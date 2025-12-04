Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αναμένεται να απουσιάσει από την εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Γιας Μαρίνα.

Η Scuderia Ferrari θα παρατάξει για δεύτερη φορά στην ιστορία της Formula 1 δύο αδέλφια στην ίδια επίσημη περίοδο δοκιμών. Ο Αρτούρ Λεκλέρ θα πάρει τη θέση του Λιούις Χάμιλτον στο FP1 του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, μοιράζοντας ξανά την πίστα με τον Σαρλ.

Πέρυσι, ο Αρτούρ Λεκλέρ έκανε το ντεμπούτο του σε επίσημη διαδικασία της F1 στη Γιας Μαρίνα. Μαζί με τον Σαρλ έγραψαν ιστορία, καθώς έγιναν τα πρώτα αδέρφια που συμμετείχαν σε ελεύθερες δοκιμές και το έκαναν μάλιστα με την ίδια ομάδα. Τότε, ο Σαρλ είχε χαρακτηρίσει την κοινή τους παρουσία ως «πολύ ιδιαίτερη στιγμή», υπογραμμίζοντας τη συμβολή του Αρτούρ στον προσομοιωτή της Ferrari.

Ο Αρτούρ το 2024 είχε ολοκληρώσει τότε το FP1 στη 18h θέση όντας 1,858 δευτερόλεπτα πίσω από τον ρυθμό που όρισε ο αδελφός του.

The final showdown is almost underway! 🇦🇪



Follow our weekend on our SF App and our social channels 📲



Cover art by Kim Jacinto ➡️ https://t.co/DgUCDACdYs pic.twitter.com/KghWPLXHL1 December 3, 2025

Νέα ευκαιρία για τον μικρό Λεκλέρ στο FP1

Ο νεαρός Μονεγάσκος θα επιστρέψει φέτος στην πίστα ως αντικαταστάτης του Λιούις Χάμιλτον στο FP1, ακολουθώντας τους κανονισμούς που ορίζουν δοκιμές για νέους οδηγούς. Παρά την αποχώρησή του από την Ακαδημία της Ferrari το 2023, ο Α. Λεκλέρ συνέχισε να εργάζεται ως οδηγός προσομοιωτή, ενώ το 2024 συνδύασε τα καθήκοντά του με πλήρη σεζόν στη GT World Challenge Europe Sprint Cup με την AF Corse.

FP1 in Abu Dhabi will see @arthur_leclerc7 joining @Charles_Leclerc on track 🤝

Στο FP1 του GP Άμπου Ντάμπι θα πάρουν μέρος συνολικά 9 rookies σε 8 από τις 10 ομάδες. Μόνο η Aston Martin θα έχει δύο νέους οδηγούς στα μονοθέσιά της.

Η Ferrari κλείνει μια δύσκολη χρονιά

Η Scuderia ταξιδεύει στο Άμπου Ντάμπι γνωρίζοντας ήδη ότι θα τερματίσει στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1, καθώς βρίσκεται 44 βαθμούς πίσω από τη Red Bull Racing και απομένουν μόλις 43 διαθέσιμοι.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Κατάρ, του αγώνα που η στρατηγική της McLaren έστειλε το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα.