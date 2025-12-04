Ducati Desmo 450 EDS: H πρώτη μοτοσικλέτα Enduro της Ducati βρίσκεται προ των πυλών

Πήραν φόρα οι Ιταλοί και μετά το Μοτοκρός κάνουν την είσοδό τους και στο Εντούρο με ένα κατάλληλα τροποποιημένο Desmo 450MX.

Ανάμεσα στα νέα μοντέλα της Ducati που παρουσιάστηκαν στο Μιλάνο υπήρχε και ένα “πρωτότυπο” κατηγορίας Enduro, το οποίο αναμένεται να το δούμε στην τελική του μορφή εντός των προσεχών μηνών και να κυκλοφορεί από τον Ιούλιο του 2026. Η είσοδος της Ducati στον κόσμο των εκτός δρόμου μοτοσικλετών ξεκίνησε με το Μοτοκρός Desmo 450MX.

Σίγουρη πλατφόρμα

πως ήταν αναμενόμενο, το επερχόμενο EDS είναι βασισμένο πάνω στο Μοτοκρός αδερφάκι του, διατηρώντας ίδια και απαράλλακτα τα βασικά συστατικά στοιχεία, όπως πλαίσιο, ψαλίδι, κινητήρα, φρένα και ανάρτηση. Ο μονοκύλινδρος με τη δεσμοδρομική κίνηση των βαλβίδων έχει δεχθεί νέα ECU προκειμένου να βγάζει τα 60+ άλογά του με πιο “πολιτισμένο” τρόπο, ο πίσω τροχός έχει γίνει 18 (έναντι 19) ιντσών, το δοχείο καυσίμου μεγάλωσε στα 8,7 λίτρα (από 7,2) και το κιβώτιο ταχυτήτων απέκτησε μία ακόμη 6η σχέση.

Εικάζουμε ότι και η ανάρτηση θα έχει δεχθεί κάποιες εσωτερικές ρυθμίσεις προκειμένου να ανταποκριθεί κατάλληλα στο νέο της ρόλο. Άλλες διαφορές εντοπίζονται στην ένταξη φωτιστικών σωμάτων, ποδιάς κινητήρα και προστατευτικών χεριών (χούφτες), όλα τους φυσικά αναγκαία αξεσουάρ σε χρήση Enduro.

Δύο οι εκδόσεις

Σε φωτογραφίες της Ducati που κυκλοφόρησαν σε μέσα εκτός Ευρώπης ανακαλύψαμε και μια έκδοση Cross Country ονόματι EDX, που είναι κάτι ανάμεσα σε 450ΜΧ και 450EDS, προφανώς για τις ανάγκες κάποιων συγκεκριμένων αγορών (ΗΠΑ, Αυστραλία κλπ). Το περίεργο είναι πως το σχετικό προωθητικό βίντεο της εταιρείας παρουσιάζει την έκδοση EDX και όχι την EDS για την οποία μας μίλησαν και έδειξαν στην EICMA προ μηνός...

Η παραγωγή της μοτοσικλέτας θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026 και μέχρι τότε η εξέλιξή της θα συνεχιστεί σε πίστες και σχεδιαστήρια, με το τελικό προϊόν πάντως να μην διαφέρει και πολύ από αυτό που είδαμε στο Μιλάνο σαν μοντέλο προ-παραγωγής.