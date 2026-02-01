Η ιαπωνική μάρκα παρουσίασε στο Μονακό ένα πρωτότυπο Yaris με κινητήρα υδρογόνου, αναδεικνύοντας τον ρόλο του στο μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με οδηγό-έκπληξη.

Η Toyota συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως πεδίο τεχνολογικής εξέλιξης για τα αυτοκίνητα δρόμου, φέρνοντας στο προσκήνιο τη λύση του υδρογόνου. Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, το GR Yaris Rally2 H₂ Concept πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο σιρκουί του Μονακό, σηματοδοτώντας το αγωνιστικό όραμα της ιαπωνικής μάρκας για τα WRC, WEC και W2RC.

Πίσω από το τιμόνι του υδρογονοκίνητου πρωτοτύπου βρέθηκε ο πρόεδρος της Toyota, Άκιο Τογιόντα, γνωστός στους αγωνιστικούς κύκλους με το ψευδώνυμο Morizo. Η παρουσία του στο Μονακό δεν είχε συμβολικό χαρακτήρα, αλλά στόχευε στην ανάδειξη της προόδου που έχει επιτευχθεί στην εξέλιξη κινητήρων υδρογόνου για αγωνιστική χρήση.

Συνεχής αγωνιστική εξέλιξη με υδρογόνο

Η Toyota έχει επενδύσει συστηματικά στην ανάπτυξη αγωνιστικών αυτοκινήτων με κινητήρα υδρογόνου τα τελευταία χρόνια. Ο Akio Toyoda έχει συμμετάσχει προσωπικά σε δοκιμές και αγωνιστικές εμφανίσεις, από το Ypres Rally του WRC το 2022 με υδρογονοκίνητο GR Yaris, έως την 100ή επέτειο του Λε Μαν το 2023 με το GR Corolla H₂ Concept. Παράλληλα, η συμμετοχή της Toyota στο ιαπωνικό πρωτάθλημα Super Taikyu με πρωτότυπα GR Corolla, τόσο με βενζίνη όσο και με υγρό υδρογόνο, λειτουργεί ως εργαστήριο εξέλιξης σε πραγματικές συνθήκες.

Το ζητούμενο: συναίσθημα και ουδετερότητα άνθρακα

Eξηγώντας ότι το βασικό κίνητρο της Toyota είναι η διατήρηση της συναισθηματικής διάστασης της οδήγησης και του ήχου υψηλών επιδόσεων, σε ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, o Τογιόντα είπε: «Είναι μεγάλη τιμή να οδηγώ στο σιρκουί του Μονακό ένα αυτοκίνητο ράλι με κινητήρα υδρογόνου».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι κινητήρες υδρογόνου είναι κατάλληλοι για αγωνιστική χρήση και μπορούν να αποτελέσουν ρεαλιστική λύση για το μέλλον του motorsport. «Ελπίζω ο κόσμος να κατανοήσει τις προθέσεις μας και να μας υποστηρίξει σε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προοπτικές για WRC, WEC και W2RC

Με τα προγράμματα εξέλιξης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τη συζήτηση γύρω από κανονισμούς και τεχνικά πρότυπα να προχωρά, η Toyota εκτιμά ότι το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον των κορυφαίων παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Η εμφάνιση του GR Yaris Rally2 H₂ Concept στο Μονακό αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας την τεχνολογία υδρογόνου στο επίκεντρο του διεθνούς αγωνιστικού διαλόγου.