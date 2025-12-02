Η Triumph παρουσιάζει δύο streetfighter που στόχο έχουν να θέσουν ένα ακόμα σημείο αναφοράς για την απόδοση, την τεχνολογία και την αποκλειστικότητα.

Η Triumph προσθέτει στη βραβευμένη σειρά Street Triple τις νέες κορυφαίες εκδόσεις 765 RX και Moto2 Edition, βασισμένες πάνω στο σημερινό μοντέλο RS. Διαθέσιμο μόνο για ένα χρόνο, το νέο Special Edition Street Triple RX αποκτά τα απαραίτητα για να γίνει το απόλυτο όπλο πίστας. Μαζί του το Street Triple Moto2 Edition, περιορισμένο σε μόλις 1.000 μονάδες παγκοσμίως, κατασκευασμένο για συλλέκτες και λάτρεις των αγώνων ως εορτασμός της αποκλειστικής συνεργασίας ανάμεσα στη Moto2 του παγκόσμιου πρωταθλήματος ταχύτητας και την Triumph (με αυτήν την τελευταία να δίνει κινητήρες σε όλες τις μοτοσικλέτες της κατηγορίας).

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν πλέον πλήρως ρυθμιζόμενo πιρούνι Öhlins NIX30 με διαδρομή τροχού 115mm. Αυτή η premium αναβάθμιση περιλαμβάνει ρύθμιση προφόρτισης, απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς. Τα RX και Moto2 Edition διαθέτουν επίσης τιμόνι κλιπ ον, προσφέροντας μια πιο επιθετική, σχεδόν αγωνιστική θέση οδήγησης. Το RX διαθέτει μια σειρά από αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως ένα λογότυπο RX χαραγμένο με λέιζερ στο τελικό της εξάτμισης και μια ειδικά κατασκευασμένη σέλα, ομοίως φέρουσα το σήμα RX. Το εντυπωσιακό φινίρισμα Matt Aluminium Silver συνδυάζεται με ένα υποπλαίσιο Diablo Red και ασορτί τροχούς, δημιουργώντας μια δυναμική, εμπνευσμένη από την πίστα αισθητική που σίγουρα τραβάει την προσοχή. Αυτό το ξεχωριστό σχέδιο αποτίει φόρο τιμής στο αρχικό Street Triple 675 RX, τιμώντας την εμβληματική του κληρονομιά.

Το Moto2 Edition εισάγει premium λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τους αγώνες, όπως πλαϊνά πάνελ, μπροστινό φτερό, καρίνα και καπάκι τελικού εξάτμισης από ανθρακονήματα. Επιπλέον διαθέτει μια ανάγλυφη σέλα με σχέδιο για βελτιωμένη πρόσφυση, ένα πίσω φως με διαφανές κρύσταλλο και ένα λογότυπο Moto2 χαραγμένο με λέιζερ στην εξάτμιση. Ο εντυπωσιακός χρωματικός συνδυασμός Mineral Grey και Crystal White συμπληρώνεται από ένα υποπλαίσιο Triumph Performance Yellow και μια ασορτί λωρίδα πίσω τροχού, δημιουργώντας μια ξεχωριστή, αγωνιστική εμφάνιση. Κάθε μοτοσικλέτα αριθμείται ξεχωριστά σε μια κατεργασμένη με billet πλακέτα, η οποία φέρει επίσης το λογότυπο Moto2, τοποθετημένη δίπλα σε μια έγχρωμη οθόνη TFT.

Το στέμμα του RX

Το αρχικό Street Triple RX παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2015 προσφέροντας στους αναβάτες μια πιο επιθετική εναλλακτική λύση σε σχέση με το βασικό μοντέλο. Για το 2026, το όνομα RX επιστρέφει στη σειρά Street Triple, μετά την επανεμφάνισή του στο Speed Triple 1200 RX νωρίτερα φέτος. Αυτό το τελευταίο RX είναι η απόλυτη παραλλαγή του Street Triple που εστιάζει στην πίστα, συνδυάζοντας εργονομία που προέρχεται από αγώνες και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας. Ενσαρκώνει τη δέσμευση της Triumph στην ανάπτυξη μοτοσικλετών που αποδίδουν στο δρόμο και στην πίστα.

Triumph και Mοto2

Ως αποκλειστικός προμηθευτής κινητήρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2, η Triumph τροφοδοτεί κάθε ομάδα με τρικύλινδρους κινητήρες 765cc, ρυθμισμένους για αγώνες, προσφέροντας αδιάκοπη απόδοση σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού. Από την είσοδό τους στο πρωτάθλημα το 2019, οι κινητήρες Triumph έχουν επιτύχει μερικά εντυπωσιακά ορόσημα: μέγιστη ταχύτητα 300 χλμ./ώρα, 76 ρεκόρ γύρου αγώνα, 89 ρεκόρ γύρου όλων των εποχών και 1.772.135 χλμ. σε συνθήκες αγώνα. Οι κινητήρες 765cc της Triumph ωθούνται στα άκρα στη Moto2, αποδεικνύοντας απίστευτη ανθεκτικότητα στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Αυτός ο πλούτος δεδομένων επιτρέπει στους μηχανικούς της Triumph να τους βελτιώνουν όλο και περισσότερο, μεταφράζοντας τις γνώσεις από την πίστα απευθείας στην ανάπτυξη κάθε Street Triple.

Τρικύλινδρη δύναμη

Street Triple 765 RX και Moto2 Edition μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα με το RS, η απόδοση του οποίου ανέρχεται στους 130Ηp/12.000rpm και στα 80Nm/9.500rpm. H βελτίωσή του επικεντρώθηκε στην εξαιρετικά γρήγορη απόκριση στο γκάζι, με αποτέλεσμα την επίτευξη κορυφαίων επιταχύνσεων. Η αγωνιστική εμπειρία στα χρόνια που χρησιμοποιείται στη Μοto2 επέτρεψε στους μηχανικούς να τον ρυθμίσουν έτσι ώστε να επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ αξιοποιήσιμης ροπής και μέγιστης ισχύος, Το κέρδος είναι όλο των αναβατών, καθώς τους προσφέρει αυτοπεποίθηση και έλεγχο σε όλο το εύρος στροφών.

Κορυφαία τα περιφερειακά

Οι μοτοσικλέτες διαθέτουν ένα ελαφρύ αλουμινένιο πλαίσιο δύο δοκών, διαιρούμενο χυτό υποπλαίσιο και ομοίως αλουμινένιο δίμπρατσο ψαλίδι. Η πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση της Öhlins περιλαμβάνει ανεστραμμένο πιρούνι NIX30 και μονό piggyback αμορτισέρ STX40. Την προηγμένη ανάρτηση συμπληρώνει μια σειρά από εξαρτήματα εμπνευσμένα από αγώνες, σχεδιασμένα για να βελτιώνουν τον χειρισμό και να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση του αναβάτη. Τα τιμόνια κλιπ ον προσφέρουν πιο επιθετική θέση οδήγησης για βέλτιστη εργονομία στην πίστα, ενώ οι δύο τετραπίστονες δαγκάνες Brembo Stylema σε συνδυασμό με ρυθμιζόμενη ακτινική αντλία φρένων Brembo MCS εξασφαλίζουν το απόλυτο φρενάρισμα. Τα ελαστικά Pirelli Diablo Supercors SP V3 ολοκληρώνονουν ένα ελαφρύ, συμπαγές μοντέλο με βάρος μόλις 188 κιλά.

Κορυφαία και η τεχνολογία

Εξοπλισμένα με προηγμένη τεχνολογία που εστιάζει στον αναβάτη και τα δύο νέα μοντέλα διαθέτουν μια ευκρινή οθόνη TFT 5" με εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και premium διακόπτες. Η Moto2 Edition προσθέτει αποκλειστικότητα με μια ειδικά σχεδιασμένη οθόνη εκκίνησης που παρουσιάζει την αγωνιστική της πορεία, μαζί με μια αριθμημένη πλάκα billet που τονίζει την περιορισμένη κυκλοφορία της.

Οι αναβάτες επωφελούνται από βελτιστοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα, όπως 4 προγράμματα οδήγησης, μια ειδική λειτουργία ABS Track, Optimised Cornering ABS και Traction Control, όπως επίσης και σύστημα Triumph Shift Assist για αλλαγές ταχυτήτων προς πάσα κατεύθυνση χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη.

Με την αλλαγή του χρόνου

Από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει η διάθεση του RX, με την έκδοση Moto2 να αναμένεται τον Απρίλιο. Οι τιμές δεν είναι γνωστές για την ώρα, σίγουρα όμως θα είναι πάνω από τα 14.490€ που κοστίζει το RS του 2025.