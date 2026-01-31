Μέσα σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων μπορείτε να ακούσετε τις μελωδίες των μονοθεσίων της Formula 1 που θα ηχούν στις κορυφαίες πίστες του πλανήτη.

To πρώτο τεστ χειμερινών δοκιμών της Formula 1 για το 2026 έχει περάσει πλέον στην ιστορία, με τον Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari να έχει γράφει τον ταχύτερο χρόνο. Οι ομάδες έβαλαν για πρώτη φορά τα μονοθέσιά τους σε πίστα για το 2026, σε μία σεζόν όπου έχει χαρακτηριστεί από την τεράστια αλλαγή στους τεχνικούς κανονισμούς.

Δεν αλλάζουν όμως μόνο τα μονοθέσια της Formula 1 αλλά και οι μονάδες ισχύος. Παρότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης παραμένουν 1,6 λίτρων V6, ο ήχος τους είναι αρκετά διαφορετικός.

Golden hour in Barcelona 🌅



Concluding the fifth and final day of Shakedown Week ✔️#F1 pic.twitter.com/30QCxnq3la — Formula 1 (@F1) January 30, 2026

Ο ήχος των νέων μονοθεσίων

Στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, η Formula 1 δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται ξεκάθαρα ο ήχος της νέας εποχής. Στο μονοθέσια διέρχονται στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού και κάθε ένα έχει τη δική του νότα. Στη νέα εποχή μονάδων ισχύος θα μπορούμε να ξεχωρίζουμε με σχετική ευκολία τον ήχο του κινητήρα κάθε κατασκευαστή.

Το επόμενο χειμερινό τεστ

Οι ομάδες θα μαζέψουν τον εξοπλισμό τους και θα επιστρέψουν στις βάσεις τους ώστε να κάνουν ανάλυση δεδομένων και έρευνα για την εξέλιξη των μονοθεσίων τους. Στην πίστα αναμένεται να επιστρέψουν το τριήμερο 11-13 Φεβρουαρίου για το δεύτερο χειμερινό τεστ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν.

