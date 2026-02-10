Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία, η Aston Martin παρουσίασε τα χρώματα της AMR26 που φέρει τη σχεδιαστική υπογραφή του Άντριαν Νιούι.

Η Aston Martin F1 αποκάλυψε επίσημα το αγωνιστικό της livery για τη σεζόν του 2026, παρουσιάζοντας την AMR26 σε ειδική εκδήλωση στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για το πρώτο μονοθέσιο της ομάδας που έχει σχεδιαστεί υπό την καθοδήγηση του Adrian Newey, σηματοδοτώντας μια νέα τεχνική εποχή για την ομάδα του Σίλβερστοουν.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Ithra Cultural Centre, με την Aston Martin να διατηρεί το παραδοσιακό British Racing Green σε ματ απόχρωση, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της αγωνιστικής της ταυτότητας ακόμη και στη μετάβαση σε νέο κύκλο κανονισμών.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη όλες οι ομάδες της Formula 1 έχουν κάνει τις φετινές τους παρουσιάσεις και πλέον κοιτάζουν προς τις δοκιμές του Μπαχρέιν.

A moment in time.



Built on what came before. Designed for what comes after.



Our 2026 livery. Revealed. pic.twitter.com/gAFfo5bUYd February 9, 2026

Πράσινη ταυτότητα και νέοι συνεργάτες

Το AMR26 φέρει εμφανώς το νέο λογότυπο της Honda, στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας της Aston Martin με τον Ιάπωνα κατασκευαστή να παρέχει από φέτος μονάδες ισχύος. Παράλληλα, η Aramco διατηρεί τον ρόλο του χορηγού επωνυμίας, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος των διαφημιστικών επιφανειών, έχοντας αναπτύξει και τα καύσιμα της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Η επιλογή της ματ πράσινης απόχρωσης, σε συνδυασμό με τις καθαρές γραμμές του αμαξώματος, υπογραμμίζει τη φιλοσοφία μιας ομάδας που επιδιώκει να συνδυάσει παράδοση και τεχνολογική ανανέωση.

Πρώτα χιλιόμετρα και τεχνικές εντυπώσεις

Υπό τη γενική εποπτεία του Άντριαν Νιούι, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο επικεφαλής στο αγωνιστικό project, η AMR26 έκανε τα πρώτα χιλιόμετρα στις δοκιμές της Βαρκελώνης. Ωστόσο το πρώτο τεστ δεν κύλησε καλά, μιας και η βρετανική ομάδα πήρε μέρος σε δύο από τις τρεις ημέρες που είχε στη διάθεσή της.

Στην πρώτη της ημέρα ολοκληρώθηκε με μόλις πέντε γύρους και πρόβλημα αξιοπιστίας με τον Λανς Στρολ στο τιμόνι. Στη δεύτερη και τελευταία ημέρα των δοκιμών, ο Φερνάντο Αλόνσο κάλυψε μόλις 61 γύρους στη Βαρκελώνη, δίνοντας στην ομάδα πιο αντιπροσωπευτικά δεδομένα.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της AMR26 στην έξοδο από το γκαράζ τράβηξε την προσοχή για αρκετές αεροδυναμικές λύσεις, κυρίως γύρω από τη διάταξη της πίσω ανάρτησης. Επιπλέον αντικείμενο συζήτησης ήταν τα πρόσθετα πτερύγια γύρω από το halo και την κεντρική εισαγωγή αέρα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα βυθισμένα ανοίγματα στα sidepods, στοιχεία που σχολιάστηκαν έντονα στο paddock.

Το ερώτημα της μονάδας ισχύος

Πέρα από το αεροδυναμικό σκέλος, η πορεία της Aston Martin το 2026 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη νέα μονάδα ισχύος της Honda, η οποία επιστρέφει επίσημα στη Formula 1 μετά την αποχώρησή της το 2021. Αν και η εξέλιξη συνεχίστηκε τα προηγούμενα χρόνια μέσω της HRC, η πλήρης επιστροφή συνοδεύεται από προκλήσεις.

Ο επικεφαλής του προγράμματος F1 της Honda, Τετσούσι Κακούντα, έχει επισημάνει ότι ενώ το σκέλος της ηλεκτροκίνησης εξελίσσεται βάσει πλάνου, το ίδιο δεν ισχύει ακόμη πλήρως για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Επόμενος σταθμός: Μπαχρέιν

Η Aston Martin οδεύει στο Μπαχρέιν για το δεύτερο χειμερινό τεστ της Formula 1 στο 2026. Εκεί η ομάδα του Σίλβερστον ευελπιστεί να καλύψει όσα περισσότερα χιλιόμετρα είναι εφικτό, ώστε να συλλέξει δεδομένα και να κατανοήσει το μονοθέσιό της.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion