριανό διάλειμμα, ώστε οι ομάδες να έχουν χρόνο για τεχνικές παρεμβάσεις και ανάλυση δεδομένων.

Ώρες Ελλάδας:

Πρωινό σκέλος: 09:00 – 13:00

Διάλειμμα: 13:00 – 14:00

Απογευματινό σκέλος: 14:00 – 18:00

Κάθε ημέρα δοκιμών ολοκληρώνεται στις 18:00 ώρα Ελλάδας, με συνολικά 8 ώρες καθαρής δράσης στην πίστα. Επιπλέον, όπως έχει επιβεβαιώσει η Formula 1, δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη ολόκληρου του τεστ. Αντιθέτως, αναμένεται να προβληθεί η τελευταία ώρα της τρίτης ημέρας δοκιμών στο F1 TV. Διαθέσιμο ωστόσο θα είναι το live timing.

Which screen you watching? pic.twitter.com/9QYOzeeBZr — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 10, 2026

Τι περιμένουμε να δούμε από τις ομάδες

Η McLaren Racing μπαίνει στο τεστ ως πρωταθλήτρια, αλλά με δεδομένο ότι έχει παραδεχθεί πως χάνει δομικά πλεονεκτήματα της προηγούμενης εποχής. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πόσο γρήγορα μπορεί να «ξεκλειδώσει» την απόδοση του νέου πακέτου.

Η Mercedes-AMG προσεγγίζει το τεστ με προσοχή, έχοντας δεχθεί έντονη κριτική και συζητήσεις γύρω από τη νέα μονάδα ισχύος της. Για τη γερμανική ομάδα, η αξιοπιστία και η ομαλή λειτουργία του συστήματος θα είναι πιο σημαντικές από την απόλυτη ταχύτητα.

Day ⇢ Night ⏱️ Three days of #F1Testing on the way 🔜 pic.twitter.com/zosBLZQxKV — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 10, 2026

Η Red Bull Racing εμφανίζεται, όπως πάντα, διακριτική. Με περιορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις και έμφαση στη συλλογή δεδομένων, το τεστ του Μπαχρέιν αποτελεί την πρώτη ένδειξη για το πώς έχει προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο χωρίς το MGU-H.

Για τη Scuderia Ferrari, το ζητούμενο είναι η συνέπεια. Οι Ιταλοί αναζητούν ένα μονοθέσιο πιο προβλέψιμο στη διαχείριση ενέργειας και λιγότερο ευαίσθητο στις μεταβολές ρυθμίσεων, κάτι που θα φανεί κυρίως σε ρυθμό αγώνα. Αναμένεται να δούμε αναβαθμίσεις από την ιταλική ομάδα στο Σακχίρ

Η Aston Martin F1 τραβά τα βλέμματα λόγω του πρώτου μονοθεσίου υπό την καθοδήγηση του Άντριαν Νιούι, όμως το τεστ θα δείξει αν οι καινοτομίες μεταφράζονται σε σταθερή λειτουργία και όχι μόνο σε εντυπώσεις.

Για τις Haas, Williams Racing, Audi, Cadillac και Racing Bulls, το τεστ αποτελεί κυρίως εργαλείο επιβίωσης: αξιοπιστία, κατανόηση συστημάτων και περιορισμός λαθών, με ορισμένες να θέλουν όσο τίποτα να καλύψουν τριψήφιο αριθμό γύρων σε καθημερινή βάση.

Pre-season papaya glow up ✨🧡#McLarenF1 pic.twitter.com/Nn2MuqNbxn — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 10, 2026

Τι συμπεράσματα αξίζουν – και τι όχι

Οι χρόνοι γύρου στο Μπαχρέιν δεν θα αποτυπώσουν τις πραγματικές ισορροπίες. Διαφορετικά φορτία καυσίμου, διαφορετικά modes ισχύος και εστίαση στη συλλογή δεδομένων καθιστούν κάθε σύγκριση επισφαλή. Αντίθετα, αξία έχουν:

η απουσία τεχνικών προβλημάτων

η συνέπεια σε μεγάλα stint προσομοίωσης αγώνα

η σταθερότητα στη συμπεριφορά του μονοθεσίου

και η ταχύτητα με την οποία οι ομάδες προσαρμόζονται στις απαιτήσεις διαχείρισης ενέργειας

Το τεστ του Μπαχρέιν δεν θα δείξει τον πρωταθλητή. Θα δείξει, όμως, ποιοι έχουν καταλάβει νωρίς το πρόβλημα που καλούνται να λύσουν.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion

