Ο Ισπανός αναβάτης της KTM συνεργάζεται πλέον στενά με τον τρις παγκόσμιο πρωταθλητή για να κάνει το βήμα παραπάνω στο MotoGP.

Ο Μάβερικ Βινιάλες προχωρά σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις της καριέρας του, ανακοινώνοντας επίσημα ότι ο Χόρχε Λορένθο εντάσσεται στο πρόγραμμα προετοιμασίας του για τη σεζόν 2026. Ο Ισπανός αναβάτης θα διανύσει τη δεύτερη χρονιά του με την ομάδα Tech3 KTM, η οποία περνά σε νέα εποχή διαχείρισης υπό το κονσόρτσιουμ του Γκίντερ Στάινερ.

Ο Βινιάλες έχει μιλήσει επανειλημμένα για τις περιοχές όπου η KTM πρέπει να βελτιώσει τη RC16, αλλά δεν περιορίζει τη δουλειά μόνο στο τεχνικό κομμάτι της μοτοσικλέτας, αλλά ψάχνει και την προσωπική εξέλιξη. Η άφιξη του Λορένθο αποτελεί κεντρικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει φυσική προετοιμασία, στρατηγικό mental coaching, τεχνική και αγωνιστική ανάπτυξη, αναλύσεις και προγραμματισμό αγωνιστικών Σαββατοκύριακων.

Ο ίδιος ο Βινιάλες δήλωσε: «Το να φέρω τον Χόρχε σε αυτό το ταξίδι είναι μια τεράστια ευκαιρία να μάθω και να βελτιωθώ σε κάθε τομέα. Η εμπειρία και η εξωτερική του οπτική θα μας βοηθήσουν να κάνουμε βήματα με αυτοπεποίθηση. Ξεκινώ αυτή τη νέα φάση με μεγάλη ώθηση και ενθουσιασμό».

Για τον Λορένθο, αυτή θα είναι η πρώτη του ενεργή εμπλοκή στην αγωνιστική πλευρά του MotoGP μετά το σύντομο πέρασμά του ως δοκιμαστής της Yamaha το 2020. Μέχρι τώρα είχε κυρίως ρόλο σχολιαστή στο DAZN, όμως πλέον επιστρέφει «στον στίβο» με διαφορετική ιδιότητα.

Ο ίδιος σχολίασε: «Ο Μάβερικ είχε πάντα φυσικό ταλέντο και μεγάλη ταχύτητα. Ο ρόλος μου είναι να τον συνοδεύω, να μοιραστώ την εμπειρία και τις γνώσεις μου και να τον βοηθήσω να φτάσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Πιστεύω ακράδαντα ότι, αν βελτιωθούμε σε κάθε βασικό τομέα, η επιτυχία θα είναι αναπόφευκτη».