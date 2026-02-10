Τα νέα ηλεκτρικά Ford Explorer και Capri προσφέρουν διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και κίνησης, με αυτονομία έως 627 km και έμφαση στην αποδοτικότητα.

Η Ford ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα αλλά κοινή τεχνολογική βάση: τα Ford Explorer και Ford Capri. Με πολλαπλές επιλογές μπαταρίας και συστημάτων κίνησης, τα δύο μοντέλα στοχεύουν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει έως και τα 627 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Η στρατηγική της Ford βασίζεται στην παροχή ευελιξίας: διαφορετικές εκδόσεις, διαφορετικές χημείες μπαταριών και επιλογές κίνησης, με κοινό παρονομαστή την αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα στην καθημερινή χρήση. Τα Explorer και Capri αποτελούν δύο ξεχωριστές προσεγγίσεις στο ίδιο ζητούμενο, απευθυνόμενα σε διαφορετικά προφίλ οδηγών.

Δύο μοντέλα, δύο χαρακτήρες

Το ηλεκτρικό Ford Explorer τοποθετείται στην κατηγορία των SUV, με σχεδίαση που αντλεί στοιχεία από την αμερικανική παράδοση της μάρκας και έμφαση στην πρακτικότητα και την άνεση. Σχεδιάστηκε ως ένα EV που μπορεί να καλύψει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και μεγαλύτερες αποδράσεις, αξιοποιώντας σύγχρονες λύσεις συνδεσιμότητας. Το σύστημα SYNC Move με ρυθμιζόμενη οθόνη 14,6 ιντσών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της καμπίνας, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση ενέργειας σε περίπου 25 λεπτά.

Από την άλλη πλευρά, το Ford Capri επαναφέρει ένα ιστορικό όνομα σε σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική μορφή. Πρόκειται για ένα οικογενειακό crossover με σπορ κουπέ αισθητική, που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη δυναμική σχεδίαση και στην προσαρμογή της οδηγικής εμπειρίας μέσω επιλέξιμων προφίλ οδήγησης. Το Capri στοχεύει σε όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα τυπικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς να θυσιάζεται η πρακτικότητα για τους επιβάτες.

Μπαταρίες και συστήματα κίνησης

Στις εκδόσεις Extended Range, τα Explorer και Capri εξοπλίζονται με μπαταρίες NMC χωρητικότητας 77 ή 79 kWh. Οι συγκεκριμένες διαμορφώσεις προσφέρουν αυτονομία έως 602 km για το Explorer και έως 627 km για το Capri. Στις πισωκίνητες εκδόσεις (RWD), η ισχύς φτάνει τους 286 ίππους με ροπή 545 Nm, ενώ στις τετρακίνητες (AWD) η απόδοση ανεβαίνει στους 340 ίππους και τα 679 Nm.

Παράλληλα, στις εκδόσεις Standard Range, η Ford εισάγει νέα μπαταρία χημείας LFP, με έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα τακτικής φόρτισης στο 100% χωρίς επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της. Με αυτή τη διαμόρφωση, η αυτονομία φτάνει έως 444 km για το Explorer και έως 464 km για το Capri, ενώ ο ενισχυμένος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 190 ίππους και 350 Nm ροπής.

Με τα νέα Explorer και Capri, η Ford διαμορφώνει μια ηλεκτρική γκάμα πολλαπλών «επιπέδων», δίνοντας έμφαση στην επιλογή και την προσαρμογή. Η ηλεκτροκίνηση δεν παρουσιάζεται ως μία ενιαία λύση, αλλά ως ένα σύνολο εναλλακτικών που επιτρέπουν στον οδηγό να διαλέξει το μοντέλο και τη διαμόρφωση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.