Σαν Σήμερα: Το βρόμικο φρενάρισμα του Φερστάπεν στον Χάμιλτον (vid)

Αναμφίβολα η σεζόν της Formula 1 του 2021 έχει μείνει στην ιστορία ως μια από τις πιο συναρπαστικές στην ιστορία του σπορ. Ωστόσο, όσο πλησιάζαμε προς το τέλος, βλέπαμε ολοένα και περισσότερες αμφιλεγόμενες καταστάσεις, με τη σημερινή να είναι μία από αυτές. Επιπλέον θα μάθουμε πώς η Honda πήρε μια απόφαση που άλλαξε την εικόνα του σπορ, ενώ πραγματοποιήθηκε το τελευταίο ράλλυ πριν τη σύσταση του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Σαν σήμερα το 1972, ο Ρότζερ Κλαρκ κέρδισε το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας για πρώτη φορά, με συνοδηγό τον Τόνι Μέισον. Οι δύο Βρετανοί συνεργάστηκαν και πήραν τη νίκη με ένα Ford Escort πρώτης γενιάς, στο τελευταίο event για το Διεθνές Πρωτάθλημα Ράλλυ. Μόλις έναν μήνα αργότερα ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WRC). Ο Κλαρκ επικράτησε του Στιγκ Μπλόμκβιστ που οδήγησε ένα Saab 96 και ξεκίνησε μια εποχή νικών για τη Ford, η οποία διήρκεσε έως και το 1980.

Σαν σήμερα το 2008, η Honda σόκαρε τον κόσμο της Formula 1, καθώς ανακοίνωσε την αιφνίδια αποχώρησή της από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το μέλλον της ομάδας ήταν άγνωστο με τις πιθανότητες παρουσίας της στο grid της επόμενης σεζόν να είναι ελάχιστες. Ωστόσο ο Ρος Μπρον γνώριζε πως το πακέτο της επόμενης σεζόν θα είναι ανταγωνιστικό και από τις στάχτες της Honda κατάφερε να αναδυθεί η Brawn GP.

Σαν σήμερα το 2011, ο πρώην οδηγός της BRM και McLaren, Πίτερ Γκέθιν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρονών. Ο Βρετανός, πρωταθλητής στην Ευρωπαϊκή Formula 5000 το 1970-1971, εκκίνησε σε 30 Grand Prix της F1 με κύριο στιγμιότυπο τη μοναδική του νίκη στη Μόντσα το 1971. Εκείνη την ξεχωριστή μέρα επικράτησε με μια BRM P160 για 0,01 δευτερόλεπτα, σε μια συγκλονιστική μάχη με σύμμαχο το slipstream. Η πρώτη πεντάδα τερμάτισε διαφορά μόλις 0,63 δευτερολέπτων, την πιο μικρή στην ιστορία της F1. Ο Γκέθιν επέστρεψε σύντομα στα μονοθέσια της F5000 και στέφθηκε πρωταθλητής στο Tasman Series του 1974, χάνοντας όμως τον σχετικό ευρωπαϊκό τίτλο από τον Μπομπ Έβανς. Αποσύρθηκε από την οδήγηση το 1977 και διατηρήθηκε στο motorsport ως μάνατζερ ομάδων.

Σαν σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix Σ. Αραβίας στην ιστορία της Formula 1. Με δύο μόλις αγώνες για το τέλος της σεζόν η μάχη στο πρωτάθλημα οδηγών ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον είχε φτάσει στο απόγειό της.

Ο Χάμιλτον ξεκίνησε από την pole position και είχε την πρωτοπορία στο πρώτο μέρος του αγώνα. Η έξοδος του Μικ Σουμάχερ προκάλεσε την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, με τις Mercedes να μπαίνουν στα pits και ο Φερστάπεν να παίρνει την πρωτοπορία. Ωστόσο η κόκκινη σημαία που εμφανίστηκε λίγο μετά σταμάτησε τη ροή του αγώνα και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Φερστάπεν να μείνει στην πρωτοπορία αλλάζοντας ελαστικά.

Στη δεύτερη εκκίνηση από στάση, ο Χάμιλτον ξεκίνησε καλύτερα αλλά ο Φερστάπεν για να κρατήσει την 1η θέση, «έκοψε» τις στροφές ένα και 2, με τον Βρετανό να χάνει θέση από τον Έστεμπαν Οκόν αποφεύγοντας την επαφή με τον Ολλανδό. Στην τρίτη εκκίνηση, η Διεύθυνση Αγώνα επέτρεψε στον Οκόν να εκκινήσει 1ος, αλλά ο Φερστάπεν ανέκτησε την πρωτοπορία.

Στον 37ο γύρο, ο αγώνας «πήρε φωτιά». Ο Χάμιλτον προσπέρασε στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού τον Φερστάπεν, αλλά ο Ολλανδός έκανε μια βουτιά, έκοψε τις στροφές 1 και 2 και ανέκτησε την πρωτοπορία. Ο οδηγός της Mercedes απέφυγε τελευταία στιγμή τη σύγκρουση.

Η ομάδα έδωσε εντολή στον Φερστάπεν να αφήσει τον Χάμιλτον να περάσει. Ωστόσο ο Ολλανδός πάτησε απότομα το φρένο πριν την τελευταία στροφή με τον Βρετανό ακριβώς πίσω του να μην μπορεί να αντιδράσει. Οι δυο τους είχαν σύγκρουση και ο Ολλανδός έμεινε μπροστά. Όχι όμως για πολύ μιας και στον 43ο γύρο ο Χάμιλτον τον προσπέρασε και κέρδισε έναν επεισοδιακό αγώνα. Ο Φερστάπεν δέχθηκε 5 δευτερόλεπτα ποινής, επειδή έκοψε τις στροφές 1 και 2 στη μάχη με τον Χάμιλτον και άλλα 10 δευτ. για το brake-test στον Βρετανό. Έτσι οι δυο τους θα έπρεπε να αναμετρηθούν για τον τίτλο στο Άμπου Ντάμπι όντας ισόβαθμοι.

