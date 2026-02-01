Σαν Σήμερα: O Χάμιλτον και η Ferrari σόκαραν τον πλανήτη (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

To σενάριο να αγωνιστεί ο Βαλεντίνο Ρόσι στη Formula 1 ήταν κάτι παραπάνω από αληθινό και παραλίγο να υλοποιηθεί. Σήμερα θα μάθουμε για ένα από στα τεστ του με τη Scuderia Ferrari. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ παρουσιάστηκαν δύο μονοθέσια, με το ένα να παίρνει τον τίτλο τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στων κατασκευαστών ενώ ένας 7άκις πρωταθλητής αποφάσισε να αλλάξει ομάδα.Η δράση δεν τελειώνει εκεί καθώς πραγματοποιήθηκε μια επική μάχη στο WRC και ένας 24ωρος αγώνας στην Ντεϊτόνα.

Γυρνώντας το χρόνο πίσω, ας δούμε τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1959, η ιστορική οβάλ πίστα της Ντεϊτόνα άνοιξε επισήμως τις πύλες της για το αγωνιστικό κοινό, σχεδόν 6 χρόνια μετά την έμπνευση της ιδέας από τον δημιουργό του NASCAR, Μπιλ Φρανς Sr. Ο πρώτος αγώνας 500 μιλίων του NASCAR πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ημέρες αργότερα και πλέον έχει καθιερωθεί ως ο σπουδαιότερος αγώνας του θεσμού.

Σαν σήμερα το 1970, πραγματοποιήθηκε ο αγώνας 24 Ωρών στη Ντεϊτόνα. Νικήτρια αναδείχθηκε η #2 Porsche 917 της JWA, η οποία μάλιστα έκανε το 1-2 στο ντεμπούτο της στο συγκεκριμένο event. Το οδηγικό πλήρωμα των νικητών αποτελούταν από τον Μεξικανό Πέδρο Ροντρίγκεζ, τον Φινλανδό Λέο Κίνουνεν και τον Βρετανό Μπράιαν Ρέντμαν.

Σαν σήμερα το 1985, οι θρύλοι των αγώνων ράλλυ, Άρι Βάτανεν και Βάλτερ Ρερλ, προσέφεραν μια συγκλονιστική μονομαχία στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, για τον πρώτο αγώνα εκείνης της σεζόν του WRC. Ο Φινλανδός της Peugeot έχτισε εμφατική διαφορά στο πρώτο σκέλος του ράλλυ αλλά έχασε πολύ χρόνο μετά από λάθος του συνοδηγού του, Τέρι Χάριμαν. Το δίδυμο τιμωρήθηκε με 8 λεπτά ποινής και έμεινε σχεδόν 5 πίσω από το Γερμανό οδηγό της Audi.



Από εκείνο το σημείο, ο Βάτανεν οδήγησε σαν δαιμονισμένος για να κλείσει την ψαλίδα. Τελικά, στην 27η από τις 34 Ειδικές Διαδρομές, ανέκτησε την πρωτοπορία και πήρε την πρώτη του νίκη στο Μόντε Κάρλο, αφήνοντας τον Ρερλ πίσω του για περισσότερα από 5 λεπτά.

Σαν σήμερα το 2004, παρουσιάστηκε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας η BAR 006. Το μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας οδήγησαν οι Τζένσον Μπάτον και Τακούμα Σάτο και τροφοδοτούνταν από τον κινητήρα της Honda. Αυτή ήταν η καλύτερη σεζόν της ομάδας στη σύντομη ιστορία της τερματίζοντας στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Σαν σήμερα το 2005, η Renault παρουσίασε την R25, το μονοθέσιο με τον οποίο ο Φερνάντο Αλόνσο κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Formula 1. O Ισπανός εκείνη τη σεζόν είχε για ομόσταυλο τον Τζιανκάρλο Φισικέλα και μαζί κατέκτησαν συνολικά 8 νίκες. Ως αποτέλεσμα, η Renault κατέκτησε και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, κάνοντας το double εκείνη τη χρονιά.

Σαν σήμερα το 2006, ο θρύλος του MotoGP, Βαλεντίνο Ρόσι, πραγματοποίησε το πρώτο του επίσημο τεστ με μονοθέσιο Formula 1. O Ιταλός οδήγησε για λογαριασμό της Scuderia Ferrari στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο της Βαλένθια. Ο Ιταλός είχε ήδη κάνει ιδιωτικές δοκιμές με την ομάδα στο παρελθόν, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πήρε την ευκαιρία του να συγκριθεί και με άλλους οδηγούς του grid. Η πρώτη ημέρα επηρεάστηκε από βροχή, όμως η δεύτερη αποδείχθηκε πιο παραγωγική.



Ο Ρόσι έκανε πολλούς γύρους οδηγώντας την F2004 με ελαφρώς μειωμένη ισχύ και έκλεισε τη διαδικασία δοκιμών στη 12η θέση της κατάταξης. Δεδομένου του γεγονότος πως ελάχιστοι οδηγοί χρησιμοποίησαν τότε τα καινούρια τους μονοθέσια, η επίδοση αυτή εντυπωσίασε την ομάδα του Μαρανέλο. Ο «Γιατρός» ήταν σχεδόν 2 δευτερόλεπτα πιο αργός από τους ομόσταυλους του, Μίκαελ Σουμάχερ και Φελίπε Μάσα, και ξεπέρασε οδηγούς όπως οι Ρόμπερτ Κουμπίτσα, Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Γιάρνο Τρούλι.

Σαν Σήμερα το 2010, ο Μίκαελ Σουμάχερ έκανε τις πρώτες του δοκιμές με τη Mercedes W01 στην πίστα της Βαλένθια στην Ισπανία. Αυτό ήταν το πρώτο επίσημο τεστ του με μονοθέσιο Formula 1 μετά από τρία χρόνια απουσίας από το σπορ (αποσύρθηκε πρώτη φορά στο τέλος του 2006).

Σαν σήμερα το 2024, η Scuderia Ferrari σόκαρε τον πλανήτη ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λιούις Χάμιλτον ενόψει της σεζόν του 2025. Ο Βρετανός αποφάσισε να «σπάσει» το συμβόλαιό του με τη Mercedes-AMG F1 και να αλλάξει ομάδα μετά από 12 χρόνια ανοίγοντας ένα καινούριο κεφάλαιο στην καριέρα του. Το ντεμπούτο του με τα «κόκκινα» θα γίνει στις 16 Μαρτίου 2025 στο Grand Prix Αυστραλίας.

Φωτογραφίες: ValenciaTrack/X, daytona speedway/X, retroracingco/X, monterenoire/X, Scuderia Ferrari media