Η Racing Bulls έκανε την έκπληξη και έβγαλε τη VCARB 03 στην Ίμολα για το πρώτο shakedown, αποκαλύπτοντας κάποιες τολμηρές σχεδιαστικές επιλογές.

Ενώ οι περισσότερες ομάδες της Formula 1 αρκούνται ακόμα σε παρουσιάσεις χρωμάτων και ψηφιακά renders, η Racing Bulls (Visa Cash App RB) αποφάσισε να περάσει στην πράξη. Το πρωί της Τρίτης 20/1, στην πίστα της Ίμολα, η νέα VCARB 03 έκανε τα πρώτα της χιλιόμετρα, προσφέροντας στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού μια πραγματική ματιά στο μέλλον του 2026.

#RacingBulls first ever outing with the VCARB03 in #Imola. #LiamLawson at the wheel.

They’re expected to get out on track one again at 13:45 for another two laps.

Also first time for the #Ford engine.#f1 #testing pic.twitter.com/DZ3O9SZo3Z January 20, 2026

Την προηγούμενη εβδομάδα στο Ντιτρόιτ, η ομάδα παρουσίασε τα χρώματά της πάνω σε ένα στατικό showcar. Όμως, αυτό που είδαμε σήμερα στην Ίμολα είναι το «αληθινό» μονοθέσιο, σχεδιασμένο βάσει των νέων κανονισμών. Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες λόγω χαμηλής θερμοκρασίας και βροχής, οι πρώτες εικόνες αποκάλυψαν ένα ιδιαίτερα επιθετικό αεροδυναμικό πακέτο.

Το «μυστικό» του υπερμεγέθους airbox

Μια λεπτομέρεια που δεν γίνεται να διαφύγει της προσοχής είναι το μέγεθος του airbox. Ο αεραγωγός πάνω από το κεφάλι του οδηγού είναι ασυνήθιστα μεγάλος, κάτι που υποδηλώνει ότι ο ολοκαίνουργιος κινητήρας της Red Bull-Ford ενδέχεται να έχει αυξημένες ανάγκες σε ψύξη.

Σε αυτό το πρώιμο στάδιο των δοκιμών, οι μηχανικοί προτιμούν την «ασφάλεια» της μέγιστης ροής αέρα, ακόμα κι αν αυτό κοστίζει σε αεροδυναμική αντίσταση. Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι η νέα υβριδική μονάδα, με το πανίσχυρο ηλεκτρικό της σκέλος, δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα υπερθέρμανσης πριν καν ξεκινήσουν οι επίσημες δοκιμές.

Ιστορικό ντεμπούτο για τον κινητήρα Red Bull-Ford

Πέρα από το σασί, η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για έναν ακόμα λόγο: είναι η πρώτη φορά που η Red Bull Powertrains βλέπει το δημιούργημά της να κινεί ένα μονοθέσιο στην πίστα. Ο νέος κινητήρας, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Ford, έκανε τα πρώτα του 15 χιλιόμετρα (το λεγόμενο "demonstration run") με τον Λίαμ Λόσον στο τιμόνι.

Την Τετάρτη, η ομάδα αναμένεται να εξαντλήσει τα 200 χιλιόμετρα που επιτρέπουν οι κανονισμοί για διαφημιστικούς λόγους (filming day). Η VCARB 03 μοιάζει συνολικά μικρότερη και πιο ευέλικτη, ακολουθώντας πιστά τη φιλοσοφία των κανονισμών του 2026 για «πιο ευκίνητα» μονοθέσια που θα ευνοούν τις μάχες τροχό μα τροχό.