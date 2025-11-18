Οι δοκιμές μετά τον τελευταίο αγώνα αποτύπωσαν ξεκάθαρα το μομέντουμ της Aprilia, ενώ Ducati, Yamaha και οι rookie έδωσαν τα πρώτα δείγματα για το 2026.

Το παραδοσιακό τεστ στη Βαλένθια, που διεξάγεται κάθε χρόνο μετά το φινάλε της σεζόν, ολοκλήρωσε και τυπικά το ημερολόγιο του MotoGP για το 2025, αφήνοντας πίσω του μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Η Aprilia βρέθηκε ξανά στο πρώτο πλάνο και συνέχισε ακριβώς από εκεί που σταμάτησε στον αγώνα της Κυριακής, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό 1-2, αυτή τη φορά με τον Ραούλ Φερνάντεθ να προηγείται του Μάρκο Μπετζέκι.

Η ημέρα, πάντως, δεν ξεκίνησε καθόλου ομαλά. Η νυχτερινή βροχή είχε αφήσει μεγάλα κομμάτια της πίστας χωρίς πρόσφυση και, μέχρι το μεσημέρι, ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα. Χρειάστηκε να διακοπεί το πρόγραμμα, ώστε οι κριτές να στεγνώσουν την επιφάνεια με τη βοήθεια μηχανημάτων, ενώ το μεσημεριανό διάλειμμα ακυρώθηκε και το ωράριο παρατάθηκε κατά μισή ώρα για να προλάβουν οι ομάδες να συλλέξουν δεδομένα.

Η Aprilia με κεκτημένη ταχύτητα

Όταν τελικά οι συνθήκες επέτρεψαν την έναρξη του προγράμματος, ο Μπεζέκι βγήκε πρώτος στην πίστα με τη νέα εργοστασιακή RS-GP, η οποία εμφανίστηκε με ιδιαίτερα διαφοροποιημένο αεροδυναμικό πακέτο. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό έθεσε τον πρώτο ανταγωνιστικό χρόνο δοκιμάζοντας τη νέα Yamaha M1 με διάταξη V4, αλλά η πρωτοκαθεδρία του δεν κράτησε για πολύ.

Ο Πέδρο Ακόστα ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή, όμως ο Ραούλ Φερνάντεθ ήταν εκείνος που επέβαλε το ρυθμό λίγο αργότερα. Ο Ισπανός της Trackhouse Racing σταθεροποίησε την Aprilia στην κορυφή με χρόνο 1:29.397, κρατώντας πίσω του τον Μπετζέκι για μόλις 0,027''. Οι δύο αναβάτες αντάλλαζαν συνεχώς θέσεις στην κορυφή της κατάταξης, δείχνοντας ότι η Aprilia κλείνει το 2025 με την αυτοπεποίθηση που της έδωσε και ο θρίαμβος στον αγώνα της Κυριακής.

Ducati: Νέα εποχή για Άλεξ Μάρκεθ, δυνατός και ο Άλντεγκερ

Την έκπληξη της ημέρας έκανε ο Άλεξ Μάρκεθ. Στις πρώτες του δοκιμές με την Ducati GP26 ανέβηκε στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης, δείχνοντας ότι η μετάβασή του στη νέα μοτοσικλέτα γίνεται με ενθαρρυντικό ρυθμό. Πολύ θετικός ήταν και ο Φερμίν Άλντεγκερ, που κατάφερε να ολοκληρώσει το τεστ στην τέταρτη θέση με την GP25. Ο Ακόστα πήρε τελικά την 5η θέση, αλλά παρέμεινε ο ταχύτερος αναβάτης της KTM, ενώ ο Μάβερικ Βινιάλες με την Tech3 ολοκλήρωσε μια σταθερή ημέρα στην έκτη θέση.

Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο τερμάτισε έβδομος με τη VR46, έχοντας αντιμετωπίσει τεχνικό πρόβλημα νωρίς το πρωί, ενώ ο Νικολό Μπουλέγκα, αναπληρώνοντας ξανά τον τραυματία Μαρκ Μάρκεθ, έκανε 45 γύρους και έκλεισε την ημέρα όγδοος. Ο Μπραντ Μπίντερ πήρε την ένατη θέση, ενώ ο Φραντσέσκο Μπανάια συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα, παρά το ότι σημείωσε τη μοναδική πτώση της ημέρας, στη Στροφή 2.

Yamaha και Honda: Μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα

Η Yamaha βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και το τεστ της Βαλένθια αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό δείγμα της νέας M1 με κινητήρα V4. Ο Κουαρταραρό ήταν αρχικά γρήγορος σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, όμως τερμάτισε τελικά στη 15η θέση. Η διαφορά του από την κορυφή πάντως δεν ξεπέρασε το μισό δευτερόλεπτο, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ενθαρρυντικό για το νέο project της ομάδας.

Στη Honda, ο Ζοάν Μιρ ήταν ο ταχύτερος των αναβατών της, ολοκληρώνοντας δωδέκατος, ακολουθούμενος από τους Ζαρκό και Μαρίνι. Ο Άι Ογούρα της Trackhouse παρεμβλήθηκε ανάμεσά τους, δείχνοντας ότι η Honda έχει ακόμη μπροστά της πολλή δουλειά στη μετά-Μάρκεθ εποχή.

Οι πρώτοι γύροι των Ραζγκατλιόγλου, Μορέιρα και Βιέτι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι πρώτες επίσημες δοκιμές τριών αναβατών που θα απασχολήσουν το MotoGP από το 2026. Ο Τόπρακ Ραζγκατλιόγλου ολοκλήρωσε την πρώτη του ημέρα με την Pramac Yamaha στην 18η θέση, αλλά έδειξε ότι προσεγγίζει την πρόκληση της μετάβαση στο MotoGP με υπομονή και μεθοδικότητα.

Ο νέος πρωταθλητής της Moto2, Ντιόγκο Μορέιρα, βρέθηκε στην 21η θέση, κάνοντας το ντεμπούτο του με τη LCR Honda, η οποία πλέον δεν συνεργάζεται με την Idemitsu και εμφανίστηκε με νέα εταιρικά χρώματα. Παράλληλα, ο Σελεστίνο Βιέτι έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη μεγάλη κατηγορία, παίρνοντας τη θέση του τραυματία Φράνκο Μορμπιντέλι στην ομάδα VR46.

Τι κρατάμε από το τεστ

Μετά από μια γεμάτη χρονιά, το τεστ της Βαλένθια λειτουργεί πάντα σαν προάγγελος της νέας σεζόν. Η Aprilia έδειξε ότι το πακέτο της μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται με δυναμική. Η Ducati είδε δύο αναβάτες να ξεκινούν πολύ ενθαρρυντικά με διαφορετικές εκδόσεις της GP. Η Yamaha δοκίμασε τη νέα V4 μοτοσικλέτα σε πραγματικές συνθήκες. Και η Honda συνεχίζει να ψάχνει σταθερότητα, προσπαθώντας να χτίσει ξανά μια ανταγωνιστική βάση.

Αποτελέσματα