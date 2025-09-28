Ο Πέκο Μπανάια διέλυσε τον ανταγωνισμό και πήρε τη νίκη στο Μοτέγκι αλλά όλα τα φώτα έπεσαν στον Μαρκ Μάρκεθ, τον νέο πρωταθλητή.

Το Grand Prix Ιαπωνίας ήταν ο 17ος από τους 22 φετινούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP και εκείνος στον οποίο ο Μαρκ Μάρκεθ εξαργύρωσε τη φετινή του κυριαρχία για να κατακτήσει τον τίτλο. Έξι χρόνια μετά την τελευταία φορά που στέφθηκε πρωταθλητής, και αφού πέρασε πολλά, ο Μάρκεθ, αυτήν τη φορά στη σέλα την εργοστασιακής Ducati, επέστρεψε στην κορυφή.

👑 @marcmarquez93 is the 2025 MotoGP WORLD CHAMPION! 👑



The COMEBACK is complete as he rises back to the top with his 7th #MotoGP title! 📈#MoreThanANumber pic.twitter.com/FCl5loqDCt September 28, 2025

Στον αγώνα του Μοτέγκι, ωστόσο, απόλυτος κυρίαρχος ήταν ο Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός με την άλλη εργοστασιακή Ducati Lenovo επιβεβαίωσε την επιστροφή του στη φόρμα, μετά από μια σειρά πολύ κακών αγώνων, και έκανε το νταμπλ, συνδυάζοντας την επικράτηση στο Σπριντ του Σαββάτου με μια μεγάλη νίκη στο grand prix της Κυριακής.

Με την ψυχή στο στόμα

Ο Μπανάια ξεκίνησε από την pole position, έστριψε πρώτος στην πρώτη στροφή και δεν ξανακοίταξε πίσω, για να φτάσει μέχρι την καρό σημαία χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο του αγώνα. Η χρονιά έχει χαθεί εδώ και καιρό για τον Ιταλό, αλλά δείχνει επιτέλους, έστω και αργά, ότι έλυσε τα προβλήματα με τη μοτοσικλέτα του και έχει επιστρέψει για τα καλά.

Στο τέλος του αγώνα στην Ducati καρδιοχτύπησαν, δηλαδή η καρδιά τους πήγε στην Κούλουρη όπως λέμε εδώ, καθώς λευκός καπνός έβγαινε από την εξάτμιση της μοτοσικλέτας του Μπανάια, αλλά ο Ιταλός κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τερματισμό και να πανηγυρίσει τη νίκη.

Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν ήταν αδιάφορος στον αγώνα της Ιαπωνίας, παρότι ήταν σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής, όσο θα τερμάτιζε μέσα στη 10άδα. Ο Ισπανός μπορεί να μην μπορούσε -ή να μην προσπάθησε- να ακολουθήσει το ρυθμό του Μπανάια, ωστόσο επισφράγισε τον τίτλο με τη 2η θέση στον αγώνα και την παρουσία του στο βάθρο.

Βάθρο εντός έδρας

Μέσα στην έδρα της Honda, ο Τζοάν Μιρ έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και έφερε την RC213V στο βάθρο, παίρνοντας μια σπουδαία 3η θέση. Ο Μιρ ήταν γρήγορος όλο το 3ήμερο και στον αγώνα της Κυριακής έδωσε μάχες, αλλά κυρίως είχε το ρυθμό να ακολουθήσει τις κυρίαρχες Ducati.

He waited a long time for that one, but @JoanMirOfficial is a podium finisher as a factory Honda rider.



WHAT A HOME RESULT. #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/c9BYTvKQEG September 28, 2025

Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia ανέβασε ρυθμό και κέρδισε θέσεις όσο προχωρούσε ο αγώνας, για να φτάσει μέχρι την 4η και να επιβεβαιώσει την καλή αγωνιστική κατάσταση του ιταλικού εργοστασίου. Ο Φράνκο Μορμπιντέλι με την Ducati της VR46 ήταν 5ος. Ακολούθησαν οι Άλεξ Μάρκεθ, Ραούλ Φερνάντεθ, Φάμπιο Κουαρταρταρό, Ζοάν Ζαρκό και Φερμίν Αλντεγκέρ.

Ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ έκανε καλό ξεκίνημα στην Ιαπωνία και στο πρώτο μέρος του βρισκόταν στη 2η θέση. Με το πέρασμα των γύρων όμως έπεσε πιο πίσω, έκανε λάθη και έχασε αρκετές θέσεις, για να τερματίσει τελικά εκτός βαθμών.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Ινδονησίας το επόμενο Σαββατοκύριακο (3-5 Οκτωβρίου).

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά το GP Ιαπωνίας

Αποτελέσματα