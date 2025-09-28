Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Ισπανός πρωταθλητής, μίλησε για τα λάθη, τις δυσκολίες και την επιστροφή του στην κορυφή.

Μετά την κατάκτηση του 9ου παγκόσμιου τίτλου του στο MotoGP, ο Μαρκ Μάρκεθ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τον αγώνα στο Μοτέγκι, και με δάκρυα στα μάτια, ο Ισπανός αναβάτης αναφέρθηκε τόσο στις δυσκολίες των τελευταίων ετών όσο και στο αίσθημα λύτρωσης που τον διακατέχει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

» Ο Μαρκ Μάρκεθ είναι ξανά Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP

«Όχι, είναι αδύνατο ακόμη και να μιλήσω. Κάθε φορά… δεν θέλω να θυμάμαι τι πέρασα. Θέλω απλώς να απολαύσω τη στιγμή. Είναι αλήθεια ότι ήταν δύσκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τώρα είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου, είναι πια κομμάτι μου. Είναι εντάξει. Έκανα ένα λάθος στην καριέρα μου όταν επέστρεψα πολύ νωρίς. Πάλεψα, πάλεψα και ξανακέρδισα. Είμαι ήσυχος», ήταν οι πρώτες του δηλώσεις.

Μιλώντας αργότερα στο ισπανικό DAZN, πρόσθεσε: «Το πρώτο πράγμα που μου βγαίνει είναι ότι είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που με βοήθησαν να βγω από αυτό, είναι απλώς αδύνατο να τους κατονομάσω. Παίρνεις τις αποφάσεις με αυτό που νιώθεις, αλλά δεν θέλω να θυμάμαι. Θέλω να ζήσω τη στιγμή, είμαι ήσυχος, είναι μια στιγμή ειρήνης και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα ευχαριστιών, γιατί δεν θα τελείωνε ποτέ, αλλά ξέρουν ποιοι είναι. Το πιο δύσκολο είναι… ο άνθρωπος έχει μια πολύ καλή ικανότητα να ξεχνάει τα άσχημα και να σκέφτεται τα καλά, τουλάχιστον οι αισιόδοξοι. Πάντα έβλεπα ένα φως στο τέλος του τούνελ, με βοήθησαν να δω περισσότερο φως. Το ακολούθησα και απάντησα στα ερωτήματά μου σκεπτόμενος τον εαυτό μου, όντας εγωιστής γιατί οι δικοί μου μου το ζητούσαν. Μπήκα σε έναν φαύλο κύκλο με την πτώση στη Χερέθ, το έκανα χειρότερο αγωνιζόμενος νωρίς, μια απόφαση που είναι δικό μου λάθος, μπορώ να σας το πω σαν συμβουλή. Γι’ αυτό λέω ότι ήταν Μαρκ εναντίον Μαρκ – και τώρα είμαι ήσυχος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

» Κατά τον δαίμονα εαυτού: Ο Μαρκ Μάρκεθ επιστρέφει στο θρόνο του MotoGP, στην πορεία του προς την αθανασία