Τα Nissan Juke και Qashqai συνδυάζουν σχεδίαση, υβριδική τεχνολογία και πρακτικότητα, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες στην κατηγορία των crossover.

Η Nissan συνεχίζει να επενδύει στη δημοφιλή κατηγορία των crossover, προτείνοντας δύο μοντέλα με ξεκάθαρα διαφορετικό χαρακτήρα αλλά κοινό στόχο: την κάλυψη των καθημερινών και ταξιδιωτικών αναγκών του σύγχρονου οδηγού. Τα Nissan Juke και Nissan Qashqai αποτελούν τις δύο βασικές προτάσεις της μάρκας, με έμφαση στη σχεδίαση, την τεχνολογία και την αποδοτικότητα.

Παρότι απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν τη φιλοσοφία της Nissan για εξηλεκτρισμένα σύνολα και πρακτικές λύσεις, που προσαρμόζονται τόσο στην αστική χρήση όσο και στις μεγαλύτερες διαδρομές.

Nissan Juke: Έμφαση στην πόλη και την ευελιξία

Το Nissan Juke τοποθετείται στην κατηγορία των compact crossover, με σχεδίαση που ξεχωρίζει και προσανατολισμό κυρίως στην αστική μετακίνηση. Η τρέχουσα γενιά διατίθεται τόσο με κινητήρες βενζίνης όσο και σε υβριδική έκδοση, με το Juke Hybrid να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον.

Το υβριδικό σύστημα αποδίδει 145 ίππους και επιτρέπει σημαντικό ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης σε αστικό περιβάλλον, με τη Nissan να αναφέρει έως και 80% οδήγηση με ηλεκτρική υποβοήθηση μέσα στην πόλη. Η κατανάλωση περιορίζεται στα 4,8 λίτρα/100 χλμ., στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για καθημερινή χρήση.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, το Juke συνδυάζει компакт διαστάσεις με ικανοποιητικούς χώρους για την κατηγορία του, ενώ η τιμή εκκίνησης από 20.900 ευρώ το τοποθετεί ως μια προσιτή επιλογή για όσους αναζητούν ένα crossover με ξεχωριστή εμφάνιση και σύγχρονη τεχνολογία.

Nissan Qashqai: Ο πιο ολοκληρωμένος χαρακτήρας

Το Nissan Qashqai αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στην κατηγορία των crossover και η τρέχουσα γενιά συνεχίζει στην ίδια φιλοσοφία, με έμφαση στην άνεση, τους χώρους και την τεχνολογική ωριμότητα. Κεντρικό ρόλο παίζει η τεχνολογία e-POWER, η οποία προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς ανάγκη φόρτισης από πρίζα.

Στη συγκεκριμένη διαμόρφωση, ο ηλεκτροκινητήρας κινεί τους τροχούς, ενώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 204 ίππους, με κατανάλωση που περιορίζεται στα 4,5 λίτρα/100 χλμ. και αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.200 χιλιόμετρα, ανάλογα με τις συνθήκες.

Το Qashqai τοποθετείται υψηλότερα και σε επίπεδο εξοπλισμού, με premium αίσθηση στο εσωτερικό και εκτενή χρήση συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Η τιμή εκκίνησης από 26.990 ευρώ αντικατοπτρίζει τον πιο ολοκληρωμένο του χαρακτήρα.

Δύο επιλογές, διαφορετικά προφίλ

Με τα Juke και Qashqai, η Nissan καλύπτει δύο διαφορετικές ανάγκες στην αγορά των crossover: από την ευέλικτη, αστική μετακίνηση έως το άνετο και αποδοτικό ταξίδι μεγάλων αποστάσεων. Και τα δύο μοντέλα είναι διαθέσιμα για δοκιμή μέσω του επίσημου δικτύου εμπόρων της μάρκας, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διαπιστώσουν στην πράξη τις διαφορές τους.