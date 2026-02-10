Σαν Σήμερα: Η πρώτη προσπάθεια του Σένα να φύγει από τη McLaren (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

To καθιερωμένο ταξίδι μας στο παρελθόν, μας ταξιδεύει σήμερα στην παρουσίαση μιας θρυλικής ομάδας, στην «άγρια» Αυστραλία, στην κόντρα της McLaren Racing με τον Άιρτον Σένα, στο Ράλλυ Σουηδίας του 1997 και στην επιστροφή του «papaya orange».

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1974, παρουσιάστηκε στο Λονδίνο η καινοτόμος μα εύθραυστη Lotus 76. Το μονοθέσιο του θρυλικού Κόλιν Τσάπμαν κέρδισε τις εντυπώσεις όταν εμφανίστηκε στο κοινό με διπλή πίσω αεροτομή, ηλεκτρονικό συμπλέκτη και αναβαθμισμένο αεροδυναμικό πακέτο. Ωστόσο, το ντεμπούτο του στο Grand Prix Νότιας Αφρικής έμελλε να είναι εφιαλτικό. Oι δύο οδηγοί της ομάδας, Ρόνι Πέτερσον και Τζάκι Ιξ συγκρούστηκαν μεταξύ τους και εγκατέλειψαν. Στην πορεία, η αξιοπιστία της Lotus 76 αποδείχθηκε κάκιστη και ώθησε λίαν συντόμως την ομάδα να επιστρέψει προσωρινά σε τροποποιημένες εκδόσεις της Lotus 72.

Σαν σήμερα το 1985, έλαβε χώρα ο πρώτος αγώνας της σεζόν για το Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού της Αυστραλίας (νυν Supercars), στην πίστα του Ουίντον. Η σεζόν αυτή ήταν η πρώτη για την κατηγορία Group A, η οποία χάρισε στο κοινό των αγώνων κάποια ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, όπως το Ford Sierra και το Volvo 240T. Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο θρύλος αυτού του είδους αγώνων, Τζιμ Ρίτσαρντς με BMW 635 CSi.

Σαν σήμερα το 1987, απεβίωσε ο Άντι Λίντεν σε ηλικία 64 χρονών. Αφού υπηρέτησε ως πεζοναύτης, ο Αμερικανός αγωνίστηκε 7 φορές στα 500 μίλια της Ινδιανάπολης τη δεκαετία του ‘50, όταν ο αγώνας ήταν στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Είχε δείξει τεράστιες ικανότητες και τερμάτισε στην πρώτη εξάδα στα τρία από τα «Indy 500» που συμμετείχε.



Η καριέρα του τελείωσε άδοξα εξαιτίας εγκεφαλικής βλάβης, όταν ένα κομμάτι μετάλλου τρύπησε το κράνος του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα το 1957. Έκτοτε, καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σαν σήμερα το 1993, ο επικεφαλής της McLaren Racing, Ρον Ντένις, ανακοίνωσε τους Μάικλ Αντρέτι και Μίκα Χάκινεν ως το οδηγικό δίδυμο για την επερχόμενη τότε σεζόν στην Formula 1. Ωστόσο, η κίνηση αυτή ήταν περισσότερο διπλωματικού χαρακτήρα. Ο αείμνηστος Άιρτον Σένα, μετά την αποχώρηση της Honda, επιχείρησε μάταια να πάει στην πανίσχυρη ομάδα της Williams, διότι δεν ήταν διατεθειμένος να αφιερώσει μια ολόκληρη χρονιά σε ένα υποδεέστερο μονοθέσιο. Ο Ντένις ήθελε να εξασφαλίσει την παρουσία του Βραζιλιάνου θρύλου στην ομάδα του και με αυτή την κίνηση πέτυχε τον σκοπό του. Ο Χάκινεν υποβιβάστηκε -προσωρινά όπως αποδείχθηκε- σε ρόλο δοκιμαστή της McLaren και ο Σένα παρέμεινε στην ομάδα για το 1993, με ένα συμβόλαιο που ανανεωνόταν ανά κάθε αγώνα. Παρόλ’ αυτά κατάφερε να κάνει ορισμένες μαγικές εμφανίσεις.

Σαν σήμερα το 1997, οι Κένεθ Έρικσον και Στάφαν Πάρμαντερ με Subaru Impreza Rally1 πήραν τη νίκη στο Ράλλυ Σουηδίας για το WRC. Στη 2η θέση τερμάτισαν οι Κάρλος Σάινθ και Λουίς Μόγια με Ford Escort, ενώ το βάθρο «έκλεισαν» οι Τόμι Μάκινεν και Σέπο Χάργιανεν με Mitsubishi Lancer, έχοντας δεχθεί μάλιστα ποινή 1 λεπτού και 20 δευτερολέπτων.

Σαν σήμερα το 2006, η McLaren Racing έκανε την έκπληξη στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στην πίστα της Χερέθ, με οδηγό τον Κίμι Ράικονεν. Το μονοθέσιο που χρησιμοποίησε για το τεστ ήταν βαμμένο σε χρώμα «papaya orange», τον παραδοσιακό χρωματισμό της βρετανικής φίρμας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η βρετανική ομάδα χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα χρώματα από τις χειμερινές δοκιμές του 1998. Από το 2017, όταν ανέλαβε CEO ο Ζακ Μπράουν, η McLaren αγωνίζεται σταθερά με πορτοκαλί μονοθέσια.

Φωτογραφίες: legendarysf1/X Crystalracing/X