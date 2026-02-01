Η αμερικανική μάρκα παρουσιάζει νέο πρόγραμμα Ford Lease για το Kuga FHEV, ενισχύοντας την παρουσία της στα υβριδικά SUV με έμφαση στο κόστος χρήσης.

Η Ford ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των υβριδικών SUV, προσφέροντας το Ford Kuga FHEV μέσω προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, με μηνιαίο μίσθωμα από 267 ευρώ. Η προσφορά αφορά την πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line, με υβριδικό σύστημα κίνησης 180 ίππων και αυτόματο κιβώτιο, στοχεύοντας σε ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν χαμηλό μηνιαίο κόστος χωρίς συμβιβασμούς σε χώρους, τεχνολογία και αποδοτικότητα.

Άνεση και ευελιξία για καθημερινή χρήση και ταξίδι

Το Kuga FHEV ST-Line διατηρεί τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου, με ευρύχωρη καμπίνα και πρακτικές λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες της καθημερινότητας. Τα πίσω καθίσματα συρόμενα κατά τον διαμήκη άξονα επιτρέπουν τη μεταβολή του χώρου αποσκευών από 412 έως 553 λίτρα, ενώ με πλήρη αναδίπλωση η χωρητικότητα φτάνει τα 1.534 λίτρα. Η ψηλή θέση οδήγησης προσφέρει αυξημένη ορατότητα και αίσθηση ελέγχου, τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το υβριδικό SUV της Ford εξοπλίζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών, η οποία υποστηρίζεται από το σύστημα SYNC 4, ενσωματωμένο ψηλά στο ταμπλό για καλύτερη εργονομία.

Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης

Το Kuga FHEV αξιοποιεί αυτοφορτιζόμενο Full Hybrid σύστημα, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η ανάκτηση ενέργειας γίνεται μέσω της αναγεννητικής πέδησης, αλλά και από τον ίδιο τον θερμικό κινητήρα, όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 2,5 λίτρων που λειτουργεί στον κύκλο Atkinson, σε συνδυασμό με έναν τριφασικό ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη και μπαταρία ιόντων λιθίου 1,1 kWh. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 180 ίππους, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου CVT, με έμφαση στην ομαλότητα και την οικονομία καυσίμου.

Χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη αυτονομία

Χάρη στο υβριδικό σύστημα, το Kuga FHEV μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά έως και στο 64% της αστικής χρήσης, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. Η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,3 l/100 km, ενώ η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 900 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους πραγματοποιούν συχνές μετακινήσεις ή ταξίδια.

Παράλληλα, το μοντέλο παραμένει πιστό στο οδηγοκεντρικό DNA της Ford, ισορροπώντας ανάμεσα στην άνεση και τη σταθερότητα, με διαθέσιμη και τετρακίνητη έκδοση για όσους αναζητούν επιπλέον δυνατότητες κίνησης εκτός ασφάλτου.

