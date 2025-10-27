O 20χρονος αναβάτης είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στην πίστα της Σεπάνγκ, κατά το sighting lap της Moto3.

Ανακοίνωση με την οποία μοιράζονται νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Νόα Ντετβίλερ εξέδωσαν η ομάδα και η οικογένεια του 20χρονου αναβάτη. Όπως αναφέρεται, «ο Νόα υποβλήθηκε σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις τις τελευταίες ώρες, οι οποίες κρίνονται πετυχημένες. Σύμφωνα με τους ιατρούς, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή, όμως παραμένει κρίσιμη».

Το τρομακτικό ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ο Ντετβίλερ σημειώθηκε την Κυριακή στην πίστα της Σεπάνγκ, πριν την εκκίνηση του αγώνα της κατηγορίας Moto3.