Το πρόγραμμα της ημέρας στη Σεπάνγκ αναπροσαρμόστηκε μετά τη διακοπή που προκάλεσε το σοβαρό συμβάν στον γύρο αναγνώρισης.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από την εκκίνηση του αγώνα Moto3 στη Μαλαισία, όταν οι Χοσέ Αντόνιο Ρουέντα και Νόα Ντέτβαϊλερ συγκρούστηκαν βίαια πηγαίνοντας να πάρουν τις θέσεις τους στο grid, δηλαδή στο sighting lap, στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο Ρουέδα, που μόλις είχε εξασφαλίσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή της Moto3, βγήκε από την τρίτη στροφή έχοντας σκυμμένο το κεφάλι πίσω από το φέρινγκ, χωρίς να δει εγκαίρως τον Ντέτβαϊλερ, ο οποίος κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα λόγω μηχανικού προβλήματος. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τον Ελβετό αναβάτη να μένει για λίγο ακίνητος στην άσφαλτο.

Η διοργάνωση ενεργοποίησε αμέσως το ιατρικό πρωτόκολλο της FIM. Ο Ρουέδα μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρικό κέντρο της πίστας, ενώ το ιατρικό προσωπικό παρείχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες στον Ντέτβαϊλερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο αναβάτες ήταν σε επαφή με το περιβάλλον κατά τη μεταφορά τους. Περίπου 30 λεπτά αργότερα, δύο ελικόπτερα απογειώθηκαν από το Σεπάνγκ για να τους μεταφέρουν σε κοντινό νοσοκομείο της Κουάλα Λουμπούρ. Ο Ντέτβαϊλερ θεωρείται εκείνος που έχει τραυματιστεί σοβαρότερα, ενώ ολόκληρο το paddock αναμένει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Αλλαγές στο πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, κανένας αγώνας δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς διαθέσιμο ιατρικό ελικόπτερο, γεγονός που ανάγκασε τη Dorna να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του προγράμματος.

Η Moto3 θα ξεκίνησε τελικά στις 7:45 ώρα Ελλάδας (1:45 τοπική) και το μήκος του αγώνα μειώθηκε από 15 σε 10 γύρους.

Η MotoGP θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 ώρα Ελλάδας (3:00 τοπική), όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί,

ενώ η Moto2 θα ξεκινήσει στις 10:30 ώρα Ελλάδας (4:30 τοπική), αμέσως μετά την κατηγορία των MotoGP.

Η μέρα στη Μαλαισία ξεκίνησε με αναστάτωση και αγωνία, με την ευχή όλων οι δύο νεαροί αναβάτες να αναρρώσουν γρήγορα και χωρίς επιπλοκές.