H βρετανική έβγαλε για πρώτη φορά στην πίστα το φετινό της μονοθέσιο για τη Formula 1 το οποίο αντλεί χαρακτηριστικά από μία παγκόσμια πρωταθλήτρια των τελευταίων ετών.

Η προετοιμασία για τη σεζόν της Formula 1 του 2026 δεν ξεκίνησε ιδανικά για τη Williams Racing, ωστόσο οι πρώτες πραγματικές εικόνες από την πίστα αρχίζουν να συμπληρώνουν το παζλ γύρω από το νέο της μονοθέσιο. Μετά από μια απρόσμενη καθυστέρηση, η ομάδα του Γκρόουβ κατάφερε επιτέλους να βγάλει την FW48 σε κανονική δράση.

Το μονοθέσιο έκανε τα πρώτα του μέτρα στο Σίλβερστον νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από την απουσία της Williams από το ιδιωτικό shakedown της Βαρκελώνης. Η μη εμφάνιση στην πίστα είχε πυροδοτήσει ερωτήματα, καθώς συνδέθηκε με αποτυχία στα υποχρεωτικά τεστ πρόσκρουσης της FIA και φήμες για υπέρβαρο σασί.

A milestone moment as we saw the FW48 in action for the first time today.



A very proud day for the whole team but the push isn't over yet - this is just the beginning. We will give it everything. pic.twitter.com/WzHiSI8ttr — James Vowles (@JV_F1) February 4, 2026

Οι καθυστερήσεις και τα πρώτα ερωτήματα

Παρότι οι ανησυχίες γύρω από το βάρος της FW48 διαψεύστηκαν κατά την επίσημη παρουσίαση των χρωμάτων, το event άφησε ανοιχτά αρκετά τεχνικά ζητήματα. Τα ψηφιακά renders που δημοσιοποιήθηκαν αρχικά προκάλεσαν συζητήσεις, καθώς το εμπρός μέρος του μονοθεσίου έμοιαζε να στερείται εμφανών στοιχείων ανάρτησης.

Η εικόνα αυτή άλλαξε με τις πρώτες φωτογραφίες από το ιδιωτικό shakedown στο Σίλβερστον, όπου έγινε σαφές το πραγματικό στήσιμο του μονοθεσίου που θα οδηγήσουν οι Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον τη νέα σεζόν.

Shakedown complete, featuring our stealth livery chosen by you 👏



Now on to Bahrain 🇧🇭 pic.twitter.com/zZZBL7MeRK February 4, 2026

Εμπρός ανάρτηση εμπνευσμένη από μονοθέσιο πρωταθλητή

Το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο στην FW48 είναι η διάταξη της εμπρός ανάρτησης. Η Williams επέλεξε pull rod διάταξη μπροστά, σε συνδυασμό με push rod πίσω, πηγαίνοντας κόντρα στη γενικότερη τάση της διπλής push rod διάταξης που ακολουθεί η πλειονότητα των ομάδων στη νέα εποχή τεχνικών κανονισμών.

Η γεωμετρία της εμπρός ανάρτησης παραπέμπει άμεσα στη Red Bull RB19, το μονοθέσιο που κυριάρχησε απόλυτα το 2023 με τον Μαξ Φερστάπεν στο τιμόνι. Το έντονα κεκλιμένο άνω τρίγωνο δημιουργεί ισχυρό anti-dive χαρακτήρα, περιορίζοντας τη βύθιση του εμπρός μέρους στο φρενάρισμα και βελτιώνοντας τη σταθερότητα.

Η επιλογή αυτή δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η RB19 κατέκτησε 21 νίκες σε 22 αγώνες, αποτελώντας στατιστικά το πιο επιτυχημένο μονοθέσιο στην ιστορία της Formula 1.

Here's to you, RB19 🍩🫡pic.twitter.com/V7T1G1J4zD — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 11, 2024

Εμπρός αεροτομή και «σχολική» προσέγγιση στο αμάξωμα

Πέρα από την ανάρτηση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπρός αεροτομή της FW48. Ο σχεδιασμός της διαθέτει μια χαρακτηριστική καμπύλη τύπου «scooping arch», η οποία φαίνεται να κατευθύνει τη ροή αέρα χαμηλά και προς το εσωτερικό του σασί, βοηθώντας την τροφοδοσία του πίσω μέρους.

Κατά τα λοιπά, το εξωτερικό αμάξωμα ακολουθεί μια πιο συντηρητική, «textbook» λογική. Πρόκειται για μια αναμενόμενη επιλογή, καθώς σε αυτή τη φάση η Williams φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη συλλογή δεδομένων και στη συσχέτιση (correlation) των αριθμών, παρά στην άμεση αναζήτηση επιθετικών αεροδυναμικών λύσεων.

Επόμενο βήμα: δεδομένα και αξιοπιστία

Με δύο επίσημα pre-season τεστ να απομένουν στο Μπαχρέιν πριν από το Grand Prix Αυστραλίας, η Williams θα έχει τον χρόνο να εξελίξει το πακέτο της. Η απώλεια τριών ημερών δοκιμών στην Ισπανία καθιστά τις πρώτες εξόδους του FW48 ακόμη πιο κρίσιμες.

Σε αυτή τη φάση, η προτεραιότητα της ομάδας είναι οι έλεγχοι συστημάτων και η επιβεβαίωση της σωστής συνεργασίας του σασί με τις νέες μονάδες ισχύος της Mercedes για το 2026. Τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν μια Williams που επέλεξε να πατήσει σε αποδεδειγμένες λύσεις, αφήνοντας την πραγματική αξιολόγηση για την πίστα.

