Κατά τη διάρκεια του Super Bowl η Cadillac F1 Team αποκάλυψε το χρωματισμό που θα έχει το πρώτο της μονοθέσιο στη Formula 1.

Η είσοδος της Cadillac στη Formula 1 συνοδεύτηκε από μια παρουσίαση με έντονο συμβολισμό. Κατά τη διάρκεια του Super Bowl, η αμερικανική μάρκα αποκάλυψε μέσω τηλεοπτικής διαφήμισης το πρώτο livery στην ιστορία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, επιλέγοντας μια αισθητική που διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα μονοθέσια.

Το μονοθέσιο του 2026 —το όνομα του οποίου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί— θα φέρει έναν ασύμμετρο, δίχρωμο σχεδιασμό: η αριστερή πλευρά είναι βαμμένη σε λευκό-γκρι τόνο, ενώ η δεξιά σε μαύρο, δημιουργώντας μια έντονη οπτική αντίθεση.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Ένα σχέδιο που ξυπνά μνήμες

Η επιλογή αυτή παραπέμπει άμεσα στο livery της British American Racing του 1999, όταν η BAR είχε παρουσιάσει μονοθέσιο με διαφορετικά χρώματα σε κάθε πλευρά, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις διαφορετικών χορηγών. Αν και το εγχείρημα τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις, έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα «διπλής» ταυτότητας στη Formula 1.

Στην περίπτωση της Cadillac, το δίχρωμο livery λειτουργεί περισσότερο ως δήλωση ταυτότητας, παρά ως ένας συμβιβασμός που επέβαλαν οι χορηγοί.

Ο CEO της Cadillac F1, Νταν Τόουρις, ξεκαθάρισε ότι ο χρωματισμός έχει βαθύτερη σημασία από μια απλή αισθητική επιλογή: «Αυτό το livery αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από ένα χρωματικό σχέδιο. Εκφράζει ποιοι είμαστε και τι φέρνουμε στη Formula 1. Κάθε λεπτομέρεια είναι σκόπιμη: τολμηρή, σύγχρονη και ξεκάθαρα αμερικανική, με σεβασμό όμως στην κληρονομιά και την ακρίβεια που χαρακτηρίζουν το άθλημα».

Ο Τόουρις εξήγησε επίσης γιατί η αποκάλυψη έγινε εκτός paddock: «Η επιλογή να παρουσιάσουμε το πρώτο μας αγωνιστικό livery στο Super Bowl και στην καρδιά της Times Square είναι ένας τρόπος να συστήσουμε την ταυτότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο, στη διασταύρωση επιδόσεων, κουλτούρας και ψυχαγωγίας».

Οδηγικό δίδυμο με εμπειρία

Η Cadillac θα παραταχθεί στο grid της Formula 1 του 2026 με τους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας, οι οποίοι επιστρέφουν στη Formula 1 έπειτα από απουσία τη σεζόν 2025. Το δίδυμο μετρά συνολικά 16 νίκες, 23 pole positions και 106 βάθρα, με τον Μπότας να έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών κατά την πενταετή του παρουσία στη Mercedes AMG F1.

Η παρουσίαση του livery δεν απαντά σε τεχνικά ερωτήματα ούτε δίνει ενδείξεις απόδοσης. Το μονοθέσιο της Cadillac θα βρεθεί στην πίστα ξανά το τριήμερο 11-13 Φεβρουαρίου στην πίστα του Μπαχρέιν για το δεύτερο χειμερινό τεστ του 2026.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion