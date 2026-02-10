Δραματικές οι τελευταίες ώρες για τον Κίμι Αντονέλι, καθώς είχε ατύχημα με τη Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ πριν τις δοκιμές του Μπαχρέιν.

Λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή του για το Μπαχρέιν, ο οδηγός της Formula 1, Κίμι Αντονέλι, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απρόοπτου εκτός πίστας. Ο νεαρός Ιταλός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Σεραβάλε του Σαν Μαρίνο, κοντά στον τόπο κατοικίας του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός Ιταλός είναι καλά στην υγεία του και παρά το τροχαίο αναμένεται να παραστεί κανονικά στις δοκιμές του Μπαχρέιν αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με την έκθεση της τροχαίας, το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα, χωρίς να εμπλέκονται άλλα αυτοκίνητα.

Noooo Antonelli chocó con su auto en Bahrein pic.twitter.com/R2Wad6LCu2 — Tino (@TinoCLeclerc) February 10, 2026

Η επίσημη ενημέρωση της Mercedes

Η Mercedes F1 Team επιβεβαίωσε το συμβάν με επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι ο οδηγός δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό:

«Το περασμένο Σάββατο το βράδυ, κοντά στο σπίτι του στο Σαν Μαρίνο, ο Κίμι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο από τον ίδιο. Ήταν το μοναδικό όχημα που ενεπλάκη και, παρότι υπέστη υλικές ζημιές, ο Κίμι δεν τραυματίστηκε».

Η ομάδα διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον προγραμματισμό του οδηγού ενόψει των δοκιμών.

Here’s our driving line-up for Bahrain Test 1 this week! 👇 pic.twitter.com/8TgG7XkONK February 10, 2026

Το όχημα και οι συνθήκες του ατυχήματος

Τη στιγμή του ατυχήματος, ο Αντονέλι οδηγούσε μια Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ στην έκδοση Motorsport Collectors Edition, ένα εξαιρετικά περιορισμένο μοντέλο με μόλις 200 μονάδες παγκοσμίως.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε παραδοθεί στον οδηγό λίγο πριν από το shakedown της Βαρκελώνης, με τη Mercedes να προβάλλει τότε την παράδοση του μοντέλου, το οποίο διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά όπως χειροποίητο χρωματισμό με στοιχεία Petronas, αναβαθμισμένη αεροδυναμική για μειωμένη άντωση και βελτιωμένο σύστημα ψύξης. Η ισχύς προέρχεται από έναν V8 twin-turbo 4,0 λίτρων, απόδοσης 612 ίππων.

Ο Αντονέλι κανονικά στο Μπαχρέιν

Το ατύχημα δεν αναμένεται να επηρεάσει τη συμμετοχή του Αντονέλι στις δοκιμές προετοιμασίας στο Μπαχρέιν. Ο Ιταλός έχει προγραμματιστεί να οδηγήσει τη Mercedes W17 το απόγευμα της πρώτης ημέρας (Τετάρτη), το πρωί της δεύτερης (Πέμπτη) και εκ νέου το απόγευμα της τρίτης και τελευταίας ημέρας (Παρασκευή).

Οι δοκιμές του Μπαχρέιν θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 11-13 Φεβρουαρίου, πριν ακολουθήσει το δεύτερο και τελευταίο τριήμερο προετοιμασίας στην ίδια πίστα στις 18-20 Φεβρουαρίου.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion