Ο Ελβετός αναβάτης παραμένει στο νοσοκομείο στην Κουάλα Λουμπούρ, αλλά η κατάστασή του βελτιώνεται σταθερά.

Ο Νόα Ντετβίλερ, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ατύχημα του γύρου σχηματισμού του αγώνα Moto3 στη Μαλαισία, είναι πλέον σε συνείδηση και επικοινωνεί με την οικογένειά του, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ομάδας του, CIP Green Power.

Ο 20χρονος Ελβετός υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς όταν συγκρούστηκε με τον Χοσέ Αντόνιο Ρουέντα κατά τη διάρκεια του sighting lap στη Σεπάνγκ. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Κουάλα Λουμπούρ, όπου υποβλήθηκε σε σειρά επεμβάσεων: αφαίρεση σπλήνα, αντιμετώπιση βαριάς κάκωσης στους πνεύμονες και χειρουργείο για ανοιχτό κάταγμα στο πόδι. Οι γιατροί τοποθέτησαν επίσης καθετήρα για την παρακολούθηση της ενδοκρανιακής πίεσης.

Μετά από αρκετές ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, η CIP ανακοίνωσε πως η υγεία του Ντετβίλερ παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Νέες ακτινογραφίες αποκάλυψαν κάταγμα στον αυχένα, γι’ αυτό και ο αναβάτης φοράει ειδικό αυχενικό κολάρο για λίγες εβδομάδες, όμως έχει πλέον αποχωρήσει από τη ΜΕΘ και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική στην Κουάλα Λουμπούρ για τη συνέχεια της ανάρρωσής του.

Η ομάδα επιβεβαίωσε ότι ο Ντετβίλερ θα χρειαστεί νέα επέμβαση στο πόδι, χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί αν αυτή θα πραγματοποιηθεί στη Μαλαισία ή μετά την επιστροφή του στην Ελβετία.

Στην ανακοίνωσή της, η CIP Green Power εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς το ιατρικό προσωπικό της πίστας και του νοσοκομείου για την άμεση επέμβαση και τη φροντίδα του αναβάτη, καθώς και προς όλη την κοινότητα του MotoGP για τα μηνύματα υποστήριξης. Παράλληλα, η ομάδα έστειλε τις ευχές της και στον Χοσέ Αντόνιο Ρουέντα, ο οποίος αναρρώνει έπειτα από χειρουργείο στο δεξί του χέρι.