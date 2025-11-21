Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 ήθελε να οδηγήσει στο τεστ, αλλά το «τελεσίγραφο» των γιατρών τον ανάγκασε να αλλάξει σχέδια.

Ο Μαρκ Μάρκεθ πήγε στη Βαλένθια με σκοπό να κλείσει τη χρονιά πάνω στη μοτοσικλέτα του, έστω και μετά το χειρουργείο στον ώμο που υπέστη εξαιτίας της σύγκρουσης με τον Μάρκο Μπεζέκι στην Ινδονησία. Ο Ισπανός είχε αφαιρέσει το νάρθηκα, ένιωθε καλύτερα και, όπως αποκάλυψε σε βίντεο της Ducati, ρώτησε ευθέως τους γιατρούς αν μπορούσε να πάρει μέρος στο επίσημο τεστ του MotoGP.

Η απάντηση που έλαβε ήταν σαφής και… αδύνατο να εφαρμοστεί. Οι γιατροί του είπαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει μόνο αν δεν έπεφτε. «Δεν μπορώ να ανέβω σε μοτοσικλέτα σκεπτόμενος ότι δεν πρέπει να πέσω», είπε ο ίδιος, εξηγώντας πως αυτή η συνθήκη ήταν αντίθετη με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί ένας αναβάτης MotoGP. Έτσι, αποφάσισε ο ίδιος να μην συμμετάσχει, ώστε να μην διακινδυνεύσει την αποθεραπεία του.

Τι είπε γιατις... βίδες

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του δημιουργήθηκαν αναφορές ότι ο Μάρκεθ είχε «στραβώσει» μια βίδα στον ώμο του μετά την πρόσφατη πτώση. Ο ίδιος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το πρόβλημα προερχόταν από το μεγάλο ατύχημα του 2020, τονίζοντας ότι αυτό το εύρημα δεν σχετίζεται με τον τραυματισμό στην Ινδονησία. «Μην ανησυχείτε για τη βίδα. Είναι κάτι που υπάρχει από το 2020», είπε γελώντας στους μηχανικούς του.

☎️😂

Guess who was in the testing session...

Without being in the testing session...#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/Kb9WFF9rTu November 20, 2025

O νικητής του φετινού πρωταθλήματος θα βρίσκεται κανονικά πάνω στη σέλα της Ducati και το 2026Στην ομιλία του στα βραβεία της χρονιάς, υπογράμμισε ότι η επιστροφή του στην κορυφή, πέντε χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, αποτελεί μήνυμα ότι «δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς». Τον Μάρκεθ αντικατέστησε στους τελευταίους αγώνες -και στο τεστ της Βαλένθιας- ο Νικολό Μπουλέγκα, ο οποίος θα έχει ενισχυμένο ρόλο στις δοκιμές εξέλιξης και βρίσκεται στο ραντάρ της Ducati για αγωνιστική θέση στο MotoGP το 2027.