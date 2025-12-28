Σαν Σήμερα: Το ρεκόρ του Κλαρκ που κράτησε 25 χρόνια (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες. Ιδού τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Παρά τη σύντομη παρουσία του στον κόσμο της Formula 1, o αείμνηστος και ταχύτατος Τζιμ Κλαρκ σημείωσε ένα φοβερό ρεκόρ πριν από 61 ολόκληρα χρόνια το οποίο διήρκησε 25 έτη. Επιπλέον θα μάθουμε για έναν προπολεμικό οδηγό, ενώ ένας αστέρας της Toyota στο WRC έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1896, γεννήθηκε ο Γάλλος θρύλος των αγώνων, Φιλίπ Ετανσελίν (Philippe Étancelin). Η αγωνιστική του καριέρα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘30 και διήρκεσε για πάνω από 20 χρόνια, επίτευγμα εξαιρετικά σπάνιο για τα δεδομένα της εποχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία του σημειώθηκε το 1934, όταν κέρδισε τις 24 Ώρες Λε Μαν με τον Λουίτζι Τσινιέτι με μια Alfa Romeo 8C. Επίσης, εμφανίστηκε σε 12 Grand Prix της Formula 1. Η πέμπτη θέση του στο GP Ιταλίας του 1950 τον κατέστησε, σε ηλικία 53 ετών και 249 ημερών, τον γηραιότερο οδηγό που βαθμολογήθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα – ρεκόρ που πιθανότατα δεν θα καταρριφθεί ποτέ. Έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 1981, σε ηλικία 84 χρονών.

Σαν σήμερα το 1963, ο πρωταθλητής, Τζιμ Κλαρκ, κατέκτησε τη νίκη στο GP Νοτίου Αφρικής, στο κλείσιμο της σεζόν. Στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου τερμάτισαν οι Νταν Γκέρνι και Γκρέιαμ Χιλ. Ο Κλαρκ σημείωσε 7 νίκες σε 10 αγώνες, καταγράφοντας ένα ρεκόρ περισσότερων νικών σε μία σεζόν που κράτησε για σχεδόν 25 χρόνια. Ο Άιρτον Σένα έφτασε τις 8 νίκες σε 16 αγώνες το 1988 και ξεπέρασε τον Βρετανό θρύλο.

Σαν σήμερα το 1988, γεννήθηκε ο Ουαλός άσσος των αγώνων ράλλυ, Έλφιν Έβανς. Μετά από επιτυχημένα περάσματα στις μικρότερες κατηγορίες, ο Ουαλός έκανε ντεμπούτο στο WRC το 2013. Μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα με τη Ford, έφτασε μια ανάσα από τον τίτλο με την Toyota, στην «κουτσουρεμένη» σεζόν του 2020. Δυστυχώς έχασε από τον Σεμπαστιέν Οζιέ, όταν βγήκε εκτός διεκδίκησης της νίκης στο Ράλλυ Μόντσα έπειτα από οδηγικό του λάθος. Τερμάτισε επίσης δεύτερος στα πρωταθλήματα του 2021 και του 2023 για λογαριασμό της Toyota.

Φωτογραφίες: enginemode11/X