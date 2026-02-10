H νέα εποχή της Formula 1 αφαιρεί ένα πλεονέκτημα της McLaren Racing, με το οποίο κατέκτησε συνολικά τρία παγκόσμια πρωταθλήματα.

Η McLaren ξεκινά τη σεζόν του 2026 με πρωταρχικό στόχο να υπερασπιστεί τα πρωταθλήματα που κατέκτησε τα προηγούμενα χρόνια. Οι τίτλοι κατασκευαστών του 2024 και 2025, αλλά και το πρωτάθλημα οδηγών που κατέκτησε ο Λάντο Νόρις στο φινάλε της περσινής χρονιάς στο Άμπου Ντάμπι έβαλαν έναν μεγάλο στόχο στην ομάδα του Ουόκινγκ.

Ωστόσο, η μετάβαση σε έναν εντελώς νέο κύκλο τεχνικών κανονισμών φέρνει αναπόφευκτα και απώλειες. Μία από αυτές αφορά ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που χαρακτήρισαν τη McLaren στη δεύτερη φάση της εποχής ground effect της Formula 1.

One week until we hear our MCL40 on track again 🔊🧡#McLarenF1 pic.twitter.com/KQRZlr9Xhx — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 3, 2026

Αγωνιστική αναγέννηση και κυριαρχία

Η αγωνιστική μεταμόρφωση της McLaren ξεκίνησε στα μέσα του 2024, όταν το MCL38 εξελίχθηκε στο πιο αποδοτικό μονοθέσιο του grid. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και το 2025 με το MCL39, ένα αυτοκίνητο που κυριάρχησε ιδιαίτερα στο πρώτο μισό της σεζόν.

Παρά το πλήγμα της διπλής ακύρωσης στο Grand Prix Λας Βέγκας λόγω υπερβολικής φθοράς στη σανίδα του πατώματος, η McLaren διατήρησε τον έλεγχο στο δεύτερο μισό της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως η ισχυρότερη δύναμη της περιόδου. Έτσι, ο Λάντο Νόρις έγινε ο πρώτος της παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το 2008 και τον Λιούις Χάμιλτον.

Ένα νέο αεροδυναμικό ξεκίνημα

Με το βλέμμα στο 2026, ο επικεφαλής σχεδιασμού της ομάδας, Ρομπ Μάρσαλ, παραδέχεται ότι το πλεονέκτημα που είχε η McLaren στον σχεδιασμό των δαπέδων δεν μεταφέρεται στη νέα εποχή.

«Αποδεχόμαστε το γεγονός ότι πρόκειται για ένα εντελώς νέο μονοθέσιο. Υπάρχει κάποια έμπνευση από το παρελθόν, αλλά στην ουσία όλα είναι καινούργια», εξηγεί.

Η αλλαγή φιλοσοφίας, με την επιστροφή σε μεγαλύτερη γωνία rake και εγκατάλειψη των εξαιρετικά χαμηλών ride heights, μηδενίζει τη συσσωρευμένη γνώση που είχε αποκτήσει η ομάδα στα ground effect μονοθέσια.

«Το πάτωμα είναι εντελώς διαφορετικό, το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου είναι διαφορετικό, τα φτερά είναι διαφορετικά. Υπάρχει μικρή μόνο μεταφορά γνώσης», ανέφερε ο Βρετανός.

Τι αλλάζει για τους οδηγούς

Παρότι τα μονοθέσια του 2026 είναι ελαφρώς στενότερα σε σχέση με το 2025, ο Μάσραλ εκτιμά ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι ιδιαίτερα αισθητή πίσω από το τιμόνι.

«Έχουν λιγότερη κάθετη δύναμη, αλλά ο οδηγός δεν θα νιώσει μεγάλη διαφορά στο μεταξόνιο. Θα είναι, όμως, μια διαφορετική εμπειρία».

Το ερώτημα παραμένει αν αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν ουσιαστικά το θέαμα: «Δεν είμαι σίγουρος αν θα αλλάξει θεμελιωδώς το racing, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι ένα καλό αυτοκίνητο στην οδήγηση».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion