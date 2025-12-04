Renault 5 E-Tech electric: 100.000 μονάδες έχουν παραχθεί σε 15 μήνες

Η παραγωγή στο εργοστάσιο του Douai επιταχύνεται και το «Made in France» της Renault παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Renault ανακοίνωσε ότι η μονάδα Ampere ElectriCity στο Douai έφτασε ήδη τις 100.000 μονάδες Renault 5 E-Tech electric, μόλις 15 μήνες μετά την έναρξη παραγωγής του μοντέλου. Το ορόσημο επιτεύχθηκε με ένα Renault 5 στην έκδοση Techno, με μπαταρία 52 kWh, το οποίο ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την απήχηση του νέου ηλεκτρικού supermini, το οποίο έχει αναδειχθεί σε κορυφαία επιλογή της κατηγορίας του στην Ευρώπη και τιμήθηκε φέτος με τον τίτλο Car of the Year 2025.

Παράλληλα, το εργοστάσιο του Douai έχει μεταμορφωθεί σε πλήρως ηλεκτρική μονάδα παραγωγής, λειτουργώντας σε τρεις βάρδιες και κατασκευάζοντας καθημερινά περίπου 900 οχήματα, από τα οποία τα δύο τρίτα είναι Renault 5. Η παραγωγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική «Made in France», καθώς στο ίδιο συγκρότημα κατασκευάζονται επίσης τα Renault Megane E-Tech, Renault Scenic E-Tech, το νέο Alpine A290, το Nissan Micra και το Mitsubishi Eclipse Cross, ενώ η πλειονότητα των προμηθευτών βρίσκεται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων.

Η εμπορική δυναμική του Renault 5 δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Το μοντέλο βρίσκεται στην κορυφή του ευρωπαϊκού B-segment EV για αρκετούς μήνες, ενώ έχει ήδη επεκταθεί σε νέες αγορές όπως Τουρκία, Ισραήλ και Μαρόκο, με περισσότερες χώρες να ακολουθούν το 2026. Από τον Ιανουάριο, η γκάμα του Renault 5 θα ενισχυθεί με νέες λειτουργίες, όπως το One Pedal στις εκδόσεις Techno και άνω, καθώς και το νέο σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, το οποίο χρησιμοποιεί κάμερα στο παρμπρίζ. Παράλληλα, θα διατίθενται νέες επιλογές εξατομίκευσης, όπως τα αυτοκόλλητα “PoweR5” και “NumbeR5”.