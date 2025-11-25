Kymco Agility NX 125: Η επόμενη γενιά σήμερα (vid)

Η τέταρτη γενιά του πλέον επιτυχημένου scooter της Kymco διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που το τοποθετούν στην πρώτη γραμμή

Το Agility NX, όπου το NX σημαίνει Επόμενη Γενιά, είναι η συνέχεια μίας οικογένειας με εικοσαετή ιστορία. Από το πρώτο R10 μέχρι τα R16 και S, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα πάνω από 200.000 μοντέλα. Το νέο NX υπόσχεται την ίδια πρακτικότητα όπως πάντα σε συνδυασμό με μια εντελώς νέα αισθητική γλώσσα, μοντέρνα και δυναμική. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για εμφάνιση, καθώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι επίσης αναμφισβήτητα σύμφωνα με την εποχή, ενώ δεν τίθεται λόγος για τη μακροχρόνια αξιοπιστία, σήμα κατατεθέν των μοντέλων της Kymco.

Eμφάνιση που αρέσει

Με μία πιο δυναμική σχεδίαση, ενισχυμένη από νέα, αντισυμβατικά χρώματα, το NX προσφέρει μια εκλεπτυσμένη μοντέρνα εμφάνιση. Το μπροστινό μέρος διαθέτει νέο σχεδιασμό με νέες φωτεινές υπογραφές, συμπεριλαμβανομένων φώτων LED και DRL, καθιστώντας το άμεσα αναγνωρίσιμο ακόμα και στην πιο πυκνή κυκλοφορία. Ο κύριος προβολέας τοποθετείται στο τιμόνι για πρώτη φορά, εξασφαλίζοντας βέλτιστο φωτισμό και ορατότητα σε κάθε περίπτωση. Το Agility NX συμβαδίζει με τον ξέφρενο ρυθμό των σύγχρονων πόλεων χάρη στα αναβαθμισμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Στο κέντρο του τιμονιού βρίσκεται ένας νέος, πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, μία εξαιρετικά ευανάγνωστη πολυλειτουργική οθόνη LCD ικανή να εμφανίζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες: στροφόμετρο, ταχύμετρο, οδόμετρο, στάθμη καυσίμου, χιλιομετρητή, ρολόι και στάθμη φόρτισης μπαταρίας.

Για να κάνει την εμπειρία οδήγησης ασφαλέστερη, το νέο Agility NX διαθέτει στάνταρ δύο δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS, πολύτιμους συμμάχους ενάντια στους κινδύνους που παραμονεύουν στην πόλη, ειδικά όταν η πρόσφυση είναι επισφαλής. Η πρακτικότητα όπως πάντα στα καλύτερά της, στην καθημερινή χρήση το επίπεδο πάτωμα, ο αναδιπλούμενος γάντζος, η σχάρα αποσκευών με ενσωματωμένες τις χειρολαβές του συνεπιβάτη και ο αποθηκευτικός χώρος στην ποδιά, εξοπλισμένος με μια βολική θύρα φόρτισης USB, είναι στοιχεία που θα εκτιμηθούν. Σε όλα αυτά προστίθεται ο μεγαλύτερος από ποτέ χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face και άλλα αντικείμενα, ενώ η χρηστικότητα εκτοξεύεται ακόμα παραπάνω με τη βαλίτσα top case στο χρώμα του scooter και ένα ενιαίο κλειδί με αυτό της κεντρικής κλειδαριάς. Όλες οι κύριες λειτουργίες, όπως η ανάφλεξη, το άνοιγμα του χώρου κάτω από τη σέλα και το πορτάκι πλήρωσης καυσίμου, ελέγχονται από το ίδιο κλειδί.

Green Power

Η καρδιά του Agility NX είναι ο νέος κινητήρας Green Power, ένας αερόψυκτος, μονοκύλινδρος SOHC 4βάλβιδος 125cc με ισχύ 11,25Ηp και ροπή 10,77Nm. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση με γρήγορες εκκινήσεις χάρη σε μία ενσωματωμένη γεννήτρια τοποθετημένη στο άκρο του στροφάλου, η οποία λειτουργεί χωρίς θορύβους ή κραδασμούς, προσφέροντας παράλληλα και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Με ρεζερβουάρ 7,5 λίτρων εγγυάται μεγάλη αυτονομία και μειώνει σημαντικά τις επισκέψεις στα βενζινάδικα.

Ασφαλές και σταθερό

Τα χαρακτηριστικά του Agility NX περιλαμβάνουν επίσης ένα μπροστινό τροχό 16 ιντσών, το τέλειο μέγεθος για να διασφαλίζει σταθερότητα και ακρίβεια διεύθυνσης ακόμη και σε λιγότερο από ιδανική άσφαλτο, χωρίς φόβο για λακκούβες, κακοτεχνίες και λιθόστρωτες επιφάνειες. Το μέγεθος του πίσω τροχού είναι 14 ίντσες, μια επιλογή που επιτρέπει επιπλέον χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, ενώ το ζεύγος των αμορτισέρ είναι ρυθμιζόμενο όσον αφορά στην προφόρτιση του ελατηρίου. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, το Agility NX είναι ένα συμπαγές και ευέλικτο scooter, εύκολο στον χειρισμό χάρη στην επιβλητική θέση οδήγησης. To χαμηλό βάρος των 134kg σε συνδυασμό με το ύψος της σέλας στα 815 mm το καθιστούν προσβάσιμο και κατάλληλο για αναβάτες κάθε σωματότυπου, με τον συνεπιβάτη να φιλοξενείται άνετα χάρη στα πρακτικά αναδιπλούμενα μαρσπιέ και τις εργονομικές χειρολαβές.

Το νέο ΝΧ θα είναι διαθέσιμο από την άνοιξη του 2026 σε τρία χρώματα (Ανθρακί, Μαύρο και Ματ Μπλε), παράλληλα με την έκδοση Agility S.