Moto3: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Ντετβίλερ
Ανακοίνωση με την οποία μοιράζονται νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Νόα Ντετβίλερ εξέδωσαν η ομάδα και η οικογένεια του 20χρονου αναβάτη. Όπως αναφέρεται, «ο Νόα υποβλήθηκε σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις τις τελευταίες ώρες, οι οποίες κρίνονται πετυχημένες. Σύμφωνα με τους ιατρούς, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή, όμως παραμένει κρίσιμη».
— CIP Green Power Team (@CIPMOTO) October 27, 2025
Το τρομακτικό ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ο Ντετβίλερ σημειώθηκε την Κυριακή στην πίστα της Σεπάνγκ, πριν την εκκίνηση του αγώνα της κατηγορίας Moto3.
Rueda y Dettwiler chocan en vuelta de salida de boxes en Malasia, provocan bandera roja y retraso de carrera de Moto3
José Antonio Rueda y Noah Detwiller protagonizaron un fuerte accidente en la vuelta de salida de boxes de Moto3. El piloto del Green Power circulaba lento . pic.twitter.com/ff5C5sydMX— VENÍ GIL (@Vergaman63) October 27, 2025