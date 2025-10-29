Καλά νέα για τον Ελβετό αναβάτη που παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά η κατάστασή του δεν θεωρείται πλέον κρίσιμη.

Η κατάσταση του Νόα Ντετβίλερ παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ομάδας του CIP Moto, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε την Κυριακή στον γύρο σχηματισμού της κατηγορίας Moto3 στο Grand Prix της Μαλαισίας. Ο 20χρονος Ελβετός είχε συγκρουστεί με τον Χοσέ Αντόνιο Ρουέντα, όταν η μοτοσικλέτα του παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και επιχείρησε να κινηθεί προς το πλάι της πίστας.

Και οι δύο αναβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία της Κουάλα Λουμπούρ, με τον Ντετβίλερ να υποβάλλεται σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ωστόσο, η τελευταία ανακοίνωση της ομάδας του έδωσε ελπίδες: «Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του Νόα είναι πλέον σταθερή και όχι κρίσιμη. Παραμένει στην εντατική και παρακολουθείται στενά. Ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη και την καλοσύνη τους».

Ο Ρουέντα αναρρώνει και επιστρέφει στην Ισπανία

Θετικά είναι τα νέα και για τον Χοσέ Αντόνιο Ρουέντα, τον νέο πρωταθλητή της Moto3, ο οποίος υπέστη διάσειση, κάταγμα στο δεξί χέρι και μώλωπες σε όλο το σώμα. Η ομάδα του Red Bull KTM Ajo ανακοίνωσε ότι η ανάρρωσή του εξελίσσεται ομαλά και πως εντός των επόμενων ημερών θα μεταφερθεί στην Ισπανία για να υποβληθεί σε επέμβαση στο χέρι του.

Ο Χοσέ Αντόνιο Ρουέντα | Red Bull KTM Ajo

«Μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η κατάστασή του βελτιώνεται. Οι πνεύμονες επουλώνονται ικανοποιητικά και οι γιατροί πιστεύουν πως θα μπορέσει να ταξιδέψει σύντομα στη Βαρκελώνη», ανέφερε η ομάδα, προσθέτοντας ένα ανθρώπινο στοιχείο: «Σήμερα είναι και τα 19α γενέθλιά του. Ελπίζουμε να τα γιορτάσουμε πολύ σύντομα».