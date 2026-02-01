Ο οδηγός της Red Bull Racing αναφέρθηκε στη φετινή σεζόν και τι περιμένει στη νέα εποχή της Formula 1.

Το πενθήμερο τεστ της Βαρκελώνης, κεκλεισμένων των θυρών, αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική επαφή των ομάδων με τους νέους κανονισμούς της Formula 1. Η κάθε μία είχε το δικαίωμα συμμετοχής για έως τρεις ημέρες δράσης στην πίστα.

Για τη Red Bull Racing, οι τρεις ημέρες που πέρασε στην πίστα είχαν ιδιαίτερες προκλήσεις. Πέρα από τη δοκιμή μονοθεσίου νέας γενιάς το 2026 σηματοδοτεί και το ντεμπούτο της ως κατασκευαστή μονάδας ισχύος, μέσω της Red Bull Powertrains με τη στήριξη της Ford.

Ο Φερστάπεν δεν έκανε το πρόγραμμα που ήθελε

Η προετοιμασία του Μαξ Φερστάπεν δεν κύλησε ιδανικά. Η Red Bull Racing αφιέρωσε ολόκληρη τη Δευτέρα στον νέο της οδηγό, Ίσακ Χατζάρ, ενώ ο Ολλανδός ανέλαβε δράση το πρωί της Τρίτης, σε μικτές καιρικές συνθήκες που περιόρισαν τη χρησιμότητα των δεδομένων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το ατύχημα του Χατζάρ στο φινάλε της πίστας έθεσε πρόωρο τέλος στο πρόγραμμα της ομάδας, με τη Red Bull να επιστρέφει στην πίστα μόλις την Παρασκευή. Τότε, ο Φερστάπεν κάλυψε 118 γύρους, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε σταθερή, αλλά όχι απροβλημάτιστη.

Η εμπειρία του Φερστάπεν

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε ρεαλιστής στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι η πρόοδος είναι θετική, αλλά απέχει από την ολοκλήρωση:

«Είναι ακόμη δουλειά σε εξέλιξη, αλλά νομίζω ότι ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Η φόρμουλα είναι πολύ περίπλοκη για όλους. Υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά να γίνει, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό σε αυτό το στάδιο», δήλωσε.

Η Red Bull, παρά το status της τα τελευταία χρόνια, δεν μπαίνει στο 2026 ως φαβορί, ακριβώς λόγω της πρόκλησης που συνεπάγεται η εξέλιξη ενός ολοκαίνουργιου κινητήρα σε ένα τόσο αυστηρό τεχνολογικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ο οδηγός της Red Bull Racing στάθηκε στη δυναμική που έδειξαν οι αντίπαλοί της στο ίδιο τεστ, τονίζοντας ότι οι επιδόσεις ορισμένων ήταν αξιοσημείωτες:

«Στην πλευρά των κινητήρων, υπάρχουν κάποια εντυπωσιακά πράγματα από ορισμένους αντιπάλους μας και αυτό είναι ειλικρινά λίγο απρόσμενο. Είμαστε μόλις τρεις ημέρες μέσα σε μια σεζόν 24 αγώνων. Δεν πρέπει να κρίνουμε υπερβολικά από τώρα. Πολλοί περίμεναν ότι οι νέοι προμηθευτές κινητήρων θα δυσκολεύονταν περισσότερο, αλλά φαίνεται ότι είχαν κι αυτοί ένα καλό τεστ. Ο χρόνος θα δείξει».

