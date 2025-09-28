Οι Φάμπιο Κουαρταρρό, Πέδρο Ακόστα, Μάβερικ Βινιάλες, Πέκο Μπανάια και ο αδερφός του Άλεξ μιλούν για τον νέο πρωταθλητή.

Η κατάκτηση του 9ου τίτλου του Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP δεν προκάλεσε μόνο συγκίνηση στον ίδιο, αλλά και βαθύ σεβασμό στους αντιπάλους και συναθλητές του. Οι δηλώσεις που έγιναν μετά τον αγώνα της Ιαπωνίας αποτυπώνουν το μέγεθος της αναγνώρισης που έχει κερδίσει ο Ισπανός αναβάτης.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό δεν έκρυψε το θαυμασμό του: «Περισσότερο από αθλητής, είναι πλέον θρύλος. Ήταν ήδη [θρύλος]. Βλέποντας το βίντεο που του έδειξε η Dorna όταν πανηγύριζε, ακόμα κι εγώ συγκινήθηκα. Βλέποντας τι πέρασε από το 2020, με τον τραυματισμό, τα ρίσκα που πήρε αλλάζοντας ομάδες και αυτό που πέτυχε φέτος, ειδικά με αυτή την κυριαρχία, ήταν απίστευτο. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, γιατί είχε δύσκολες στιγμές και πραγματικά αξίζει όσα κάνει τώρα».

Ο νεαρός Πέδρο Ακόστα, που θεωρείται ο φυσικός διάδοχός του, πρόσθεσε: «Θέλω πραγματικά να τον συγχαρώ και αυτόν και τους ανθρώπους του. Όπως είπα στη Βαρκελώνη, ήταν η μεγαλύτερη επιστροφή ενός αθλητή στον κόσμο του αθλητισμού. Ακόμα κι εγώ συγκινήθηκα με το βίντεο που του έδειξαν. Φαντάζομαι πόσο υπέφερε με τον τραυματισμό στο σπίτι. Διάβασα ότι έχασε περίπου 30 αγώνες μέχρι να επιστρέψει στη Ducati, για να φτάσει σε αυτό. Μεγάλη δουλειά από εκείνον, μεγάλη δουλειά από τη Ducati. Ήταν πολύ έξυπνος, σταμάτησε με τη Honda, πήγε στη Ducati, έπαιξε το παιχνίδι για να πάει στην εργοστασιακή ομάδα. Πρέπει να είναι περήφανος γι’ αυτό που έκανε, ίσως περισσότερο κι από τους προηγούμενους τίτλους του».

Ο Μάβερικ Βινιάλες μίλησε για το παράδειγμα που δίνει ο Μάρκεθ: «Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μετά από τόσα χρόνια τραυματισμών, να έρθει, να χτίσει, πέρυσι με τη Gresini και φέτος να κερδίσει με την εργοστασιακή μοτοσικλέτα και να παλέψει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μπανιάια και να τον κερδίσει. Είναι απίστευτο, μια αναφορά και ένα πρότυπο».

Ο αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ, στάθηκε στις δυσκολίες που έζησε η οικογένεια στο πλευρό του: «Είναι εκείνος πάνω στη μοτοσικλέτα, εκείνος που τα πέρασε όλα. Εμείς γύρω του δεν ξέρουμε ακριβώς τι πέρασε. Όλοι γύρω του, οι γονείς μου, ο Χοσέ [Λουίς Μαρτίνεθ], εγώ, ήμασταν μαζί του σε πολλά πράγματα που εκείνος ίσως δεν γνωρίζει, γιατί ήταν δύσκολοι καιροί. Αλλά αυτός το κέρδισε, δούλεψε σκληρά, ήταν καλύτερος από όλους φέτος. Ήξερα, όταν πολλοί τον αμφισβητούσαν, ότι δεν είχε τελειώσει. Απλώς χρειαζόταν τα όπλα για να παλέψει ξανά. Και τα βρήκε».

Ο Φραντσέσκο Μπανάια, teammate του στη Ducati, τόνισε με σεβασμό: «Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις για να περιγράψεις τη σεζόν του Μαρκ και τα τελευταία έξι χρόνια του. Έδειξε αξιοθαύμαστη ψυχική δύναμη».

