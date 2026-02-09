Χαμηλούς τόνους μετά το πρώτο τεστ της Βαρκελώνης κρατάει η Mercedes-AMG, με τον Τότο Βολφ να τονίζει πως δεν έχουμε δει την πραγματική δυναμική των μονοθεσίων.

Η συζήτηση γύρω από τη δυναμική της Mercedes-AMG F1 έχει κορυφωθεί αυτόν τον χειμώνα, όμως από το στρατόπεδο της ομάδας του Μπράκλεϊ αποφεύγονται οι πρόωρες εκτιμήσεις. Παρά τη θετική εικόνα αξιοπιστίας στο shakedown της Βαρκελώνης, ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ, ξεκαθαρίζει ότι το αγωνιστικό τοπίο παραμένει θολό.

Η Mercedes βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις πληροφορίες για εξέλιξη της νέας V6 υβριδικής μονάδας ισχύος, που έχει βασιστεί σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία των τεχνικών κανονισμών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μονάδα επιτρέπει υψηλότερο λόγο συμπίεσης, διατηρώντας παράλληλα το όριο 16:1 που προβλέπεται σε συνθήκες περιβάλλοντος, όπως ορίζουν μέχρι στιγμής οι κανονισμοί.

Οι αντιδράσεις και οι εκτιμήσεις απόδοσης

Η συγκεκριμένη προσέγγιση προκάλεσε αντιδράσεις από ανταγωνιστικούς κατασκευαστές, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανό πλεονέκτημα έως και τρία δέκατα του δευτερολέπτου ανά γύρο στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ, στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν.

Ο Βολφ εμφανίστηκε απόλυτος ως προς τη νομιμότητα της μονάδας ισχύος, ωστόσο ταυτόχρονα τόνισε ότι οι αριθμοί που κυκλοφορούν βασίζονται περισσότερο σε υποθέσεις παρά σε δεδομένα πίστας.

«Είναι άλλο ένα παράδειγμα όπου γίνεται υπερβολική συζήτηση για διαφορές απόδοσης σε συγκεκριμένους τομείς», ανέφερε.

Θετικό τεστ, αλλά χωρίς συμπεράσματα

Αναφερόμενος στο τριήμερο της Βαρκελώνης, ο Αυστριακός ξεκαθάρισε ότι η Mercedes είχε ένα παραγωγικό τεστ, χωρίς όμως αυτό να επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα.

«Αν δει κανείς την καθαρή απόδοση σε έναν γύρο ή σε σειρά γύρων, δεν φάνηκε κάποιος να καταρρέει. Ήταν τρεις σταθερές ημέρες για εμάς, κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε. Είμαι ικανοποιημένος από την αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη της ισχύος και το σασί. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πλήρη εικόνα απόδοσης. Δεν έχουμε δει ακόμη τους αντιπάλους».

Σύμφωνα με τον Βολφ, το βασικό πρόβλημα στην αξιολόγηση του τεστ είναι ότι αρκετοί βασικοί παίκτες δεν έδειξαν τις πραγματικές τους δυνατότητες.

«Δεν έχουμε δει τον Μαξ Φερστάπεν να οδηγεί το αυτοκίνητο στο όριο. Δεν έχουμε δει τη McLaren και τη Ferrari να δείχνουν τι μπορούν πραγματικά να κάνουν. Οπότε θα ήμουν προσεκτικός στο να πω ότι όλα πήγαν εξαιρετικά. Απλώς δεν το γνωρίζουμε».

Έπαινοι προς τη Red Bull

Ο επικεφαλής της Mercedes αναγνώρισε, πάντως, τη δουλειά που έκανε η Red Bull Racing στη Βαρκελώνη. Ανεξάρτητα από τις συζητήσεις γύρω από μεταγραφές προσωπικού τα προηγούμενα χρόνια, ο αυστριακός εντυπωσιάστηκε από τη μονάδα ισχύος που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τη Ford.

«Όσον αφορά τη Red Bull, πιστεύω ότι έκαναν καλή δουλειά. Ο Χατζάρ έκανε 107 γύρους την πρώτη ημέρα και το μονοθέσιο έδειξε αξιόπιστο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τους πιστωθεί. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν το χρονόμετρο αρχίσει να μετράει για τα καλά», είπε.

