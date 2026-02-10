Η McLaren Racing αποκάλυψε το χρωματισμό της MCL40 που θα χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα της Formula 1 του 2026.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δράση στο δεύτερο χειμερινό τεστ του 2026, η McLaren Racing προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του μονοθεσίου με το οποίο θα αγωνιστεί στη σεζόν του 2026 και τον τελικό του χρωματισμό. Η ομάδα του Γουόκινγκ μπαίνει στη νέα εποχή κανονισμών ως δις πρωταθλήτρια, έχοντας κατακτήσει και τους δύο τίτλους το 2025.

Η MCL40 των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι είχε ήδη κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα στο shakedown της Βαρκελώνης στα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο τότε εμφανίστηκε με προσωρινό γκρι-μαύρο χρωματισμό.

Livery? Consider it launched ✔️#McLarenF1 pic.twitter.com/lUh8xZcFBR — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

Ένα νέο ξεκίνημα

Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Μπαχρέιν, με το livery να ακολουθεί τη σχεδιαστική γραμμή των δύο προηγούμενων μονοθεσίων της ομάδας, τα οποία αναδείχθηκαν πρωταθλητές. Παράλληλα, η παρουσία της Mastercard είναι ενισχυμένη, μετά την αναβάθμιση της συνεργασίας της σε συμφωνία ως χορηγού επωνυμίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χορηγία μετά από 13 χρόνια.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την ομάδα. Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο οδηγών στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στο Άμπου Ντάμπι, επικρατώντας του Μαξ Φερστάπεν με διαφορά δύο βαθμών. Ο Όσκαρ Πιάστρι ολοκλήρωσε τη σεζόν τρίτος, έχοντας επτά νίκες, ενώ η McLaren εξασφάλισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών ήδη από τον Σεπτέμβριο στη Σιγκαπούρη.

Όλοι ξεκινούν από το μηδέν

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, έθεσε το πλαίσιο ενόψει της νέας σεζόν, υπογραμμίζοντας ότι οι επιτυχίες του παρελθόντος δεν προσφέρουν εγγυήσεις:

«Είναι υπέροχο που αποκαλύπτουμε το livery της MCL40, σε ένα σημαντικό ορόσημο της δουλειάς και της αφοσίωσης όλης της ομάδας πριν ξεκινήσουμε τους αγώνες. Παρότι έχουμε τα μαθήματα από τις επιτυχίες των τελευταίων ετών, όλο το grid ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν και τα προηγούμενα επιτεύγματα δεν μετράνε».

Ο Στέλα τόνισε ότι ο στόχος της McLaren είναι να ξεκινήσει δυναμικά τη χρονιά, βασιζόμενη στον συνδυασμό οδηγών, στη συνεργασία με τη Mercedes HPP, αλλά και στη στήριξη των συνεργατών και των φιλάθλων της.

Με το βλέμμα στη νέα εποχή

Ο Νόρις δήλωσε ενθουσιασμένος για τις προοπτικές της ομάδας στη νέα εποχή κανονισμών, καθώς καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ενώ ο Πιάστρι εμφανίστηκε αισιόδοξος και «πιο δυνατός από ποτέ» μετά την περσινή του συγκομιδή νικών.

Με την MCL40 να έχει πάρει την τελική της μορφή, η McLaren περνά στο επόμενο στάδιο της προετοιμασίας της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το δεύτερο τεστ χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion