Ο Ισπανός κατέκτησε για όγδοη φορά το βραβείο για τον ταχύτερο αναβάτη στις κατατακτήριες και έφυγε από τη Βαλένθια με μια ολοκαίνουργια BMW M2 CS 530 ίππων.

Ο Μαρκ Μάρκεθ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο MotoGP, κατακτώντας για όγδοη φορά το BMW M Award, το βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο στον ταχύτερο αναβάτη των κατατακτήριων δοκιμών. Το 2025, ο Ισπανός όχι μόνο κυριάρχησε στους αγώνες, εξασφαλίζοντας μαθηματικά το πρωτάθλημα από την Ιαπωνία, αλλά συγκέντρωσε και τους περισσότερους πόντους των κατατακτήριων, παρότι έχασε τους τέσσερις τελευταίους γύρους της χρονιάς λόγω τραυματισμού.

Το έπαθλο για τον νικητή ήταν η ολοκαίνουργια BMW M2 CS, η κορυφαία έκδοση του compact sports car της BMW M, με απόδοση 530 ίππων, 0–100 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα και εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων. Το αυτοκίνητο παραδόθηκε στον Μάρκεθ έπειτα από τις κατατακτήριες στο φινάλε της σεζόν στη Βαλένθια, από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Dorna, Καρμέλο Εσπελέτα, και τον εκπρόσωπο της BMW M, Άξελ Μίτλερ.

Ο Μάρκεθ μάζεψε 351 βαθμούς στο BMW M Award, με οκτώ pole positions και άλλες πέντε παρουσίες στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, μια επίδοση που κανείς δεν μπόρεσε να πλησιάσει. Δεύτερος τερμάτισε ο αδελφός του, Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος επίσης έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στις κατατακτήριες.

Ο Ισπανός πρωταθλητής αστειεύτηκε στο περιθώριο της απονομής λέγοντας πως έμαθε ότι κέρδισε «ενώ αγόραζε φρούτα», όταν ο Άλεξ δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που χρειαζόταν στον προηγούμενο αγώνα στο Πορτιμάο. «Υποσχέθηκα ότι θα του δώσω να οδηγήσει το αυτοκίνητο», είπε με χαμόγελο, προσθέτοντας πως στόχος του για το 2026 είναι ξεκάθαρος: «πρωτάθλημα και BMW M Award ξανά».

Το BMW M Award απονέμεται από το 2003 και αποτελεί πλέον θεσμό στο MotoGP. Στη λίστα των νικητών βρίσκονται ονόματα όπως οι Βαλεντίνο Ρόσι, Κέισι Στόνερ, Χόρχε Λορένθο, Φάμπιο Κουαρταραρό, Σέτε Ζιμπερνάου και Νίκι Χέιντεν. Με την όγδοη νίκη του, ο Μάρκεθ επεκτείνει το δικό του απόλυτο ρεκόρ.