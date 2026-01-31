Η επιρροή του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 εκτείνεται και στο κορυφαίο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα στην Premier League.

Ο Λιούις Χάμιλτον αποτελεί πηγή έμπνευσης όχι μόνο εντός Formula 1, αλλά και εκτός μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο υπηρεσιακός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί συχνά λόγια του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή της F1 για να παρακινήσει τους ποδοσφαιριστές του.

Ο Κάρικ, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το τέλος της σεζόν, έχει ξεκινήσει ιδανικά τη θητεία του, με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Lewis is seated 👇 Are you? pic.twitter.com/HWpY8jd7pk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 26, 2026

Η φράση του Χάμιλτον ως πηγή έμπνευσης

Μιλώντας στο podcast «Rio Ferdinand Presents», εξήγησε πώς η νοοτροπία του Χάμιλτον έχει μεταφερθεί αυτούσια στα αποδυτήρια.

«Το έλεγα συνέχεια και στους παίκτες στη Μίντλεσμπρο. Μάλλον θα είχαν κουραστεί να το ακούνε. Έχω δει μια δήλωση του Λιούις Χάμιλτον– μια απίστευτη δήλωση – που λέει: “Αν νιώθω άνετα στο μονοθέσιο, τότε δεν οδηγώ αρκετά γρήγορα”. Μην νιώθετε ποτέ άνετα. Γιατί αν είστε άνετοι, σημαίνει ότι δεν πιέζετε αρκετά».

Ο Κάρικ ξεκαθαρίζει ότι αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία θέλει να εμφυσήσει στους παίκτες του: τη διαρκή αναζήτηση του ορίου και την άρνηση του εφησυχασμού, στοιχεία που χαρακτήρισαν την καριέρα του Χάμιλτον.

Ο Χάμιλτον ως σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο αθλητισμό

Ο οδηγός της Ferrari, που ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη δεύτερη σεζόν του με τη Scuderia, θεωρείται στατιστικά ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία της Formula 1. Ισοβαθμεί σε τίτλους με τον Μίκαελ Σουμάχερ, έχοντας επτά παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ κατέχει τα ρεκόρ νικών (105) και pole positions (104).

One suit, two vibes 🤙 pic.twitter.com/fEIwAuO6Ok — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 28, 2026

Η σχέση του Hamilton με το ποδόσφαιρο και την Άρσεναλ

Ο Χάμιλτον, δηλωμένος φίλαθλος της Άρσεναλ, έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για το πώς έγινε οπαδός της ομάδας από μικρή ηλικία.

«Όταν ήμουν μικρός, έπαιζα ποδόσφαιρο με τα παιδιά της γειτονιάς. Ήθελα να ταιριάξω, ήμουν το μόνο παιδί άλλου χρώματος εκεί. Άλλος υποστήριζε Τότεναμ, άλλος Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θυμάμαι ότι άλλαζα ομάδες, μέχρι που η αδερφή μου, η Σαμ, με χτυπούσε στο χέρι λέγοντας: “Πρέπει να υποστηρίζεις Άρσεναλ!”», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, από τα πέντε ή έξι του χρόνια έγινε οπαδός της Άρσεναλ, αν και παρακολουθούσε συχνά αγώνες και της Τσέλσι λόγω του θείου του. «Στην ουσία είμαι φίλαθλος του αθλητισμού. Όταν άκουσα για την πιθανότητα να εμπλακώ σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, σκέφτηκα ότι ήταν μια τεράστια ευκαιρία».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, και τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις.